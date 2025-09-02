अब ChatGPT से बात करते वक्त रहिए सावधान, वरना पुलिस खटखटा सकती है दरवाज़ा, अब बदली पॉलिसी

OpenAI ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। ब अगर आपकी चैट में कोई खतरनाक बात जैसे हिंसा, अपराध या जान से मारने जैसी धमकी पाई गई तो कंपनी उसे पुलिस को भेज सकती है। यह अपडेट को गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है।

ChatGPT का इस्तेमाल आज करोड़ों लोग कर रहे हैं। कोई इसे पढ़ाई के लिए, कोई काम के लिए और कई लोग सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तक लोग मानते थे कि ChatGPT पर जो भी बात होती है, वो सिर्फ उनके और AI के बीच रहती है। लेकिन अब OpenAI ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। नई पॉलिसी के मुताबिक, अगर आपकी चैट में ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिससे किसी को खतरा हो, हिंसा की बात हो या कोई गैर-कानूनी गतिविधि का जिक्र हो, तो ChatGPT की टीम उस चैट को देख सकती है और जरूरत पड़ने पर पुलिस तक भेज सकती है। यानी अब ChatGPT पर आपकी बातें पूरी तरह से निजी (private) नहीं रहीं।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ChatGPT का गलत इस्तेमाल न हो और कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल अपराध जैसी चीज़ों के लिए न कर सके। हालांकि, इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें हर चैट सोच-समझकर लिखनी होगी।

क्यों बदली पॉलिसी? OpenAI ने यह नियम तब बदला जब एक मामला सामने आया था जिसमें ChatGPT पर हुई बातचीत के बाद एक व्यक्ति ने गंभीर कदम उठा लिया। इस घटना के बाद कंपनी ने तय किया कि अगर चैट में कोई भी खतरनाक बात नज़र आती है तो उसे रोका जाए और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को रिपोर्ट किया जाए।

अब ChatGPT कैसे काम करेगा? अब ChatGPT पर आपकी चैट को पूरी तरह से प्राइवेट नहीं माना जाएगा। अगर चैट सामान्य है (जैसे पढ़ाई, जॉब, टेक्नोलॉजी, मज़ेदार सवाल), तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर चैट में अपराध, आतंकवाद, आत्महत्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की बात होगी तो कंपनी की टीम उसे पढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर ये चैट पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के पास भी जा सकती है।

क्या अब ChatGPT सुरक्षित नहीं है? सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यह बदलाव जरूरी है। क्योंकि कोई भी AI अगर गलत हाथों में चला जाए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन प्राइवेसी चाहने वाले यूजर्स के लिए यह चिंता की बात है।

किन बातों पर ध्यान दें? ChatGPT पर निजी या बहुत ही संवेदनशील बातें शेयर न करें। अपराध या हिंसा से जुड़ी बातें बिल्कुल न लिखें। अगर मानसिक तनाव या हेल्थ से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर या काउंसलर से संपर्क करें, AI से नहीं।