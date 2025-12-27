न्यू ईयर पार्टी में होटल जाने की झंझट खत्म, मात्र 582 रुपये में इन बारबेक्यू ग्रिल से घर पर ही बनाएं टेस्टी डिशेज

संक्षेप: अगर आप इस हॉलिडे सीजन अपने घर पर बारबेक्यू करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 1,000 रुपये से कम में आने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 27, 2025 06:39 pm IST

बारबेक्यू ग्रिल टेस्टी और हेल्दी खाना बनाने का एक शानदार तरीका है, जो होम पार्टिज और आउटडोर गेट-टुगेदर को खास बना देता है। इसकी मदद से आप सब्जियां, पनीर, चिकन आदि को कम तेल में बेहतरीन फ्लेवर के साथ ग्रिल कर सकते हैं। एडवांस बारबेक्यू ग्रिल टेम्प्रेचर कंट्रोल,फास्ट हीटिंग और सेफ डिजाइन के साथ आती हैं। यह बेहद ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल विकल्प है। इसे बालकनी, किचन या गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजन से इन्हें 1,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 1,799 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 841 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ग्रिल कैंपिंग, पिकनिक, ट्रैवल और घर की बालकनी में इस्तेमाल के लिए सही है। फोल्डिंग डिजाइन होने से इसे आसानी से मोड़ा और कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस 5 पीस कॉम्बो सेट में 12 स्टिक, 2 स्पैटुला, 1 BBQ ग्रिल और 1 ब्लोअर शामिल हैं, जिससे बारबेक्यू बनाना आसान हो जाता है।

Specifications प्रोडक्ट टाइप पोर्टेबल फोल्डिंग BBQ ग्रिल कॉम्बो सेट 5 पीस बारबेक्यू सेट कॉम्बो 12 स्टिक, 2 स्पैटुला, 1 ग्रिल, 1 ब्लोअर डिजाइन फोल्डेबल और ट्रैवल फ्रेंडली क्यों खरीदें हल्का और आसानी से ले जाने योग्य पूरा BBQ टूल सेट एक साथ आउटडोर इस्तेमाल के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए साइज छोटा हो सकता है इंडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इसे 40% डिस्काउंट के साथ 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ग्रिल घर, कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। फोल्डेबल डिजाइन होने से इसे स्टोर करना और ले जाना बहुत आसान है। हेवी ड्यूटी बॉडी अच्छी गर्मी बनाए रखती है, जिससे खाना समान रूप से पकता है। इस 5 कॉम्बो सेट में 8 स्टिक्स, 1 स्पैटुला, 1 ऑयल ब्रश और 1 ब्लोअर शामिल हैं।

Specifications प्रोडक्ट टाइप फोल्डेबल और पोर्टेबल चारकोल BBQ ग्रिल कॉम्बो सेट 5 पीस बारबेक्यू टूल्स टूल्स 8 स्टिक्स, 1 स्पैटुला, 1 ऑयल ब्रश, 1 ब्लोअर डिजाइन फोल्डेबल, ट्रैवल फ्रेंडली क्यों खरीदें आसानी से फोल्ड होकर कैरी हो जाती है मजबूत बॉडी से बराबर ग्रिलिंग आउटडोर पार्टी के लिए पूरा सेट क्यों खोजें विकल्प बड़े फंक्शन के लिए ग्रिल साइज सीमित चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है

इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 582 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका छोटा साइज इसे टेबल पर रखने के लिए परफेक्ट बनाता है। फोल्डेबल लेग्स की मदद से इसे आसानी से स्टोर और कैरी किया जा सकता है। रिमूवेबल ग्रिल प्लेट सफाई को आसान बनाती है। इसमें दिए गए 4 स्क्यूअर्स से कबाब, सब्जियां और स्नैक्स आसानी से ग्रिल किए जा सकते हैं।

Specifications प्रोडक्ट टाइप मिनी टेबल टॉप चारकोल BBQ ग्रिल डिजाइन फोल्डेबल लेग्स के साथ कॉम्पैक्ट डिजाइन ग्रिल प्लेट रिमूवेबल ग्रिल, आसान सफाई स्क्यूअर्स 4 स्क्यूअर्स शामिल क्यों खरीदें छोटा और हल्का फोल्डेबल लेग्स से आसान स्टोरेज चारकोल से असली BBQ स्वाद क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए साइज छोटा चारकोल अलग से लेना पड़ता है

