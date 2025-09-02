इन पुराने iPhone यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब न होंगे रिपेयर, न मिलेगा कोई अपडेट, देखें कौन-कौन से फोन लिस्ट में Bad news for these old iPhone users Now iPhone will not get repaired or get any update see vintage list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Bad news for these old iPhone users Now iPhone will not get repaired or get any update see vintage list

इन पुराने iPhone यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब न होंगे रिपेयर, न मिलेगा कोई अपडेट, देखें कौन-कौन से फोन लिस्ट में

Apple ने iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X और iPhone 8 सीरीज़ को विंटेज लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब है कि इन डिवाइसों को अब iOS के नए अपडेट नहीं मिलेंगे और रिपेयर भी पार्ट्स उपलब्ध होने पर ही संभव होगी। iPhone 6s सीरीज़ Obsolete लिस्ट में शामिल हो चुकी है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 04:56 PM
share Share
Follow Us on
इन पुराने iPhone यूजर्स के लिए बुरी खबर! अब न होंगे रिपेयर, न मिलेगा कोई अपडेट, देखें कौन-कौन से फोन लिस्ट में

Apple जल्द ही अपने अगले जेनरेशन के iPhones का खुलासा करने वाला है। एप्पल से उम्मीद की जा रही है कि वह 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज लॉन्च करेगी, जिसमें मौजूदा मॉडलों की तुलना में कई बड़े बदलाव होंगे। लेकिन नए iPhones के आने से पहले, Apple ने अपने कई पुराने प्रोडक्ट्स को ‘विंटेज लिस्ट’ (Vintage List) में शामिल कर दिया है। अब खबर है कि Apple ने iPhone XS को 'Vintage' डिवाइस में शामिल कर दिया है। अब यह फोन iOS 26 अपडेट नहीं मिलेगा, और पार्ट्स मिलना भी मुश्किल होगा। दो वर्ष बाद यह 'Obsolete' श्रेणी में चले जाएगा, जिसके बाद Apple से सर्विस मिलना संभव नहीं होगा।

iPhone XS, जिसे 2018 में पेश किया गया था, अपनी लोकप्रिय कैमरा, A12 Bionic चिप और Face ID सुविधा के लिए जाना जाता है। लेकिन अब Apple ने इसे 'Vintage' घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि सर्विस और पार्ट्स की उपलब्धता सीमित होगी, और iOS 26 जैसे नए अपडेट प्राप्त नहीं होंगे।

विंटेज लिस्ट में ये आईफोन हैं?

विंटेज लिस्ट में वे प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन Apple ने 5 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम समय पहले बंद कर दिया है। सितंबर 2025 तक, इस लिस्ट में शामिल किए गए नए iPhones हैं: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 और iPhone 8 Plus। iPhone 8 सीरीज के (PRODUCT) RED वर्ज़न भी इस सूची का हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें:अब भूल जाइए Smart TV! ₹6990 का ये डिवाइस घर को बना देगा मिनी थिएटर

क्यों मायने रखती है विंटेज लिस्ट?

विंटेज लिस्ट में आने वाले iPhones की मरम्मत Apple और उसके ऑथराइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा की जा सकती है, लेकिन यह स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, इन डिवाइसों को आमतौर पर नए iOS अपडेट नहीं मिलते, हालांकि सिक्योरिटी अपडेट जारी रह सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई iPhone है, तो यह अपग्रेड करने का सही समय हो सकता है। लेकिन यह पूरी तरह जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक पार्ट्स उपलब्ध हैं, तब तक सर्विस मिलती रहेगी।

Apple की Obsolete List क्या है?

Apple की Obsolete लिस्ट में वे डिवाइस आते हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन को 7 साल पूरे हो चुके हैं। यानी, विंटेज लिस्ट में शामिल डिवाइस 2 साल के भीतर इस लिस्ट में पहुंच जाते हैं। अभी इस लिस्ट में Apple ने iPhone 6s और iPhone 6s Plus (सिर्फ 32GB वेरिएंट) को शामिल किया है। इनके बाकी वेरिएंट फिलहाल विंटेज लिस्ट में हैं।

क्या अब iOS 26 नहीं मिलेगा?

हां, iPhone XS को iOS 26 अपडेट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यानी यह iOS 26 नहीं पाएगा, और भविष्य में सुरक्षा अपडेट की संभावना भी बहुत कम रहेगी।

अगले दो सालों में 'Obsolete' क्या होगा?

Apple के नियमों के अनुसार, ‘Vintage’ से दो साल बाद यह डिवाइस ‘Obsolete’ घोषित हो जाएगा। उस स्थिति में, Apple और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर पर इसे रिपेयर करने या पार्ट्स उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं रहेगी।

ये भी पढ़ें:दिवाली सेल में ₹3000 तक सस्ते हुए 50MP कैमरा वाले Redmi के 5 बेस्ट सेलिंग Phones
Apple Apple Iphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.