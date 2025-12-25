Hindustan Hindi News
अमेरिका और भारत में इंटरनेट सेवाएं ठप, AWS आउटेज से कई बड़े प्लेटफॉर्म प्रभावित

संक्षेप:

गुरुवार को AWS सर्विसेज में आउटेज के कारण अमेरिका और भारत में कई प्लेटफॉर्म्स प्रभावित हुए। गेमिंग से लेकर ऐप्स तक हजारों यूजर्स सेवाओं तक नहीं पहुंच पाए।

Dec 25, 2025 01:04 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर Amazon Web Services (AWS) को गुरुवार को बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी गड़बड़ी का असर अमेरिका और भारत सहित कई देशों में देखने को मिला, जिससे हजारों यूजर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने में दिक्कत आई। हजारों यूजर्स अचानक आई इस दिक्कत के चलते प्रभावित हुए।

आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, आउटेज की रिपोर्ट्स भारतीय समय के हिसाब से सुबह करीब 7 बजे सबसे ज्यादा दर्ज की गईं। अमेरिका में इस दौरान 4,300 से ज्यादा यूजर्स ने AWS से जुड़ी सेवाओं में दिक्कत की शिकायत की। बता दें, भारत में भी कई यूजर्स ने इसे रिपोर्ट किया, जिनमें बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली जैसे बड़े शहर शामिल थे। इन शहरों में कई यूजर्स को ऐप्स और वेबसाइट्स एक्सेस करने में परेशानी हुई।

इन वेबसाइट्स पर पड़ा आउटेज का असर

आउटेज का सबसे ज्यादा असर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिला। अमेरिका में कई यूजर्स ARC Raiders, Fortnite, Rocket League और अन्य Epic Games टाइटल्स को एक्सेस नहीं कर पाए। कुछ मामलों में लॉग-इन फेल हो रहा था, तो कहीं सर्वर कनेक्शन पूरी तरह टूट गया था। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सर्विस में आई गड़बड़ी एक साथ कई प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में डिजिटल सेवाएं एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होती हैं।

बता दें, यह कोई पहला मौका नहीं है जब AWS को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो। अक्टूबर में भी एक बड़े AWS आउटेज के चलते Amazon Prime Video, Perplexity AI और Snapchat जैसी लोकप्रिय सेवाएं प्रभावित हुई थीं। उस दौरान Roblox, McDonald’s, Coinbase, Canva और Goodreads जैसी अन्य सेवाओं में भी दिक्कतें आई थीं।

AWS के अलावा अन्य क्लाउड कंपनियां भी हाल के दिनों में आउटेज से जूझ चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में Cloudflare का एक आउटेज सामने आया था, जिसकी वजह से Zerodha, Groww, Canva और Downdetector जैसे प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से डाउन हुए थे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
