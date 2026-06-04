50 डिग्री की गर्मी भी हो जाएगी फेल, Amazon से अभी ऑर्डर करें ये 2 Ton Fixed Speed Window AC

अमेजन पर भीषण गर्मी से राहत देने वाले दमदार 2 Ton Fixed Speed Window AC पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स मिल रही हैं। ये नॉन इन्वर्टर विंडो एसी बड़े कमरों को तुरंत शिमला जैसा ठंडा कर देते हैं, जिन्हें आप आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI के साथ आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।

भीषण गर्मी और 50 डिग्री तक पहुंचने वाले पारे से निपटने के लिए अमेजन इंडिया पर इस समय दमदार 2 Ton Fixed Speed Window AC की रेंज पर धमाकेदार डील्स और भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आपका कमरा बड़ा है (लगभग 150 से 230 स्क्वायर फीट) और आप एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो बिना किसी तामझाम के तुरंत और तूफानी कूलिंग दे, तो फिक्स्ड स्पीड (नॉन-इन्वर्टर) विंडो एसी आपके लिए सबसे बेहतरीन और टिकाऊ विकल्प हैं।

इन 2 टन क्षमता वाले विंडो एसी में हाई-टॉर्क रोटरी कंप्रेसर और 100% कॉपर कंडेन्सर कॉइल मिलती है, जो न सिर्फ कूलिंग को फास्ट बनाती है बल्कि जंग और लीकेज से बचाकर एसी की लाइफ भी बढ़ाती है। अमेज़न पर Voltas, Blue Star, Lloyd और Carrier जैसे दिग्गज ब्रांड्स के ये मॉडल्स बेहद किफायती कीमतों पर लिस्टेड हैं।

स्प्लिट एसी की तुलना में इनका इंस्टॉलेशन बेहद आसान और मेंटेनेंस का खर्च काफी कम होता है। इसके अलावा, अमेजन पर ग्राहकों की सहूलियत के लिए आकर्षक बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आप भी इस चिलचिलाती गर्मी में अपने घर या ऑफिस को शिमला जैसा कूल बनाना चाहते हैं, तो अमेजन से आज ही इन बेस्ट-रेटेड फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी को ऑर्डर कर बंपर बचत का फायदा उठा सकते हैं।

अगर आप इस चिलचिलाती गर्मी में अपने बड़े कमरे के लिए एक दमदार और टिकाऊ एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे हैं, तो Lloyd 2 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (GLW24C3YWSEA) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह विंडो एसी 240 स्क्वेर फीट तक के बड़े कमरों को चंद मिनटों में ठंडा करने की क्षमता रखता है। 100% कॉपर कंडेनसर, टर्बो कूलिंग और 48°C जैसी भीषण गर्मी में भी शानदार परफॉर्मेंस देने वाला यह एसी बजट-फ्रेंडली रेंज में एक मजबूत दावेदार है।

Specifications कूलिंग पावर 24000 BTU एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर टाइप फिक्स्ड स्पीड विशेष फीचर्स डिजिटल डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल, टर्बो कूलिंग, एंटी-डस्ट फिल्टर, ऑटो रीस्टार्ट क्यों खरीदें दमदार कूलिंग क्षमता 100% कॉपर कंडेनसर टर्बो कूलिंग हाई एम्बिएंट कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग नॉन-इन्वर्टर एसी

भारतीय बाजार में जब भरोसेमंद और हैवी-ड्यूटी एयर कंडीशनिंग की बात आती है, तो कैरियर एक बेहद लोकप्रिय नाम है। Carrier 2 Ton 3 Star Window Fixed Speed AC (Estrella Ex, CAW24EC3R32F0) को विशेष रूप से बड़े कमरों (लगभग 200 से 240 स्क्वेर फीट) को भीषण गर्मी में भी तुरंत ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एसी 50°C तक के अत्यधिक तापमान में भी बिना परफॉर्मेंस खोए काम कर सकता है। अगर आप एक मजबूत ब्रांड वैल्यू, बेहतरीन एयर फ्लो और टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी वाला विंडो एसी ढूंढ रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए सही विकल्प हो सकता है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 3 स्टार कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर कंप्रेसर प्रकार फिक्स्ड स्पीड विशेष फीचर्स टेम्परेचर डिस्प्ले, डस्ट फिल्टर, 2-वे एयर फ्लो, ऑटो ऑन/ऑफ टाइमर, ड्राई मोड क्यों खरीदें हाई एम्बिएंट कूलिंग एंटी-कोरोशन ब्लू कोटिंग स्मार्ट टाइमर मोड्स 2-वे एयर डायरेक्शन क्यों खोजें विकल्प नॉन-इन्वर्टर कंप्रेसर लंबी अवधि में बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा

जापानी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर ब्रांड शार्प Sharp 2 Ton 2 Star Window ACने भारतीय बाजार के लिए अपना नया Sharp 2 Ton 2 Star Fixed Speed Window AC (AF-WA22F2X-SCN) पेश किया है। हालांकि इसे 2 टन कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, लेकिन इसकी वास्तविक रेटेड क्षमता 1.7 टन है, जो 151 से 200 स्क्वेर फीट तक के बड़े कमरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 2026 के नए नियमों और एडवांस फीचर्स के साथ आने वाले इस विंडो एसी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन है, जो आमतौर पर विंडो एसी सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती।

Specifications कूलिंग क्षमता 5975 वॉट / 20387.54 BTU वार्षिक बिजली खपत 1454.55 यूनिट प्रति वर्ष रेफ्रिजरेंट गैस R32 Eco-Friendly Gas विशेष फीचर्स हैवी ड्यूटी कूलिंग (52°C), टर्बो मोड, ऑटो रीस्टार्ट, डस्ट फिल्टर, कम शोर क्यों खरीदें 5 साल की व्यापक वारंटी फ्री इंस्टॉलेशन 52°C पर भी भारी कूलिंग 100% कॉपर कंडेनसर क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग नॉन-इन्वर्टर कंप्रेसर

भारतीय बाजार में टाटा (TATA) के भरोसे के साथ आने वाला ब्रांड वोल्टास एयर कंडीशनर सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नामों में से एक है। Voltas 1.5 Ton 2 Star Fixed Speed Window AC (182FS ELITE) उन उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट-फ्रेंडली रेंज में एक मजबूत, टिकाऊ और आसान इंस्टॉलेशन वाला एसी चाहते हैं। यह 1.5 टन की क्षमता वाला विंडो एसी मध्यम आकार के कमरों (लगभग 110 से 150 स्क्वेर फीट) के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 100% कॉपर कंडेनसर, एंटी-डस्ट फिल्टर और मेमोरी रीस्टार्ट जैसे काम के फीचर्स के साथ यह तपती गर्मियों में एक किफायती कूलिंग सॉल्यूशन प्रदान करता है।

Specifications वार्षिक बिजली खपत 1199.87 kWh / वर्ष कंप्रेसर प्रकार फिक्स्ड स्पीड कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर कॉइल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 110V - 285V विशेष फीचर्स एंटी-डस्ट फिल्टर, मेमोरी रीस्टार्ट, 7-सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले, स्लीप मोड, एंटी-फ्रीज थर्मोस्टेट क्यों खरीदें किफायती और मजबूत बिल्ड 100% कॉपर कंडेनसर स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन एंटी-फ्रीज थर्मोस्टेट क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग सीमित एयर स्विंग

2 टन विंडो एसी का मासिक बिजली बिल कितना आता है? एक 2 टन विंडो एसी का मासिक बिजली का बिल मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्टार रेटिंग क्या है, उसे रोज़ाना कितने घंटे चलाया जा रहा है, और आपके क्षेत्र में बिजली की प्रति यूनिट दर कितनी है। आमतौर पर 2 टन क्षमता के विंडो एसी बड़े कमरों (200 से 240 वर्ग फुट) के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें फिक्स्ड-स्पीड (नॉन-इन्वर्टर) कंप्रेसर होता है, जो बिजली की खपत थोड़ी ज़्यादा करता है।

यदि हम मान लें कि भारत में औसत बिजली दर ₹7.5 से ₹8 प्रति यूनिट है और आप एसी को रोज़ाना औसतन 8 घंटे चलाते हैं, तो एक 2-स्टार रेटिंग वाले 2 टन विंडो एसी से रोज़ाना लगभग 16 से 18 यूनिट बिजली खर्च होगी। इस हिसाब से महीने का कुल खर्च 480 से 540 यूनिट के करीब पहुंचेगा, जिसका अनुमानित मासिक बिल ₹3,600 से ₹4,300 के बीच आ सकता है।

