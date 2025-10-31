हो जाएं सतर्क! सरकार ने Google Chrome के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, तुरंत करें ये काम, वरना चोरी हो सकता है डेटा

हो जाएं सतर्क! सरकार ने Google Chrome के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, तुरंत करें ये काम, वरना चोरी हो सकता है डेटा
संक्षेप: भारत सरकार ने Google Chrome ब्राउजर में पाए गए बड़े सुरक्षा बग पर अलर्ट जारी किया है। Desktop और लैपटॉप यूजर्स को तुरंत लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने की सलाह दी जा रही है। जानिए खतरा क्या है और आप क्या-क्या कर सकते हैं।
Warning For Google Chrome Users: अगर आप Chrome ब्राउजर का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT‑In ने हाल ही में चेताया है कि लोकप्रिय ब्राउजर Google Chrome के डेस्कटॉप वर्जन्स (Windows, Mac और Linux) में कई गंभीर सुरक्षा कमजोरियां (vulnerabilities) पाई गई हैं, जिनका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं। इन बग्स की मदद से हैकर्स यूजर के सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं या दुर्भावनायुक्त कोड चला सकते हैं। इसलिए एजेंसी ने तुरंत ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने का निर्देश दिया है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
