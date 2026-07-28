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Bank of Baroda डाटा लीक: ऐसे लीक हुआ लाखों लोगों का डाटा, एक ईमेल अकाउंट की गलती

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Bank of Baroda के कथित डाटा लीक मामले में एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट हैकर्स के लिए एंट्री प्वाइंट बना। करीब 1TB डाटा डार्क वेब पर पहुंचने के दावे ने बैंकिंग सेक्टर की साइबर सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

Bank of Baroda data leak
करीब 1TB डाटा डार्क वेब पर पहुंचने का दावा किया गया है।

मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम और करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद बड़े बैंक साइबर अटैक्स से पूरी तरह सेफ नहीं हैं। बीते सोमवार को सामने आई Bank of Baroda से जुड़े डाटा लीक मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी बड़े बैंक या कंपनी की सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी इंसान या उसका डिजिटल अकाउंट बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में हैकर्स ने बैंक के सिस्टम को सीधे निशाना बनाने के बजाय एक बैंक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट को अपना रास्ता बनाया।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि करीब 1TB डेटा डार्क वेब पर अपलोड किया गया। हालांकि बैंक ने कहा है कि उसका Core Banking System (CBS) प्रभावित नहीं हुआ है और ग्राहकों के बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि, इस घटना ने बैंकिंग सेक्टर में डाटा सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं जरूर खड़ी कर दी हैं।

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कर्मचारी का ईमेल कैसे बना एंट्री प्वाइंट?

साइबर क्रिमिनल्स अक्सर बड़ी कंपनियों पर अटैक करने के लिए सीधे सर्वर को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट, पासवर्ड या लॉगिन डीटेल को निशाना बनाते हैं। इसे Employee Email Compromise कहा जाता है। Bank of Baroda मामले में भी शुरुआती जानकारी के अनुसार एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसके जरिए अटैकर्स को कुछ डाटा तक पहुंच मिली। अगर किसी कर्मचारी के ईमेल में सेंसिटिव फाइल्स, रिपोर्ट या इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों तो एक छोटी-सी सुरक्षा चूक बड़ा डाटा संकट बन सकती है।

डार्क वेब पर पहुंचा बैंक का डाटा?

डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे सामान्य ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। साइबर अपराधी अक्सर चोरी किए गए डeटा को बेचने या पब्लिक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लीक हुए डाटा में बैंक से जुड़े कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होने का दावा किया गया है। इसमें ग्राहकों की पर्सनल जानकारी, डॉक्यूमेंट्स, लोन से जुड़े रिकॉर्ड और कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि बैंक और जांच एजेंसियां अभी इस डाटा के साइज और नुकसान को समझने की कोशिश कर रही हैं।

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क्या ग्राहकों के पैसे खतरे में हैं?

डाटा लीक का मतलब यह नहीं है कि किसी ग्राहक का बैंक अकाउंट तुरंत खाली हो जाएगा। पैसे निकालने के लिए आमतौर पर OTP, PIN, पासवर्ड या अन्य सुरक्षा स्तरों की जरूरत होती है, लेकिन असली खतरा फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड का बढ़ जाता है। अगर अपराधियों के पास ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक से जुड़ी जानकारी या अन्य निजी डाटा पहुंच जाता है तो वे ज्यादा भरोसेमंद तरीके से फेक कॉल या मेसेज भेज सकते हैं।

उदाहरण के लिए कोई स्कैमर बैंक कर्मचारी बनकर कॉल कर सकता है और ग्राहक से OTP, UPI PIN या इंटरनेट बैंकिंग जानकारी मांग सकता है।

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आपको क्या करना चाहिए?

Bank of Baroda समेत सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स को सावधान रहने की जरूरत है।

  • किसी भी अनजान कॉल पर बैंकिंग जानकारी शेयर न करें।
  • OTP, UPI PIN या कार्ड डिटेल कभी किसी को न बताएं।
  • बैंक के नाम से आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
  • अपने बैंक अकाउंट में किसी भी असामान्य ऐक्टिविटी पर तुरंत बैंक को जानकारी दें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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