कैफे जाना भूल जाएंगे, घर पर 2 मिनट में बनाएं Barista जैसी कॉफी, Amazon दे रहा बंपर ऑफर

Feb 12, 2026 07:41 pm IST

अमेजन की इस धमाकेदार डील के साथ अब घर पर ही सिर्फ 2 मिनट में कैफे जैसी क्रीमी कॉफी का आनंद लें।भारी डिस्काउंट में मिल रही कॉफ़ी मेकर मशीनें आपको बार-बार बाहर पैसे खर्च करने से बचाएगी, आज ही चेक करें….

अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी सुबह बिना एक कप कड़क कॉफी के नहीं होती, तो Amazon Limited Time Deal आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। अब आपको महंगे कैफे में जाकर 300-400 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेजन पर मिलने वाली ये जादुई कॉफी मशीनें आपको घर पर ही Professional Barista जैसा अनुभव देने के लिए तैयार हैं।

इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत इनकी रफ्तार और शुद्धता है। महज 2 मिनट के अंदर, यह मशीन कॉफी बीन्स के असली फ्लेवर को निचोड़कर आपको एक रिच और झागदार एस्प्रेसो या लाटे तैयार करके देती है। इसमें लगा हाई-प्रेशर पंप और मिल्क फ्रोदर दूध को इतना स्मूथ बना देता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि यह कॉफी आपने खुद अपने किचन में बनाई है।

चाहे आप Agaro की एस्प्रेसो मशीन चुनें या Philips का क्लासिक ड्रिप मेकर, ये गैजेट्स न केवल आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके किचन की शोभा भी बढ़ाते हैं। अमेज़न की इस सेल में इन पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है। तो देर किस बात की? इस लिमिटेड टाइम डील का फायदा उठाएं और अपने घर को एक मिनी-कैफे में बदल दें।

यह एक प्रीमियम इटालियन डिज़ाइन वाली ड्रिप कॉफी मशीन है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देती है। यह मशीन उन लोगों के लिए जादू की तरह है जो सुबह उठते ही बिना किसी मेहनत के ताज़ा और खुशबूदार कॉफी चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Programmable LCD Display है, जो आपको अपनी कॉफी का समय पहले से सेट करने की सुविधा देता है। चाहे बड़ा परिवार हो या छोटा ऑफिस, इसकी 15-कप की विशाल क्षमता इसे हर जगह के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications क्षमता 1.5 लीटर रंग व्हाइट डिस्प्ले LCD डिस्प्ले विशेष फीचर कप वार्मर और ऑटो-शट ऑफ फिल्टर रिमूवेबल और वॉशेबल वारंटी 2 साल डिज़ाइन मॉडर्न ड्रिप कॉफी मशीन क्यों खरीदें 50% की भारी बचत LCD डिस्प्ले और टाइमर बड़ी क्षमता ईको-फ्रेंडली फिल्टर 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ ड्रिप कॉफी के लिए बड़ा साइज कांच का जग

अगर आप पहली बार कॉफी मेकर खरीद रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो Pigeon Brewster आपके लिए बेस्ट जादुई मशीन है। यह एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश ड्रिप कॉफी मेकर है जो किचन में बहुत कम जगह लेता है। महज 989 रुपये की कीमत में यह आपको हर सुबह फ्रेश और स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाकर देता है। पिछले एक महीने में 900 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

Specifications रंग ब्लैक फिल्टर टाइप मेश फिल्टर वजन हल्का और पोर्टेबल क्यों खरीदें 55% डिस्काउंट फास्ट ब्रूइंग वॉशेबल मेश फिल्टर एंटी-ड्रिप मैकेनिज्म कॉम्पैक्ट और लाइटवेट क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता LCD डिस्प्ले या ऑटो-टाइमर जैसे एडवांस फीचर्स नहीं

यह उन लोगों की पहली पसंद है जो कम कीमत में एक ब्रांडेड और टिकाऊ कॉफी मेकर चाहते हैं। यह 600 वॉट की पावर के साथ आता है, जो कॉफी को उसके बेहतरीन स्वाद के लिए सही तापमान पर उबालता है। इसका 'ग्लॉस ब्लैक' फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। पिछले महीने 1,000 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी जबरदस्त परफॉरमेंस का सबूत है।

Specifications क्षमता 600 ml कलर ग्लॉस ब्लैक मटेरियल हाई-क्वालिटी प्लास्टिक और ग्लास जग वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 53% डिस्काउंट वार्मिंग प्लेट Dry Heat Protection एंटी-ड्रिप फंक्शन 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प फ्रोदर की कमी सिर्फ ब्लैक कॉफी के लिए बेस्ट

