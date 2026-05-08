Amazon Sale Live: AI Wash और इनबिल्ट हीटर वाली Washing Machines पर 50% तक की छूट, अब कपड़े धोना हुआ और भी आसान
मेज़न ग्रेट समर सेल 2026 में टॉप ब्रांडेड ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन्स पर भारी छूट और शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इन मशीनों को नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक एक्सचेंज डील्स के साथ सबसे कम कीमत पर खरीदने का यह सुनहरा मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न की Great Summer Sale 2026 घरेलू उपकरणों, विशेष रूप से ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन्स पर साल की सबसे बड़ी और आकर्षक डील्स लेकर आई है। यदि आप अपने घर के लिए एक नई और स्मार्ट वॉशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे उत्तम है। इस सेल के दौरान Samsung, LG, Whirlpool, Bosch और IFB जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर 60% तक की भारी छूट दी जा रही है।
इस सेल की मुख्य विशेषता इसकी विविधता है। यहाँ आपको बजट-फ्रेंडली टॉप-लोड मशीनों से लेकर एडवांस फीचर्स वाली फ्रंट-लोड मशीन्स तक, सब कुछ किफायती दामों पर मिल जाएगा। लेटेस्ट मॉडल्स में AI-पावर्ड वॉश, इन-बिल्ट हीटर और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो कपड़ों की धुलाई को बेहद आसान बना देते हैं।
कीमतों में कटौती के अलावा, अमेज़न ग्राहकों को अतिरिक्त बचत के अवसर भी दे रहा है। प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, पुराने मॉडल पर शानदार एक्सचेंज वैल्यू और बिना किसी ब्याज वाली No-Cost EMI की सुविधा उपलब्ध है। यह सेल न केवल आपकी मेहनत कम करने का मौका है, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने बजट में घर लाने का एक शानदार अवसर भी है। स्टॉक खत्म होने से पहले इस समर सेल का लाभ उठाएं और अपनी पसंदीदा मशीन आज ही ऑर्डर करें।
1. LG Smart Choice, 9 Kg (Wash) / 5 Kg (Dry), Ai Direct Drive Technology, Steam, TurboWash & Wi-Fi Fully Automatic Front Load Washer Dryer (FHD0905SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
अमेज़न ग्रेट समर सेल में LG का यह प्रीमियम मॉडल एक बेहतरीन डील के रूप में सामने आया है। यह केवल एक वॉशिंग मशीन नहीं, बल्कि एक वॉशर-ड्रायर कॉम्बो है, जो कपड़े धोने के साथ-साथ उन्हें सुखाने की सुविधा भी देता है। AI और Wi-Fi जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस यह मशीन बड़े परिवारों के लिए एक 'स्मार्ट चॉइस' है। इसका स्टाइलिश 'मिडल ब्लैक' डिज़ाइन और टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी इसे आपके घर के लिए एक प्रीमियम अपग्रेड बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जगह की बचत
बेहतरीन फैब्रिक केयर
तेज़ धुलाई
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड ड्राइंग क्षमता
बड़ा निवेश
काफी भारी
2. IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Tech, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE SXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Rich Silver)
अमेज़न की इस समर सेल में IFB की यह 9 Kg फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो तकनीक और बचत का सही मिश्रण चाहते हैं। AI और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन न केवल कपड़ों की गहरी सफाई (DeepClean®) सुनिश्चित करती है, बल्कि बिजली और पानी की भी भारी बचत करती है। सेल के दौरान 37,900 रुपये की आकर्षक कीमत और बेहतरीन वारंटी इसे इस सीजन की सबसे भरोसेमंद डील्स में से एक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की पूरी वारंटी और मोटर पर 10 साल की वारंटी
हार्ड वॉटर ट्रीटमेंट
क्रिसेंट मून ड्रम
वैल्यू-फॉर-मनी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन में 1-2 दिन की देरी
सेंसर की संवेदनशीलता
3. Voltas Beko, Top Load 7 Kg 5 Star Eco Wash/Monsoon Dry Fully-Automatic Washing Machine (WTL70, Water Reuse, Side Waterfall, Mansoon Dry, Dark Grey)
