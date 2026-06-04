50 डिग्री की गर्मी भी हो जाएगी फेल, Amazon से अभी ऑर्डर करें ये 2 Ton Fixed Speed Window AC
अमेजन पर भीषण गर्मी से राहत देने वाले दमदार 2 Ton Fixed Speed Window AC पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स मिल रही हैं। ये नॉन इन्वर्टर विंडो एसी बड़े कमरों को तुरंत शिमला जैसा ठंडा कर देते हैं, जिन्हें आप आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI के साथ आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
भीषण गर्मी और 50 डिग्री तक पहुंचने वाले पारे से निपटने के लिए अमेजन इंडिया पर इस समय दमदार 2 Ton Fixed Speed Window AC की रेंज पर धमाकेदार डील्स और भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आपका कमरा बड़ा है (लगभग 150 से 230 स्क्वायर फीट) और आप एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो बिना किसी तामझाम के तुरंत और तूफानी कूलिंग दे, तो फिक्स्ड स्पीड (नॉन-इन्वर्टर) विंडो एसी आपके लिए सबसे बेहतरीन और टिकाऊ विकल्प हैं।
इन 2 टन क्षमता वाले विंडो एसी में हाई-टॉर्क रोटरी कंप्रेसर और 100% कॉपर कंडेन्सर कॉइल मिलती है, जो न सिर्फ कूलिंग को फास्ट बनाती है बल्कि जंग और लीकेज से बचाकर एसी की लाइफ भी बढ़ाती है। अमेज़न पर Voltas, Blue Star, Lloyd और Carrier जैसे दिग्गज ब्रांड्स के ये मॉडल्स बेहद किफायती कीमतों पर लिस्टेड हैं।
स्प्लिट एसी की तुलना में इनका इंस्टॉलेशन बेहद आसान और मेंटेनेंस का खर्च काफी कम होता है। इसके अलावा, अमेजन पर ग्राहकों की सहूलियत के लिए आकर्षक बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आप भी इस चिलचिलाती गर्मी में अपने घर या ऑफिस को शिमला जैसा कूल बनाना चाहते हैं, तो अमेजन से आज ही इन बेस्ट-रेटेड फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी को ऑर्डर कर बंपर बचत का फायदा उठा सकते हैं।
1. Lloyd 2 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (GLW24C3YWSEA, 100% Copper, R32 Refrigerant, Turbo Cooling, Dust Filter, White)
अगर आप इस चिलचिलाती गर्मी में अपने बड़े कमरे के लिए एक दमदार और टिकाऊ एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे हैं, तो Lloyd 2 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (GLW24C3YWSEA) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह विंडो एसी 240 स्क्वेर फीट तक के बड़े कमरों को चंद मिनटों में ठंडा करने की क्षमता रखता है। 100% कॉपर कंडेनसर, टर्बो कूलिंग और 48°C जैसी भीषण गर्मी में भी शानदार परफॉर्मेंस देने वाला यह एसी बजट-फ्रेंडली रेंज में एक मजबूत दावेदार है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कूलिंग क्षमता
100% कॉपर कंडेनसर
टर्बो कूलिंग
हाई एम्बिएंट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
नॉन-इन्वर्टर एसी
2. Carrier 2 Ton 3 Star Window Fixed Speed AC(Copper, Dust Filter & Turbo Mode, 2024 Model, Estrella Ex,CAW24EC3R32F0,White)
भारतीय बाजार में जब भरोसेमंद और हैवी-ड्यूटी एयर कंडीशनिंग की बात आती है, तो कैरियर एक बेहद लोकप्रिय नाम है। Carrier 2 Ton 3 Star Window Fixed Speed AC (Estrella Ex, CAW24EC3R32F0) को विशेष रूप से बड़े कमरों (लगभग 200 से 240 स्क्वेर फीट) को भीषण गर्मी में भी तुरंत ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एसी 50°C तक के अत्यधिक तापमान में भी बिना परफॉर्मेंस खोए काम कर सकता है। अगर आप एक मजबूत ब्रांड वैल्यू, बेहतरीन एयर फ्लो और टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी वाला विंडो एसी ढूंढ रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए सही विकल्प हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई एम्बिएंट कूलिंग
एंटी-कोरोशन ब्लू कोटिंग
स्मार्ट टाइमर मोड्स
