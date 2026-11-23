चश्मा लगाने वालों के लिए खुशखबरी! अब लेंस खुद बदलेगा अपनी पावर, कर लेगा ऑटो-फोकस
चश्मा लगाने वालों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, जिसमें लेंस आंखों के हिसाब से अपना फोकस खुद बदल सकेगा। IXI के ये ऑटोफोकस स्मार्ट ग्लास पास और दूर की चीजों के लिए लेंस की पावर को अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं।
चश्मा लगाने वालों के लिए टेक वर्ल्ड से बड़ी खुशखबरी आई है। अब ऐसा चश्मा तैयार किया जा रहा है, जिसके लेंस आपकी आंखों और देखने की दूरी के हिसाब से खुद अपना फोकस बदल सकेंगे। यानी पास की चीज देखने पर लेंस अलग तरह से एडजस्ट होगा और दूर देखने पर इसकी पावर अपने आप बदल जाएगी। इस टेक को IXI Eyewear नाम की कंपनी तैयार कर रही है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
आमतौर पर जिन लोगों को पास और दूर दोनों देखने में परेशानी होती है, उन्हें प्रोग्रेसिव, बाइफोकल या अलग-अलग नंबर वाले चश्मों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे चश्मों में आंखों को सही हिस्से से देखने के लिए अपना सिर या नजर एडजस्ट करनी पड़ सकती है। IXI का ऑटोफोकस सिस्टम इसी परेशानी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
बदल सकती है लेंस की ऑप्टिकल पावर
कंपनी के स्मार्ट ग्लास में Liquid Crystal बेस्ड लेंस लगाए गए हैं। इन लेंस की खासियत यह है कि इनकी ऑप्टिकल पावर को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से बदला जा सकता है। जैसे ही यूजर की नजर पास की किसी चीज पर जाती है, सिस्टम लेंस को उस दूरी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। वहीं दूर की चीज देखने पर लेंस दोबारा अपना फोकस बदल सकता है। यानी चश्मे का लेंस जरूरत के हिसाब से ऑटोफोकस करने की कोशिश करेगा।
सबसे खास बात यह है कि इसके लिए चश्मे में कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। IXI ने आंखों की दिशा और फोकस का पता लगाने के लिए Infrared LEDs और Photodiodes पर बेस्ड सिस्टम तैयार किया है। यह आंखों से रिफ्लेक्ट होने वाली इंफ्रारेड लाइट को मॉनीटर करते हुए यह समझने में मदद करता है कि यूजर किस दूरी की चीज देख रहा है। इसके बाद लेंस उसी हिसाब से अपना फोकस एडजस्ट कर सकता है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
इन यूजर्स को मिल सकता है फायदा
नए टेक का फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें उम्र बढ़ने के साथ पास की चीजों पर फोकस करने में परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में स्मार्टफोन पढ़ने, किताब देखने या कंप्यूटर पर काम करने के लिए बार-बार चश्मा बदलने या गर्दन और आंखों की पोजीशन एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। ऑटोफोकस लेंस इस एक्सपीरियंस को ज्यादा आसान बना सकते हैं।
बेहद हल्का है मौजूदा स्मार्ट ग्लास प्रोटोटाइप
IXI के मुताबिक इसका प्रोटोटाइप करीब 22 ग्राम का है, यानी इसे नॉर्मल चश्मे की तरह हल्का रखने की कोशिश की गई है। कंपनी ने अपने प्रोटोटाइप को CES में भी शोकेस किया है। हालांकि अभी यह प्रोडक्ट मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और इसकी कीमत भी सामने नहीं आई है।
नई टेक्नोलॉजी इसलिए भी खास है क्योंकि यह स्मार्ट ग्लास को सिर्फ कैमरा या AI वाला गैजेट बनाने की जगह सीधे आंखों की जरूरत के हिसाब से स्मार्ट बनाने की कोशिश करती है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि IXI के ऑटोफोकस ग्लास मौजूदा प्रोग्रेसिव या बाइफोकल चश्मों को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।