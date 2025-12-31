इन Barbeque Grill के साथ घर पर बनाएं होटल जैसे कवाब, 1000 रुपये से कम में पहुंचेगा घर

संक्षेप: घर पर पार्टी है और आप ग्रिल आइटम खाना चाहते हैं, तो बारबेक्यू घर पर ही लगा लें। अमेजन से आप अपने लिए एक अच्छा बारबेक्यू ग्रिल खरीद सकते हैं। इनकी कीमत 1,000 रुपये से कम है।

Dec 31, 2025 07:43 am IST

छोटे कमरों या बालकनी में टेस्टी ग्रिल्ड खाना बनाने के लिए कॉम्पैक्ट बारबेक्यू ग्रिल एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये ग्रिल खासतौर पर लिमिटेड जगह को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये कम धुएं, फास्ट हीटिंग और ईजी टेम्प्रेचर कंट्रोल जैसी खूबियां, इन्हें घर के अंदर इस्तेमाल करने में परफेक्ट बनाता है। इनमें आप सब्जियां, पनीर या स्नैक्स कम तेल में टेस्टी तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। अमेजन पर इन्हें 1,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

इसकी कीमत 17,99 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ 841 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पोर्टेबल फोल्डिंग बारबेक्यू ग्रिल सेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो आउटडोर कुकिंग, कैंपिंग, पिकनिक या ट्रैवल के दौरान BBQ का मजा लेना चाहते हैं। यह ग्रिल हल्की, फोल्ड होने वाली और आसानी से कैरी की जा सकती है। इसमें 5 पीस का पूरा कॉम्बो मिलता है, जिससे अलग-अलग प्रकार के स्नैक्स, कबाब और सब्ज़ियां आसानी से ग्रिल की जा सकती हैं।

Specifications डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल BBQ ग्रिल कॉम्बो सेट 12 स्टिक, 2 स्पैचुला, 1 ग्रिल, 1 ब्लोअर सेट-अप आसान और जल्दी तैयार होने वाला मैटेरियल मजबूत और ड्यूरेबल क्यों खरीदें हल्का और आसानी से ले जाने योग्य पूरा BBQ टूल किट एक साथ आउटडोर पार्टी के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज छोटा चारकोल अलग से खरीदना इनडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं

इसकी एमआरपी 2,599 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 849 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ग्रिल हल्की, फोल्ड होने वाली और आसानी से कैरी की जा सकती है, जिससे कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान इसका इस्तेमाल बेहद आसान हो जाता है। 5 पीस के पूरे कॉम्बो के साथ आने वाला यह BBQ सेट आपको अलग से टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने देता।

Specifications डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल BBQ ग्रिल कॉम्बो सेट 12 स्टिक, 2 स्पैचुला, 1 BBQ ग्रिल, 1 ब्लोअर मैटेरियल मजबूत और टिकाऊ मैटेरियल क्यों खरीदें हल्का और ले जाने में आसान पूरा BBQ टूल सेट एक साथ आउटडोर कुकिंग के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए ग्रिल साइज छोटा चारकोल अलग से खरीदना इनडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 1,499 रुपये है। इस पर 44% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 839 रुपये में खरीदा जा सकेगा। मजबूत डिजाइन और फोल्ड होने की सुविधा के कारण इसे कैंपिंग, हाइकिंग, पिकनिक या ट्रैवल के दौरान आसानी से साथ ले जाया जा सकता है। 10 स्क्यूअर्स, 2 स्पैचुला और 1 एयर ब्लोअर के साथ आने वाला यह BBQ सेट आपको पूरा ग्रिलिंग अनुभव देता है। चारकोल पर पकाने से खाने में असली स्मोकी फ्लेवर मिलता है।

Specifications डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल बारबेक्यू ग्रिल कॉम्बो सेट 10 स्क्यूअर्स, 2 स्पैचुला, 1 एयर ब्लोअर फ्यूल चारकोल क्यों खरीदें हल्की और आसानी से ले जाने योग्य पूरी BBQ टूल किट चारकोल से टेस्टी स्मोकी फ्लेवर क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज सीमित चारकोल अलग से खरीदना इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं

इसे 50% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जो आउटडोर कुकिंग और ग्रिलिंग का शौक रखते हैं। यह BBQ ग्रिल हल्की और फोल्डेबल डिजाइन के साथ आती है, जिससे इसे कैंपिंग, पिकनिक या ट्रैवल के दौरान आसानी से ले जाया जा सकता है। 5 पीस के पूरे कॉम्बो में मिलने वाला यह बारबेक्यू सेट ग्रिलिंग को आसान बनाता है।

Specifications डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल BBQ ग्रिल कॉम्बो सेट 12 स्टिक, 2 स्पैचुला, 1 BBQ ग्रिल, 1 ब्लोअर फ्यूल टाइप चारकोल आधारित क्यों खरीदें हल्की और आसानी से कैरी होने वाली पूरा बारबेक्यू टूल सेट चारकोल से बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज छोटा चारकोल अलग से खरीदना इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं

वैसे तो इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज और फोल्डेबल लेग्स डिजाइन इसे कैंपिंग, पिकनिक, टेलगेटिंग और बैकयार्ड BBQ के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है। यह ग्रिल आसानी से टेबल पर रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर जल्दी फोल्ड होकर स्टोर हो जाती है। रिमूवेबल ग्रिल और 4 स्क्यूअर्स के साथ आप सब्जियां, पनीर, कबाब या स्नैक्स आसानी से ग्रिल कर सकते हैं।

Specifications डिजाइन मिनी टेबल टॉप ग्रिल, फोल्डेबल लेग्स के साथ ग्रिल प्लेट रिमूवेबल, साफ करने में आसान एक्सेसरीज 4 स्क्यूअर्स शामिल फ्यूल चारकोल आधारित क्यों खरीदें हल्की और पोर्टेबल कम जगह में आसानी से इस्तेमाल योग्य चारकोल से टेस्टी स्मोकी फ्लेवर क्यों खोजें विकल्प बड़ी पार्टी के लिए साइज छोटा चारकोल अलग से खरीदना इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं

इसे 63% डिस्काउंट के साथ 749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। स्टेलर ब्लैक कलर में आने वाला यह BBQ ग्रिल हल्का, मजबूत और आसानी से फोल्ड होने वाला डिजाइन रखता है, जिससे इसे कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान कहीं भी ले जाया जा सकता है। 12 स्टिक, 2 स्पैचुला और 1 एयर ब्लोअर के साथ यह पूरा BBQ टूल किट आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने देता।

Specifications डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल चारकोल BBQ ग्रिल कॉम्बो सेट 12 स्टिक, 2 स्पैचुला, 1 BBQ ग्रिल, 1 एयर ब्लोअर फ्यूल चारकोल आधारित ग्रिल क्यों खरीदें हल्की और आसानी से ले जाने योग्य चारकोल से असली स्मोकी स्वाद पूरा BBQ टूल सेट क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज सीमित चारकोल अलग से खरीदना इनडोर इस्तेमाल के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 772 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका फोल्ड होने वाला डिजाइन इसे हल्का और आसानी से कैरी करने योग्य बनाता है, जिससे कैंपिंग, पिकनिक और ट्रैवल के दौरान BBQ का मजा लिया जा सकता है। 2 स्पैचुला, 12 स्क्यूअर्स और 1 एयर ब्लोअर के साथ आने वाला यह पूरा BBQ सेट ग्रिलिंग को आसान और सुविधाजनक बनाता है।

Specifications डिजाइन फोल्डेबल और पोर्टेबल चारकोल ग्रिल कॉम्बो सेट 2 स्पैचुला, 12 स्क्यूअर्स, 1 एयर ब्लोअर फ्यूल चारकोल आधारित क्यों खरीदें हल्की और ले जाने में आसान पूरा BBQ टूल किट एक साथ चारकोल से बेहतरीन स्मोकी स्वाद क्यों खोजें विकल्प बड़े ग्रुप के लिए ग्रिल साइज छोटा चारकोल अलग से खरीदना इनडोर उपयोग के लिए सही नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।