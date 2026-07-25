Elica और Faber जैसी टॉप ब्रांड्स की Chimney पर भारी छूट, फिर नहीं आएगा ऐसा ऑफर

अमेजन में एलिका और फैबर जैसी टॉप ब्रांड्स की किचन चिमनियों पर बंपर छूट मिल रही है। ऑटो-क्लीन और हाई सक्शन पावर वाले इन मॉडल्स को भारी डिस्काउंट पर घर लाने का यह बेहतरीन मौका है। तुरंत लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स चेक करें।

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अमेजन के दौरान भारतीय रसोई के लिए मशहूर ब्रांड्स जैसे एलिका और फैबर की किचन चिमनियों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। खाना बनाते वक्त उठने वाले धुएं और तेल की जिद्दी परतों से परेशान गृहणियों के लिए यह बेहतरीन मौका है। कम बजट में अपने किचन को मॉडर्न और स्मोक-फ्री बनाने के लिए लोग इन ब्रांड्स की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

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आधुनिक फीचर्स और ऑटो-क्लिन तकनीक इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस ऑटो-क्लिन तकनीक है, जो एक सिंगल टच से अंदर जमे तेल को खुद-ब-खुद साफ कर देती है। इसके अलावा, इनमें हाई सक्शन पावर और फिल्टरलेस डिजाइन दिए गए हैं, जो भारतीय कुकिंग के भारी मसालों और तड़के के धुएं को आसानी से खींच लेते हैं।

चेक करें लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स अमेजन पर चल रहे इस लिमिटेड पीरियड ऑफर में आप इन शानदार मॉडल्स को भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सही साइज और फीचर्स वाली चिमनी चुनकर तुरंत लेटेस्ट प्राइस चेक करें और इस बेहतरीन डील का पूरा फायदा उठाएं।

क्रॉम्प्टन क्विटप्रो प्लस बीएलडीसी किचन के लिए एक बेहतरीन और एडवांस्ड विकल्प है। यह दमदार सक्शन पावर, स्टाइलिश स्लांट डिजाइन और लो-नॉइज (कम आवाज) तकनीक के साथ आती है, जो आपकी रसोई को धुएं और तेल के चिपचिपापन से पूरी तरह मुक्त रखती है।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस विथ इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और मोशन सेंसर मोटर टाइप ब्रशलेस डीसी मोटर वारंटी मोटर पर 10 साल और ओवरऑल 2 साल क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर बीएलडीसी मोटर और कम आवाज फिल्टरलेस और इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन टच और मोशन सेंसर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प मूल कीमत काफी अधिक साइज का ध्यान रखना जरूरी

काफ की यह 60 सेमी कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी मॉडर्न लुक और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है। यह रसोई के धुएं, तेल और मसालों की महक को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है।

Specifications चिमनी टाइप कर्व्ड ग्लास वॉल-माउंटेड चिमनी साइज 60 सेमी सक्शन पावर 1450 m^3/hr फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और 3-स्पीड जेस्चर मोशन सेंसर क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन टच और जेस्चर कंट्रोल शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प मध्यम आकार के किचन या 2-3 बर्नर स्टोव के लिए ही उपयुक्त इंस्टॉलेशन खर्च

फैबर की यह 90 सेमी टी-शेप किचन चिमनी मॉड्यूलर और बड़े साइज के किचन के लिए डिजाइन की गई है। यह आधुनिक फीचर्स, कम बिजली की खपत और बेहतरीन परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है।

Specifications साइज 90 सेमी फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और जेस्चर मोशन सेंसर शोर का स्तर 58dB क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर बीएलडीसी मोटर और कम शोर फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन टच और जेस्चर कंट्रोल लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल बड़े स्टोव (4-6 बर्नर) और बड़े किचन के लिए ही उपयुक्त मूल कीमत अधिक

एलिका की यह 75 सेमी एंगुलर किचन चिमनी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। यह कम बिजली की खपत करने वाली बीएलडीसी मोटर और शानदार डिजाइन के साथ आपके किचन को पूरी तरह स्मोक-फ्री रखती है।