यह कोई साधारण कॉफी मेकर नहीं है, बल्कि तकनीक का एक चमत्कार है। EVERANGE Portable Espresso Machine उन लोगों के लिए है जो चलते-फिरते कैफे जैसी एस्प्रेसो पीना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Self-Heating तकनीक के साथ आता है—यानी आपको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, यह मशीन खुद पानी गर्म करती है, इसकी बैटरी और 20-बार का प्रेशर आपको पहाड़ों या जंगल में भी वही स्वाद देता है जो एक महंगी कॉफी शॉप में मिलता है।

Specifications क्षमता 80 ml बैटरी 7500mAh वजन 1.3 lbs डिस्प्ले LCD स्क्रीन उपयोग ग्राउंड कॉफी और NS कैप्सूल दोनों के लिए क्यों खरीदें 62% की महा-बचत 20-बार प्रेशर 3-इन-1 वर्सटाइल हल्का और कॉम्पैक्ट पावरफुल बैटरी क्यों खोजें विकल्प कम क्षमता थोड़ी महंगी

शेफ संजीव कपूर के ब्रांड Wonderchef की यह कॉफी मशीन इटालियन डिज़ाइन और जर्मन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एक बेहतरीन संगम है। यह 'Swift Brew' मशीन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिना किसी झंझट के तुरंत ताज़ा फिल्टर कॉफी का आनंद लेना चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज और प्रीमियम बोरोसिलिकेट ग्लास जार इसे बजट कैटेगरी में सबसे अलग बनाता है। मात्र 1,100 रुपये में यह आपके किचन को एक मॉडर्न कैफे जैसा लुक देती है।

Specifications मटेरियल प्रीमियम बोरोसिलिकेट ग्लास और प्लास्टिक वारंटी 2 साल खास फीचर वॉटर लेवल इंडिकेटर और ड्रिप कंट्रोलर डिज़ाइन स्लीक और कॉम्पैक्ट इटालियन डिज़ाइन क्यों खरीदें धमाकेदार डिस्काउंट बोरोसिलिकेट ग्लास जार कीप-वार्म प्लेट एंटी-ड्रिप सिस्टम क्यों खोजें विकल्प दूध गर्म करने या झाग बनाने की सुविधा नहीं कॉफी बनने में थोड़ा अधिक समय

यह उन लोगों के लिए है जो कॉफी के स्वाद से समझौता नहीं करते। यह एक प्रोफेशनल 15-Bar High Pressure मशीन है, जो कॉफी बीन्स से असली Crema और फ्लेवर निकालती है। इसमें लगा एनालॉग थर्मामीटर और स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे एक विंटेज और प्रीमियम लुक देते हैं। चाहे आपको कड़क एस्प्रेसो पसंद हो या झाग वाली कैपुचिनो, यह मशीन हर बार परफेक्ट रिजल्ट देती है।

Specifications पावर 1100 Watts मटेरियल हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील क्षमता 1.5 Liters वारंटी ब्रांड द्वारा स्टैंडर्ड वारंटी और सपोर्ट क्यों खरीदें प्रोफेशनल 15-Bar प्रेशर मिल्क फ्रोदर वांड डबल टेम्परेचर कंट्रोल प्रीमियम एक्सेसरीज क्यों खोजें विकल्प थोड़ी महंगी किचन काउंटर पर थोड़ी ज्यादा जगह लेती है

यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन-कनेक्टेड कॉफी मेकर है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी कॉफी को 'स्टाइल' और 'स्पीड' के साथ पीना पसंद करते हैं। यह एक स्लीक, लीकेज-प्रूफ मग और एक डॉकिंग स्टेशन के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ 60-90 सेकंड में कॉफी तैयार कर देता है और वह भी बिना किसी शोर के। चाहे आपको हॉट कैपुचिनो चाहिए या रिफ्रेशिंग आइस्ड कॉफी, यह मशीन सब कुछ एक क्लिक में कर देती है।

Specifications समय 60 - 90 सेकंड कनेक्टिविटी ब्लूटूथ मटेरियल प्रीमियम पॉलीकार्बोनेट और इंसुलेटेड मग वजन/डिजाइन अल्ट्रा-पोर्टेबल और लीक-प्रूफ क्यों खरीदें स्मार्ट ऐप कंट्रोल साइलेंट ब्रूइंग हॉट और कोल्ड दोनों स्पिल-प्रूफ मग सुपर फास्ट क्यों खोजें विकल्प नेस्काफे लवर्स के लिए सीमित मात्रा अन्य ड्रिप मशीनों से महंगी

