दमदार साउंड क्वालिटी, DJ जैसे बेस के साथ आ गए 30 घंटे तक नॉन-स्टॉप चलने वाले beats के Earbuds, इतनी है कीमत
Beats launched Powerbeats Fit wireless earbuds with ANC Spatial Audio in India 30 hours battery life DJ like bass

दमदार साउंड क्वालिटी, DJ जैसे बेस के साथ आ गए 30 घंटे तक नॉन-स्टॉप चलने वाले beats के Earbuds, इतनी है कीमत

Beats ने भारत में नया Powerbeats Fit लॉन्च किया है जिसमें ANC, बेहतर डिज़ाइन, लंबी बैटरी लाइफ है। जानें फीचर्स, कीमत, उपलब्धता।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:39 PM
दमदार साउंड क्वालिटी, DJ जैसे बेस के साथ आ गए 30 घंटे तक नॉन-स्टॉप चलने वाले beats के Earbuds, इतनी है कीमत

Beats (Apple के ऑडियो ब्रांड) ने भारत में नया Powerbeats Fit ईयरबड लॉन्च कर दिया है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्कआउट, जिम, दौड़-भाग या फ़िटनेस एक्टिविटी करते हैं और उन्हें अच्छा साउंड, आराम और स्थिरता चाहिए। इस नए मॉडल में ANC (Active Noise Cancelling) यानी बाहरी आवाजों को बंद करने की सुविधा है, और डिज़ाइन ऐसा है कि ईयरबड कान में अच्छी तरह फिट हो सके। Beats ने दावा किया है कि यह मॉडल पहले से बेहतर है जैसे ईयरडब की विंग (wingtip) 20% ज़्यादा लचीली है, केस छोटा हुआ है, और कुल मिलाकर उपयोग में अधिक आराम देगा। इसकी बैटरी लाइफ भी मजबूत है 7 घंटे प्लेबैक और चार्जिंग केस सहित कुल 30 घंटे तक चल सकती है।

Beats Powerbeats Fit Earbuds की कीमत

भारत में इसकी कीमत लगभग 24,900 रुपए रखी गई है, जो AirPods Pro 3 की अपेक्षा कम हो सकती है। यानी बेहतर फीचर्स के साथ ये एक आकर्षक ऑप्शन बन जाता है। यह मॉडल iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए काम करेगा इसमें “Fast Fuel” 5 मिनट चॉर्ज में 1 घंटे के लिए प्लेबैक आदि शामिल हैं।

Beats Powerbeats Fit Earbuds में मिलेंगे ये खास फीचर्स

Powerbeats Fit में बहुत सी आधुनिक सुविधाएं दी गयी हैं जैसे कि ANC (Active Noise Cancelling) जिससे बाहर की आवाज़ें बंद हो जाती हैं और आप संगीत या कॉल को ध्यान से सुन सकते हैं। इसके पास Transparency Mode भी है, जिससे आप चाहें तो बाहरी आवाज़ सुन सकते हैं जब जरूरत हो। ये ईयरबड्स Adaptive EQ का उपयोग करते हैं, जो आपके कान की फिटिंग के हिसाब से ऑडियो को ऑटोमैटिक एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें Personalised Spatial Audio है, जिससे संगीत, फिल्में और गेम्स में सर घुमाने पर ध्वनि की दिशा बदलती हुई महसूस होती है। कॉल क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें dual beam-forming microphones और noise reduction तकनीक शामिल है।

डिज़ाइन के लिहाज से, Powerbeats Fit में नयी wingtip डिजाइन है, जो पिछले मॉडल्स से 20 % ज़्यादा लचीली है और कड़ी एक्सरसाइज के दौरान भी कान में सुरक्षित रहती है। चार्जिंग केस भी 17 % छोटा किया गया है, जिससे वह पॉकेट या जिम बैग में आसानी से फिट हो जाए। इस ईयरबड और केस को IPX4 water/sweat resistance रेटिंग मिली है, यानी पसीना या हल्की बारिश सह सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो हर ईयरबड लगभग 7 घंटे तक चलेगा और चार्जिंग केस के साथ मिलाकर कुल 30 घंटे की संचयी (total) पावर मिलेगी। अगर बैटरी खत्म हो रही हो, तो Fast Fuel फीचर 5 मिनट चार्ज करने पर लगभग 1 घंटे सुनने का समय दे देता है।