2-वे एयर डायरेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-इन्वर्टर कंप्रेसर
लंबी अवधि में बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा
3. Sharp 2 Ton 2 Star Fixed speed Window AC | 5 years comprehensive warranty | 100% Copper Condensor | Turbo Mode | Auto Restart | Heavy Duty | Cooling at 52°C | 2026 Model AF-WA22F2X-SCN
जापानी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर ब्रांड शार्प Sharp 2 Ton 2 Star Window ACने भारतीय बाजार के लिए अपना नया Sharp 2 Ton 2 Star Fixed Speed Window AC (AF-WA22F2X-SCN) पेश किया है। हालांकि इसे 2 टन कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, लेकिन इसकी वास्तविक रेटेड क्षमता 1.7 टन है, जो 151 से 200 स्क्वेर फीट तक के बड़े कमरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 2026 के नए नियमों और एडवांस फीचर्स के साथ आने वाले इस विंडो एसी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन है, जो आमतौर पर विंडो एसी सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की व्यापक वारंटी
फ्री इंस्टॉलेशन
52°C पर भी भारी कूलिंग
100% कॉपर कंडेनसर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
नॉन-इन्वर्टर कंप्रेसर
4. Voltas 1.5 ton 2 Star Fixed Speed Window AC (Copper, Anti Dust Filter, 2-Way Air Swing, Memory Restart, Sleep Mode (182FS ELITE, White)
भारतीय बाजार में टाटा (TATA) के भरोसे के साथ आने वाला ब्रांड वोल्टास एयर कंडीशनर सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नामों में से एक है। Voltas 1.5 Ton 2 Star Fixed Speed Window AC (182FS ELITE) उन उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बजट-फ्रेंडली रेंज में एक मजबूत, टिकाऊ और आसान इंस्टॉलेशन वाला एसी चाहते हैं। यह 1.5 टन की क्षमता वाला विंडो एसी मध्यम आकार के कमरों (लगभग 110 से 150 स्क्वेर फीट) के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 100% कॉपर कंडेनसर, एंटी-डस्ट फिल्टर और मेमोरी रीस्टार्ट जैसे काम के फीचर्स के साथ यह तपती गर्मियों में एक किफायती कूलिंग सॉल्यूशन प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और मजबूत बिल्ड
100% कॉपर कंडेनसर
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
एंटी-फ्रीज थर्मोस्टेट
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
सीमित एयर स्विंग
- 2 टन विंडो एसी का मासिक बिजली बिल कितना आता है?
- एक 2 टन विंडो एसी का मासिक बिजली का बिल मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्टार रेटिंग क्या है, उसे रोज़ाना कितने घंटे चलाया जा रहा है, और आपके क्षेत्र में बिजली की प्रति यूनिट दर कितनी है। आमतौर पर 2 टन क्षमता के विंडो एसी बड़े कमरों (200 से 240 वर्ग फुट) के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें फिक्स्ड-स्पीड (नॉन-इन्वर्टर) कंप्रेसर होता है, जो बिजली की खपत थोड़ी ज़्यादा करता है।
- यदि हम मान लें कि भारत में औसत बिजली दर ₹7.5 से ₹8 प्रति यूनिट है और आप एसी को रोज़ाना औसतन 8 घंटे चलाते हैं, तो एक 2-स्टार रेटिंग वाले 2 टन विंडो एसी से रोज़ाना लगभग 16 से 18 यूनिट बिजली खर्च होगी। इस हिसाब से महीने का कुल खर्च 480 से 540 यूनिट के करीब पहुंचेगा, जिसका अनुमानित मासिक बिल ₹3,600 से ₹4,300 के बीच आ सकता है।
- दूसरी ओर, यदि आप 3-स्टार रेटिंग वाला 2 टन विंडो एसी इस्तेमाल करते हैं, तो वह थोड़ा अधिक ऊर्जा-कुशल होता है। इससे रोज़ाना की खपत घटकर लगभग 14 से 16 यूनिट रह जाती है और महीने में करीब 420 से 480 यूनिट बिजली खर्च होती है। इसका अनुमानित मासिक बिल 3,100 रुपये से 3,800 रुपये के बीच आता है। ध्यान रहे कि यदि बाहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और कंप्रेसर बिना कट-ऑफ हुए लगातार फुल लोड पर चल रहा है, तो यह बिल थोड़ा और बढ़ सकता है।
2. भारत में सबसे अच्छा 2 टन 3-स्टार एसी कौन सा है?
