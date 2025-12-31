इन Barbeque Grill के साथ घर पर बनाएं होटल जैसे कवाब, 1000 रुपये से कम में पहुंचेगा घर
घर पर पार्टी है और आप ग्रिल आइटम खाना चाहते हैं, तो बारबेक्यू घर पर ही लगा लें। अमेजन से आप अपने लिए एक अच्छा बारबेक्यू ग्रिल खरीद सकते हैं। इनकी कीमत 1,000 रुपये से कम है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
छोटे कमरों या बालकनी में टेस्टी ग्रिल्ड खाना बनाने के लिए कॉम्पैक्ट बारबेक्यू ग्रिल एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये ग्रिल खासतौर पर लिमिटेड जगह को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कम धुएं, फास्ट हीटिंग और ईजी टेम्प्रेचर कंट्रोल जैसी खूबियां, इन्हें घर के अंदर इस्तेमाल करने में परफेक्ट बनाता है। इनमें आप सब्जियां, पनीर या स्नैक्स कम तेल में टेस्टी तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। अमेजन पर इन्हें 1,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।
1. (NEW 2025) Portable Barbecue Grill Folding BBQ Grill,(5 Pc -Combo),(12-Stick),(2-Spatula),(1-BBQ Grill),(1-Blower), Outdoor Grill Tools for Camping Picnics Traveling【Barbecue set】 (Barbecue set)
इसकी कीमत 17,99 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 841 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पोर्टेबल फोल्डिंग बारबेक्यू ग्रिल सेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो आउटडोर कुकिंग, कैंपिंग, पिकनिक या ट्रैवल के दौरान BBQ का मजा लेना चाहते हैं। यह ग्रिल हल्की, फोल्ड होने वाली और आसानी से कैरी की जा सकती है। इसमें 5 पीस का पूरा कॉम्बो मिलता है, जिससे अलग-अलग प्रकार के स्नैक्स, कबाब और सब्ज़ियां आसानी से ग्रिल की जा सकती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
पूरा BBQ टूल किट एक साथ
आउटडोर पार्टी के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज छोटा
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं
2. Market Fairy【NEW 2025】Portable Barbecue Grill Folding BBQ Grill,【5 Pc -Combo】【12-Stick】2-Spatula,【1-BBQ Grill】, 1-Blower, Outdoor Grill Tools for Camping Picnics Traveling【Barbecue set】
इसकी एमआरपी 2,599 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ग्रिल हल्की, फोल्ड होने वाली और आसानी से कैरी की जा सकती है, जिससे कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान इसका इस्तेमाल बेहद आसान हो जाता है। 5 पीस के पूरे कॉम्बो के साथ आने वाला यह BBQ सेट आपको अलग से टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने देता।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और ले जाने में आसान
पूरा BBQ टूल सेट एक साथ
आउटडोर कुकिंग के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए ग्रिल साइज छोटा
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं
3. Barbecue Grills - Foldable Charcoal Barbeque Grill With 10 Skewers, 2 Spatula & 1 Air Blower | Outdoor bbq grill tools for Camping Hiking Picnics Traveling - Stellar Black
इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इस पर 44% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 839 रुपये में खरीदा जा सकेगा। मजबूत डिजाइन और फोल्ड होने की सुविधा के कारण इसे कैंपिंग, हाइकिंग, पिकनिक या ट्रैवल के दौरान आसानी से साथ ले जाया जा सकता है। 10 स्क्यूअर्स, 2 स्पैचुला और 1 एयर ब्लोअर के साथ आने वाला यह BBQ सेट आपको पूरा ग्रिलिंग अनुभव देता है। चारकोल पर पकाने से खाने में असली स्मोकी फ्लेवर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्की और आसानी से ले जाने योग्य
पूरी BBQ टूल किट
चारकोल से टेस्टी स्मोकी फ्लेवर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज सीमित
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं
4. Market Fairy (NEW 2025) Portable Barbecue Grill Folding BBQ Grill,(5 Pc -Combo),(12-Stick),(2-Spatula),(1-BBQ Grill),(1-Blower), Outdoor Grill Tools for Camping Picnics Traveling【Barbecue set】
इसे 50% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जो आउटडोर कुकिंग और ग्रिलिंग का शौक रखते हैं। यह BBQ ग्रिल हल्की और फोल्डेबल डिजाइन के साथ आती है, जिससे इसे कैंपिंग, पिकनिक या ट्रैवल के दौरान आसानी से ले जाया जा सकता है। 5 पीस के पूरे कॉम्बो में मिलने वाला यह बारबेक्यू सेट ग्रिलिंग को आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्की और आसानी से कैरी होने वाली
पूरा बारबेक्यू टूल सेट
चारकोल से बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज छोटा
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं
5. Chefman Mini Portable Table Top Charcoal Barbeque Grill for Outdoor Cooking, Featuring Foldable Legs, Removable Grill, and 4 Skewers, Perfect for Camping, Tailgating, Picnics, and Backyard Barbecues
वैसे तो इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज और फोल्डेबल लेग्स डिजाइन इसे कैंपिंग, पिकनिक, टेलगेटिंग और बैकयार्ड BBQ के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है। यह ग्रिल आसानी से टेबल पर रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर जल्दी फोल्ड होकर स्टोर हो जाती है। रिमूवेबल ग्रिल और 4 स्क्यूअर्स के साथ आप सब्जियां, पनीर, कबाब या स्नैक्स आसानी से ग्रिल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्की और पोर्टेबल
कम जगह में आसानी से इस्तेमाल योग्य
चारकोल से टेस्टी स्मोकी फ्लेवर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी पार्टी के लिए साइज छोटा
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं
6. kevriz Barbecue Grills - Foldable Charcoal Barbeque Grill With 2 Spatula, 1 Bbq, 12 Stick, 1 Air Blower Outdoor bbq grill tools for Camping Picnics Traveling - Stellar Black
इसे 63% डिस्काउंट के साथ 749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। स्टेलर ब्लैक कलर में आने वाला यह BBQ ग्रिल हल्का, मजबूत और आसानी से फोल्ड होने वाला डिजाइन रखता है, जिससे इसे कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान कहीं भी ले जाया जा सकता है। 12 स्टिक, 2 स्पैचुला और 1 एयर ब्लोअर के साथ यह पूरा BBQ टूल किट आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने देता।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्की और आसानी से ले जाने योग्य
चारकोल से असली स्मोकी स्वाद
पूरा BBQ टूल सेट
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज सीमित
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं
7. PRIMEVIBES Portable Barbeque Grill Set - Foldable Charcoal Barbecue Grill Set With 2 Spatula, 12 Skewers & 1 Air Blower | Outdoor bbq grill set for Camping Picnics Traveling
इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 772 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका फोल्ड होने वाला डिजाइन इसे हल्का और आसानी से कैरी करने योग्य बनाता है, जिससे कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान BBQ का मजा लिया जा सकता है। 2 स्पैचुला, 12 स्क्यूअर्स और 1 एयर ब्लोअर के साथ आने वाला यह पूरा BBQ सेट ग्रिलिंग को आसान और सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्की और ले जाने में आसान
पूरा BBQ टूल किट एक साथ
चारकोल से बेहतरीन स्मोकी स्वाद
क्यों खोजें विकल्प
बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज छोटा
चारकोल अलग से खरीदना
इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं
