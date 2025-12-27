न्यू ईयर पार्टी में होटल जाने की झंझट खत्म, मात्र 582 रुपये में इन बारबेक्यू ग्रिल से घर पर ही बनाएं टेस्टी डिशेज
अगर आप इस हॉलिडे सीजन अपने घर पर बारबेक्यू करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 1,000 रुपये से कम में आने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बारबेक्यू ग्रिल टेस्टी और हेल्दी खाना बनाने का एक शानदार तरीका है, जो होम पार्टिज और आउटडोर गेट-टुगेदर को खास बना देता है। इसकी मदद से आप सब्जियां, पनीर, चिकन आदि को कम तेल में बेहतरीन फ्लेवर के साथ ग्रिल कर सकते हैं। एडवांस बारबेक्यू ग्रिल टेम्प्रेचर कंट्रोल,फास्ट हीटिंग और सेफ डिजाइन के साथ आती हैं। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल विकल्प है। इसे बालकनी, किचन या गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजन से इन्हें 1,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा।
1. (NEW 2025) Portable Barbecue Grill Folding BBQ Grill,(5 Pc -Combo),(12-Stick),(2-Spatula),(1-BBQ Grill),(1-Blower), Outdoor Grill Tools for Camping Picnics Traveling【Barbecue set】 (Barbecue set)
इसकी कीमत 1,799 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 841 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ग्रिल कैंपिंग, पिकनिक, ट्रैवल और घर की बालकनी में इस्तेमाल के लिए सही है। फोल्डिंग डिजाइन होने से इसे आसानी से मोड़ा और कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस 5 पीस कॉम्बो सेट में 12 स्टिक, 2 स्पैटुला, 1 BBQ ग्रिल और 1 ब्लोअर शामिल हैं, जिससे बारबेक्यू बनाना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
पूरा BBQ टूल सेट एक साथ
आउटडोर इस्तेमाल के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए साइज छोटा हो सकता है
इंडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं
2. ORILEY 【Upgraded 2025-26】 Foldable and Portable Charcoal Barbeque Grill Set 【5 Combo】: 【8-Sticks】 【1-Spatula】 【1-Oil Brush】 【1-Blower】 Heavy Duty BBQ for Home Outdoor Camping Picnic Travel Cooking
इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इसे 40% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ग्रिल घर, कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। फोल्डेबल डिजाइन होने से इसे स्टोर करना और ले जाना बहुत आसान है। हेवी ड्यूटी बॉडी अच्छी गर्मी बनाए रखती है, जिससे खाना समान रूप से पकता है। इस 5 कॉम्बो सेट में 8 स्टिक्स, 1 स्पैटुला, 1 ऑयल ब्रश और 1 ब्लोअर शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आसानी से फोल्ड होकर कैरी हो जाती है
मजबूत बॉडी से बराबर ग्रिलिंग
आउटडोर पार्टी के लिए पूरा सेट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े फंक्शन के लिए ग्रिल साइज सीमित
चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है
3. Chefman Mini Portable Table Top Charcoal Barbeque Grill for Outdoor Cooking, Featuring Foldable Legs, Removable Grill, and 4 Skewers, Perfect for Camping, Tailgating, Picnics, and Backyard Barbecues
इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 582 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका छोटा साइज इसे टेबल पर रखने के लिए परफेक्ट बनाता है। फोल्डेबल लेग्स की मदद से इसे आसानी से स्टोर और कैरी किया जा सकता है। रिमूवेबल ग्रिल प्लेट सफाई को आसान बनाती है। इसमें दिए गए 4 स्क्यूअर्स से कबाब, सब्जियां और स्नैक्स आसानी से ग्रिल किए जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा और हल्का
फोल्डेबल लेग्स से आसान स्टोरेज
चारकोल से असली BBQ स्वाद
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए साइज छोटा
चारकोल अलग से लेना पड़ता है
4. Chefman Portable Charcoal Barbeque Grill | Outdoor BBQ Set with 3 Skewers | Portable & Compact Tandoor for Home, Picnic, Camping
इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 82% डिस्काउंट के साथ 549 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे पिकनिक, कैंपिंग और ट्रैवल के लिए सही बनाता है। यह एक मिनी तंदूर की तरह काम करता है, जिससे कबाब, पनीर, सब्जियां और स्नैक्स आसानी से ग्रिल किए जा सकते हैं। इसमें दिए गए 3 स्क्यूअर्स से खाना पलटना और पकाना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
चारकोल से असली तंदूरी स्वाद
छोटी फैमिली या ग्रुप के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए साइज छोटा
चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है
5. TENACITY Traveler Foldable Charcoal Barbeque Grill With 8 Skewers & Charcoal Tray (Stellar Black), Free Standing
इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 975 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका फ्री-स्टैंडिंग डिजाइन इसे जमीन या खुले स्थान पर आसानी से रखने देता है। फोल्डेबल स्ट्रक्चर होने से इसे मोड़कर स्टोर करना और ट्रैवल में ले जाना आसान हो जाता है। इसमें दिया गया चारकोल ट्रे गर्मी को समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे खाना अच्छी तरह पकता है। 8 स्क्यूअर्स के साथ आप एक साथ कई कबाब, सब्ज़ियां या स्नैक्स ग्रिल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फोल्डेबल डिजाइन से आसान स्टोरेज
8 स्क्यूअर्स से एक साथ ज्यादा ग्रिलिंग
मजबूत और स्टेबल फ्री-स्टैंडिंग डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े फंक्शन के लिए ग्रिल साइज सीमित
चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है
6. FRIEDERICH Charcoal Barbeque Grill - Portable Free Standing Folding Bbq Grill(2 Spatula,1 Bbq,10 Skewers,1 Air Blower) Barbeque,Outdoor Tools For Camping Hiking Picnics Traveling. (Bbq)
इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका फोल्डेबल डिजाइन इसे कैंपिंग, हाइकिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान आसानी से ले जाने में मदद करता है। चारकोल पर पकाने से खाने में असली स्मोकी बारबेक्यू स्वाद आता है। इस सेट में 2 स्पैटुला, 1 BBQ ग्रिल, 10 स्क्यूअर्स और 1 एयर ब्लोअर शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पूरा BBQ टूल किट एक साथ
फोल्डेबल होने से ले जाना आसान
चारकोल से बेहतरीन स्मोकी स्वाद
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए साइज सीमित
चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है
7. Oblivion Barbecue Grills | Foldable Charcoal Barbeque Grill | Stainless Steel BBQ Grill for Home | Barbeque Stand, Portable Grill for Picnics, Camping and Outdoor | Black | 1 Piece
इसकी कीमत 1,618 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 809 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, जिससे यह मजबूत और ड्यूरेबल रहती है। फोल्डेबल डिजाइन होने के कारण इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। पिकनिक, कैंपिंग या आउटडोर पार्टी में साथ ले जाना भी आसान होता है। यह एक पोर्टेबल बारबेक्यू स्टैंड के साथ आती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील से बनी
फोल्डेबल डिजाइन से आसान स्टोरेज
घर और आउटडोर दोनों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
एक्सेसरीज (स्क्यूअर्स/टूल्स) शामिल नहीं
बड़े ग्रुप के लिए साइज सीमित
