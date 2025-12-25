अमेरिका और भारत में इंटरनेट सेवाएं ठप, AWS आउटेज से कई बड़े प्लेटफॉर्म प्रभावित

संक्षेप: गुरुवार को AWS सर्विसेज में आउटेज के कारण अमेरिका और भारत में कई प्लेटफॉर्म्स प्रभावित हुए। गेमिंग से लेकर ऐप्स तक हजारों यूजर्स सेवाओं तक नहीं पहुंच पाए।

क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर Amazon Web Services (AWS) को गुरुवार को बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी गड़बड़ी का असर अमेरिका और भारत सहित कई देशों में देखने को मिला, जिससे हजारों यूजर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने में दिक्कत आई। हजारों यूजर्स अचानक आई इस दिक्कत के चलते प्रभावित हुए।

आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, आउटेज की रिपोर्ट्स भारतीय समय के हिसाब से सुबह करीब 7 बजे सबसे ज्यादा दर्ज की गईं। अमेरिका में इस दौरान 4,300 से ज्यादा यूजर्स ने AWS से जुड़ी सेवाओं में दिक्कत की शिकायत की। बता दें, भारत में भी कई यूजर्स ने इसे रिपोर्ट किया, जिनमें बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली जैसे बड़े शहर शामिल थे। इन शहरों में कई यूजर्स को ऐप्स और वेबसाइट्स एक्सेस करने में परेशानी हुई।

इन वेबसाइट्स पर पड़ा आउटेज का असर आउटेज का सबसे ज्यादा असर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिला। अमेरिका में कई यूजर्स ARC Raiders, Fortnite, Rocket League और अन्य Epic Games टाइटल्स को एक्सेस नहीं कर पाए। कुछ मामलों में लॉग-इन फेल हो रहा था, तो कहीं सर्वर कनेक्शन पूरी तरह टूट गया था। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सर्विस में आई गड़बड़ी एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में डिजिटल सेवाएं एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होती हैं।

बता दें, यह कोई पहला मौका नहीं है जब AWS को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो। अक्टूबर में भी एक बड़े AWS आउटेज के चलते Amazon Prime Video, Perplexity AI और Snapchat जैसी लोकप्रिय सेवाएं प्रभावित हुई थीं। उस दौरान Roblox, McDonald’s, Coinbase, Canva और Goodreads जैसी अन्य सेवाओं में भी दिक्कतें आई थीं।