भारतीय बाजार में 2 टन क्षमता और 3-स्टार रेटिंग वाले सेगमेंट में कुछ मॉडल्स अपनी बेहतरीन कूलिंग और विश्वसनीयता के लिए सबसे आगे हैं,
गोदरेज 2 टन 3-स्टार स्प्लिट एसी : यह मॉडल उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है जो मानसिक शांति चाहते हैं। ब्रांड इस पर पूरे 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है। यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग देता है और इसका 4-वे एयर स्विंग कमरे के हर कोने में एक समान हवा पहुँचाता है।
लॉयड 2 टन 3-स्टार विंडो एसी : खिड़की वाले एसी की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह बेस्ट-इन-क्लास मॉडल है। यह 100% शुद्ध कॉपर कंडेनसर, टर्बो कूलिंग और डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, जो कम बजट में प्रीमियम अनुभव और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।
कैरियर 2 टन 3-स्टार विंडो एसी : कैरियर का एस्ट्रेला एक्स मॉडल अपनी जबरदस्त हवा फेंकने की क्षमता और मजबूती के लिए जाना जाता है। उत्तर और मध्य भारत के अत्यधिक गर्म इलाकों के लिए इसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है।
3. सबसे अच्छा 2 टन विंडो एसी कौन सा है?
यदि आप स्प्लिट की जगह विंडो एसी ही खरीदना चाहते हैं और आपका कमरा बड़ा है, तो बाजार में मौजूद ये तीन सबसे बेहतरीन विकल्प हैं:
1. कैरियर 2 टन 3-स्टार विंडो एसी
यह एसी उन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा है जहाँ गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। यह 50°C के अत्यधिक तापमान पर भी बिना थके कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रख सकता है। इसके कॉपर कॉइल्स पर एंटी-कोरोशन ब्लू कोटिंग दी गई है, जो इसे नमी और जंग से बचाती है, जिससे इसकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। इसमें ड्राई मोड और ऑटो ऑन/ऑफ टाइमर जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं।
2. लॉयड 2 टन 3-स्टार विंडो एसी
यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी एसी है। इसमें दिया गया 'टर्बो कूलिंग' मोड चालू करते ही कंप्रेसर और फैन पूरी स्पीड पर काम करते हैं, जिससे धूप से तपकर आया कमरा भी चंद मिनटों में ठंडा हो जाता है। इसका क्लीन एयर फिल्टर धूल और बैक्टीरिया को रोकता है। यदि आपका बजट सीमित है और आप फीचर्स से समझौता नहीं करना चाहते, तो यह बेस्ट है।
3. शार्प 2 टन 2-स्टार विंडो एसी
जापानी टेक्नोलॉजी वाला शार्प का यह नया मॉडल विंडो एसी मार्केट में एक बड़ा दावेदार है। हालांकि इसे 2 टन की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, लेकिन इसकी वास्तविक रेटेड कूलिंग क्षमता 1.7 टन है, जो 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए पर्याप्त है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि इस पर ब्रांड 5 साल की पूरी वारंटी दे रहा है और इसका इंस्टॉलेशन भी शार्प द्वारा बिल्कुल मुफ्त (Free) किया जाता है, जिससे ग्राहक का शुरुआती खर्च बहुत बच जाता है। यह 52°C पर भी शानदार कूलिंग देता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।