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 82% डिस्काउंट के साथ 549 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे पिकनिक, कैंपिंग और ट्रैवल के लिए सही बनाता है। यह एक मिनी तंदूर की तरह काम करता है, जिससे कबाब, पनीर, सब्जियां और स्नैक्स आसानी से ग्रिल किए जा सकते हैं। इसमें दिए गए 3 स्क्यूअर्स से खाना पलटना और पकाना आसान हो जाता है।

Specifications प्रोडक्ट टाइप पोर्टेबल चारकोल BBQ ग्रिल / मिनी तंदूर डिजाइन कॉम्पैक्ट और ट्रैवल फ्रेंडली स्क्यूअर्स 3 स्क्यूअर्स शामिल क्यों खरीदें हल्का और आसानी से ले जाने योग्य चारकोल से असली तंदूरी स्वाद छोटी फैमिली या ग्रुप के लिए सही क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए साइज छोटा चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है

इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 975 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका फ्री-स्टैंडिंग डिजाइन इसे जमीन या खुले स्थान पर आसानी से रखने देता है। फोल्डेबल स्ट्रक्चर होने से इसे मोड़कर स्टोर करना और ट्रैवल में ले जाना आसान हो जाता है। इसमें दिया गया चारकोल ट्रे गर्मी को समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे खाना अच्छी तरह पकता है। 8 स्क्यूअर्स के साथ आप एक साथ कई कबाब, सब्ज़ियां या स्नैक्स ग्रिल कर सकते हैं।

Specifications प्रोडक्ट टाइप फोल्डेबल चारकोल BBQ ग्रिल डिजाइन फ्री-स्टैंडिंग, फोल्डेबल स्क्यूअर्स 8 स्क्यूअर्स शामिल चारकोल ट्रे समान हीट के लिए अलग ट्रे क्यों खरीदें फोल्डेबल डिजाइन से आसान स्टोरेज 8 स्क्यूअर्स से एक साथ ज्यादा ग्रिलिंग मजबूत और स्टेबल फ्री-स्टैंडिंग डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े फंक्शन के लिए ग्रिल साइज सीमित चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है

इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका फोल्डेबल डिजाइन इसे कैंपिंग, हाइकिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान आसानी से ले जाने में मदद करता है। चारकोल पर पकाने से खाने में असली स्मोकी बारबेक्यू स्वाद आता है। इस सेट में 2 स्पैटुला, 1 BBQ ग्रिल, 10 स्क्यूअर्स और 1 एयर ब्लोअर शामिल हैं।

Specifications प्रोडक्ट टाइप पोर्टेबल फोल्डिंग चारकोल BBQ ग्रिल डिजाइन फ्री-स्टैंडिंग और ट्रैवल फ्रेंडली कॉम्बो सेट 2 स्पैटुला, 10 स्क्यूअर्स, 1 एयर ब्लोअर कुकिंग स्टाइल चारकोल बेस्ड ग्रिलिंग क्यों खरीदें पूरा BBQ टूल किट एक साथ फोल्डेबल होने से ले जाना आसान चारकोल से बेहतरीन स्मोकी स्वाद क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए साइज सीमित चारकोल अलग से खरीदना पड़ता है

इसकी कीमत 1,618 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 809 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, जिससे यह मजबूत और ड्यूरेबल रहती है। फोल्डेबल डिजाइन होने के कारण इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। पिकनिक, कैंपिंग या आउटडोर पार्टी में साथ ले जाना भी आसान होता है। यह एक पोर्टेबल बारबेक्यू स्टैंड के साथ आती है।

Specifications प्रोडक्ट टाइप फोल्डेबल चारकोल BBQ ग्रिल मैटेरियल स्टेनलेस स्टील डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल क्यों खरीदें स्टेनलेस स्टील से बनी फोल्डेबल डिजाइन से आसान स्टोरेज घर और आउटडोर दोनों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प एक्सेसरीज (स्क्यूअर्स/टूल्स) शामिल नहीं बड़े ग्रुप के लिए साइज सीमित