Specifications मोटर टाइप बीएलडीसी मोटर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन हीट पैड ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर कंट्रोल टाइप 9-स्पीड टच कंट्रोल (RPM डिस्प्ले के साथ) और मोशन सेंसर वारंटी मोटर पर 15 साल और 5 साल कम्प्रिहेंशिव वारंटी क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर बीएलडीसी मोटर फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक लंबे समय की वारंटी क्यों खोजें विकल्प मूल कीमत अधिक साइज मध्यम से बड़े आकार के 3-4 बर्नर स्टोव के लिए ही सही

ग्लेन की यह 60 सेमी टी-शेप किचन चिमनी किफायती दाम में शानदार फीचर्स प्रदान करती है। यह आधुनिक ब्लैक फिनिश के साथ आती है जो आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ उसे पूरी तरह स्मोक-फ्री रखती है।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन थर्मल ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर ट्रे कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और मोशन सेंसर मोटर 150W कॉपर मोटर विथ थर्मल प्रोटेक्टर क्यों खरीदें प्रभावी सक्शन पावर थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक मोशन सेंसर और टच कंट्रोल सुरक्षित कॉपर मोटर क्यों खोजें विकल्प केवल 2 से 3 बर्नर वाले छोटे या मध्यम स्टोव के लिए ही उपयुक्त पावर थोड़ी कम

हिंडवेयर स्मार्ट अप्लायंसेज की यह 75 सेमी चिमनी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ग्रीस रिटेंशन के साथ आती है। इसका आकर्षक डिजाइन और 'मैक्स साइलेंस' फीचर आपकी रसोई को साफ-सुथरा और शांत बनाए रखने में मदद करता है।

Specifications ऑटो-क्लीन थर्मल ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और मोशन सेंसर वारंटी मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल फिल्टर टाइप फिल्टरलेस क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर फिल्टरलेस तकनीक और मेटैलिक ब्लोअर थर्मल ऑटो-क्लीन टच कंट्रोल और मोशन सेंसर क्यों खोजें विकल्प साइज मध्यम आकार के (3-4 बर्नर) स्टोव के लिए उपयुक्त इंस्टॉलेशन करवाने के लिए अलग से शुल्क

कोचे एन्ज़ो की यह 75 सेमी चिमनी स्टाइलिश ब्लैक फिनिश और एडवांस्ड फीचर्स से लैस है। यह कम बिजली की खपत करते हुए आपकी रसोई को धुएं, तेल और मसालों की महक से पूरी तरह मुक्त रखती है।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन हीट ऑटो-क्लीन तकनीक विथ ऑयल कप कंट्रोल टाइप स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल और टच पैनल वारंटी मोटर पर 12 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर बीएलडीसी मोटर और कम आवाज फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन तकनीक स्मार्ट जेस्चर और टच कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प साइज मध्यम आकार के (3-4 बर्नर) स्टोव के लिए उपयुक्त ब्रांड की नई पहचान

1. किस प्रकार की चिमनी सबसे अच्छी होती है? भारतीय रसोई (जहाँ तड़का और डीप फ्राई ज्यादा होता है) के लिए फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक वाली, साथ ही BLDC मोटर से लैस चिमनी सबसे अच्छी मानी जाती है।

सक्शन पावर: आपके किचन के साइज के हिसाब से 1200 m^3/hr से 1650 m^3/hr तक की सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट होती है।

आपके किचन के साइज के हिसाब से 1200 m^3/hr से 1650 m^3/hr तक की सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट होती है। डिज़ाइन: अगर आप मॉडर्न लुक चाहते हैं तो स्लांट या टी-शेप चिमनी बहुत अच्छी रहती है। 2. चिमनी को क्या कहते हैं? हिंदी में चिमनी को 'धुआँ-धौंकनी' या साधारण बोलचाल में 'किचन चिमनी' (रसोई का धुआँ निकालने वाला यंत्र) कहा जाता है। औद्योगिक भाषा में इसे 'धुएँ की निकासी नली' या ‘फ्लू’ भी कहा जाता है।

3. चिमनी किस लिए है? चिमनी का मुख्य उपयोग रसोई से धुआँ, तेल की चिकनाई, भाप, और तेज मसालों की महक (गश्त) को खींचकर घर से बाहर निकालना है। इससे रसोई की दीवारें, टाइल्स और कैबिनेट तेल की परत जमने से गंदे नहीं होते और हवा साफ रहती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।