Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Be careful government issued major alert for Google Chrome Do this immediately or your data could stolen
हो जाएं सतर्क! सरकार ने Google Chrome के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, तुरंत करें ये काम, वरना चोरी हो सकता है डेटा

हो जाएं सतर्क! सरकार ने Google Chrome के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, तुरंत करें ये काम, वरना चोरी हो सकता है डेटा

संक्षेप: भारत सरकार ने Google Chrome ब्राउजर में पाए गए बड़े सुरक्षा बग पर अलर्ट जारी किया है। Desktop और लैपटॉप यूजर्स को तुरंत लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने की सलाह दी जा रही है। जानिए खतरा क्या है और आप क्या-क्या कर सकते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 08:05 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Warning For Google Chrome Users: अगर आप Chrome ब्राउजर का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT‑In ने हाल ही में चेताया है कि लोकप्रिय ब्राउजर Google Chrome के डेस्कटॉप वर्जन्स (Windows, Mac और Linux) में कई गंभीर सुरक्षा कमजोरियां (vulnerabilities) पाई गई हैं, जिनका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं। इन बग्स की मदद से हैकर्स यूजर के सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं या दुर्भावनायुक्त कोड चला सकते हैं। इसलिए एजेंसी ने तुरंत ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने का निर्देश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Google Google News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।