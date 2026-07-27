Bank of Baroda में अकाउंट है तो हो जाएं सावधान! डार्क वेब पर लीक हुआ ये डाटा
Bank of Baroda से जुड़े बड़े डेटा लीक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ग्राहकों और बैंक के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स के डार्क वेब पर पहुंचने का दावा किया गया है। बैंक ने कहा है कि उसका कोर बैंकिंग सिस्टम सेफ है।
अगर आपका अकाउंट Bank of Baroda यानी BoB में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक बड़े डाटा लीक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ग्राहकों और बैंक से जुड़े सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स के डार्क वेब पर लीक होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीक हुए डाटा का साइज 700GB से लेकर करीब 1TB तक बताया जा रहा है। हालांकि, लीक हुए पूरे डाटा और उसके साइज को इंडिपेंडेंटली अभी कन्फर्म नहीं किया गया है।
समाचार एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की शुरुआती जांच में एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के कॉम्प्रोमाइज या हैक होने की बात सामने आई है। इसी रास्ते से अटैकर ने सेंसिटिव जानकारी तक अनॉफीशियल पहुंच हासिल की। रिपोर्ट के अनुसार, लीक में अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट डॉक्यूमेंट्स, लोन फाइल्स और ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड्स जैसी जानकारी शामिल होने का दावा किया गया है।
कौन-कौन सा डाटा लीक होने का दावा?
ऑनलाइन सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डाटा लीक में कई तरह की बैंकिंग और ग्राहकों से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। इनमें अकाउंट होल्डर्स के नाम, अकाउंट से जुड़ी जानकारी, लोन रिकॉर्ड, Net Banking यूजर्स से संबंधित डाटा, KYC डॉक्यूमेंट्स और अन्य बैंकिंग रिकॉर्ड का जिक्र किया गया है। कुछ रिपोर्टों में NRI और कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं से जुड़े डाटा और इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक होने का भी दावा किया गया है। हालांकि, इन सभी कैटेगरीज का डाटा लीक होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
Bank of Baroda ने क्या कहा?
Bank of Baroda ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से जुड़ा था। बैंक के मुताबिक, उसके कोर बैंकिंग सिस्टम्स सेफ हैं और अटैक को समय रहते रोक दिया गया। बैंक ने मामले की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि बैंक के मुख्य बैंकिंग सिस्टम को सीधे हैक कर लिया गया या ग्राहकों के बैंक बैलेंस पर सीधा असर पड़ा है।
Bank of Baroda में अकाउंट है तो क्या करें?
सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। आने वाले दिनों में अगर आपको Bank of Baroda के नाम से कोई संदिग्ध फोन, SMS, ईमेल या WhatsApp मैसेज मिलता है तो सावधान रहें। इसके अलावा किसी के साथ OTP, ATM PIN, CVV या Net Banking पासवर्ड शेयर ना करें। साथ ही अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन और SMS अलर्ट पर नजर रखें।
इसके अलावा किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर या शाखा से संपर्क करें। अगर आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत 1930 पर साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन को कॉल करें और संबंधित आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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