यदि आप इस चिलचिलाती गर्मी में एक ऐसी वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं जो सस्ती भी हो और टिकाऊ भी, तो Voltas Beko का यह मॉडल आपके लिए ही है। अमेज़न सेल में 50% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रही यह मशीन उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बेहतरीन है जो ऑटोमैटिक धुलाई का अनुभव लेना चाहते हैं। इसका 'Monsoon Dry' फीचर भारतीय मानसून और उमस भरे मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
कम बिजली और पानी की खपत
जंग मुक्त बॉडी
उपयोग में आसान
12 साल की वारंटी लंबी उम्र
क्यों खोजें विकल्प
RPM थोड़ा कम
प्लास्टिक बॉडी
4. VW V9 UltraSpin 9 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (Grey)
अमेज़न सेल में 67% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रही यह 9 Kg की मशीन उन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनका बजट सीमित है। आमतौर पर 9 किलो की ऑटोमैटिक मशीनें काफी महंगी आती हैं, लेकिन सेल के दौरान इसकी मात्र 12,999 रुपये की कीमत इसे इस सेगमेंट की सबसे सस्ती मशीनों में से एक बनाती है। यह न केवल धुलाई में दमदार है बल्कि देखने में भी आधुनिक और प्रीमियम लगती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे किफायती डील
बड़ी क्षमता
मजबूत डिजाइन
हार्ड वॉटर प्रोग्राम
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क की पहुंच कम
इंस्टॉलेशन 'Paid
5. Whirlpool 6.5 Kg 5 Star MAGIC CLEAN PRO Fully Automatic Top Load Washing Machine (MAGIC CLEAN PRO SW 6.5 (H) GREY 10YMW with In-Built Heater)
व्हर्लपूल की यह 6.5 Kg फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो टॉप-लोड मशीन की सुविधा के साथ फ्रंट-लोड जैसी गहरी सफाई चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट हीटर है, जो टॉप-लोड मशीनों में कम ही देखने को मिलता है। सेल के दौरान 16,490 रुपये की किफायती कीमत और व्हर्लपूल के भरोसे के साथ, यह पुराने दागों को हटाने और हाइजीनिक धुलाई के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
गर्म पानी से धुलाई
खारे पानी के लिए बेस्ट
तेज़ धुलाई
ऑटो टब क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता थोड़ी कम
टॉप-लोड मशीनें थोड़े अधिक पानी का उपयोग
6. ionstar 7.5 KG 5 Star Fully Automatic Top Loading Washing Machine | 10 Ai+ Washing Programs | Heavy Duty | Dual Action Magic Filter | Deep Clean | Soft Closing| Powerful Copper Motor | 75HYDRO-G6BG-N1
अमेज़न समर सेल में 55% की भारी छूट के साथ मिल रही IONSTAR की यह 7.5 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन डील है, जो कम खर्च में आधुनिक तकनीक चाहते है। मात्र 12,490 रुपये की कीमत पर इसमें 10 AI+ वॉशिंग प्रोग्राम और 1500 RPM जैसी हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में ही देखने को मिलती है। इसका 'हाइड्रो वेव' डिज़ाइन कपड़ों की गहराई से सफाई सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली स्पिन
किफायती कीमत
आधुनिक डिजाइनसुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता एक चिंता का विषय
वारंटी (1 साल) कम
सीमित फीडबैक
7. Samsung 8 Kg, 5 Star, Hygiene Steam, Ecobubble, Quick Wash, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA40F08H2CTL, In-Built Heater, Stainwash, Deep Charcoal)
सैमसंग की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप-लोड मशीन उन बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है जो धुलाई की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते। इसमें Ecobubble और Hygiene Steam जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं, जो आमतौर पर केवल महंगे फ्रंट-लोड मॉडल्स में मिलती हैं। सेल के दौरान 23,490 रुपये की कीमत और साथ में 1000 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ, यह उन लोगों के लिए एक शानदार डील है जो एक 'स्मार्ट और हाइजीनिक' वॉशिंग मशीन घर लाना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सफाई
एक्स्ट्रा डिस्काउंट
प्रीमियम डिजाइन
रस्ट-प्रूफ बॉडी, रैट मेश
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा ज्यादा पानी खर्च
कीमत थोड़ी ज्यादा
8. Bosch 10 kg Front Load Fully-Automatic Condenser Tumble Dryer, 100% Drying, 5 Drying Options, Reduces 99.9% Allergens, Ready-to-Wear No Crease, Silver Inox, WQG2520XIN
1. कौन सा बेहतर है: ऑटोमैटिक या मैनुअल (सेमी-ऑटोमैटिक)?
आज के समय में ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन को बेहतर माना जाता है, लेकिन दोनों के अपने फायदे हैं:
ऑटोमैटिक : यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास समय कम है। इसमें आपको बस कपड़े डालने होते हैं, मशीन खुद पानी लेती है, धोती है और सुखाकर बंद हो जाती है। इसमें कपड़ों की धुलाई की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होती है।
मैनुअल : यह सस्ती आती है और इसमें पानी की खपत कम होती है। हालांकि, इसमें आपको बार-बार कपड़े एक टब से दूसरे टब (धोने से सुखाने वाले टब) में डालने पड़ते हैं, जिसमें मेहनत और समय ज्यादा लगता है।
2. मेरी पूरी तरह से स्वचालित मशीन काम क्यों नहीं कर रही है?
इसके कई सामान्य कारण हो सकते हैं, जिन्हें आप खुद चेक कर सकते हैं,
बिजली की आपूर्ति : चेक करें कि प्लग ठीक से लगा है या नहीं और स्विच बोर्ड में करंट आ रहा है या नहीं।
पानी का प्रेशर : ऑटोमैटिक मशीन को चलने के लिए एक निश्चित पानी के दबाव की जरूरत होती है। अगर नल में पानी कम आ रहा है, तो मशीन शुरू नहीं होगी।
दरवाजा ठीक से बंद न होना : अगर दरवाजा पूरी तरह लॉक नहीं है, तो सुरक्षा के कारण मशीन काम शुरू नहीं करेगी।
इनलेट फिल्टर जाम होना : जहाँ पानी का पाइप मशीन से जुड़ता है, वहाँ एक जाली होती है। अगर वह कचरे से जाम है, तो पानी अंदर नहीं आएगा और मशीन काम नहीं करेगी।
ओवरलोड: अगर आपने क्षमता (जैसे 7kg) से ज्यादा कपड़े भर दिए हैं, तो मशीन एरर दिखा सकती है।
3. Which automatic washing machine is best?
अमेज़न की Great Summer Sale 2026 की डील्स के आधार पर ये मॉडल्स टॉप पर हैं,
LG 9 Kg/5 Kg Washer Dryer: उन लोगों के लिए जो धुलाई और 100% सुखाने की सुविधा एक ही मशीन में चाहते हैं।
Samsung 8 Kg Ecobubble: बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट टॉप-लोड मशीन जिसमें डिजिटल इनवर्टर और स्टीम वॉश है।
IFB 9 Kg Executive: अगर आपको खारे पानी की समस्या है, तो इसकी 'Aqua Energie' तकनीक लाजवाब है।
Whirlpool 6.5 Kg Magic Clean: मध्यम परिवार के लिए सबसे भरोसेमंद बजट मशीन जिसमें इन-बिल्ट हीटर भी है।
Voltas Beko 7 Kg: सबसे सस्ती और टिकाऊ 5-स्टार मशीन
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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