दूसरी ओर, यदि आप 3-स्टार रेटिंग वाला 2 टन विंडो एसी इस्तेमाल करते हैं, तो वह थोड़ा अधिक ऊर्जा-कुशल होता है। इससे रोज़ाना की खपत घटकर लगभग 14 से 16 यूनिट रह जाती है और महीने में करीब 420 से 480 यूनिट बिजली खर्च होती है। इसका अनुमानित मासिक बिल 3,100 रुपये से 3,800 रुपये के बीच आता है। ध्यान रहे कि यदि बाहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और कंप्रेसर बिना कट-ऑफ हुए लगातार फुल लोड पर चल रहा है, तो यह बिल थोड़ा और बढ़ सकता है। 2. भारत में सबसे अच्छा 2 टन 3-स्टार एसी कौन सा है? भारतीय बाजार में 2 टन क्षमता और 3-स्टार रेटिंग वाले सेगमेंट में कुछ मॉडल्स अपनी बेहतरीन कूलिंग और विश्वसनीयता के लिए सबसे आगे हैं,

गोदरेज 2 टन 3-स्टार स्प्लिट एसी : यह मॉडल उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है जो मानसिक शांति चाहते हैं। ब्रांड इस पर पूरे 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है। यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग देता है और इसका 4-वे एयर स्विंग कमरे के हर कोने में एक समान हवा पहुँचाता है।

लॉयड 2 टन 3-स्टार विंडो एसी : खिड़की वाले एसी की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह बेस्ट-इन-क्लास मॉडल है। यह 100% शुद्ध कॉपर कंडेनसर, टर्बो कूलिंग और डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, जो कम बजट में प्रीमियम अनुभव और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।

कैरियर 2 टन 3-स्टार विंडो एसी : कैरियर का एस्ट्रेला एक्स मॉडल अपनी जबरदस्त हवा फेंकने की क्षमता और मजबूती के लिए जाना जाता है। उत्तर और मध्य भारत के अत्यधिक गर्म इलाकों के लिए इसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है।

3. सबसे अच्छा 2 टन विंडो एसी कौन सा है? यदि आप स्प्लिट की जगह विंडो एसी ही खरीदना चाहते हैं और आपका कमरा बड़ा है, तो बाजार में मौजूद ये तीन सबसे बेहतरीन विकल्प हैं:

1. कैरियर 2 टन 3-स्टार विंडो एसी यह एसी उन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा है जहाँ गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। यह 50°C के अत्यधिक तापमान पर भी बिना थके कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रख सकता है। इसके कॉपर कॉइल्स पर एंटी-कोरोशन ब्लू कोटिंग दी गई है, जो इसे नमी और जंग से बचाती है, जिससे इसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। इसमें ड्राई मोड और ऑटो ऑन/ऑफ टाइमर जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं।

2. लॉयड 2 टन 3-स्टार विंडो एसी

यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी एसी है। इसमें दिया गया 'टर्बो कूलिंग' मोड चालू करते ही कंप्रेसर और फैन पूरी स्पीड पर काम करते हैं, जिससे धूप से तपकर आया कमरा भी चंद मिनटों में ठंडा हो जाता है। इसका क्लीन एयर फिल्टर धूल और बैक्टीरिया को रोकता है। यदि आपका बजट सीमित है और आप फीचर्स से समझौता नहीं करना चाहते, तो यह बेस्ट है।

3. शार्प 2 टन 2-स्टार विंडो एसी जापानी टेक्नोलॉजी वाला शार्प का यह नया मॉडल विंडो एसी मार्केट में एक बड़ा दावेदार है। हालांकि इसे 2 टन की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, लेकिन इसकी वास्तविक रेटेड कूलिंग क्षमता 1.7 टन है, जो 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए पर्याप्त है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि इस पर ब्रांड 5 साल की पूरी वारंटी दे रहा है और इसका इंस्टॉलेशन भी शार्प द्वारा बिल्कुल मुफ्त (Free) किया जाता है, जिससे ग्राहक का शुरुआती खर्च बहुत बच जाता है। यह 52°C पर भी शानदार कूलिंग देता है।

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