Elica और Faber जैसी टॉप ब्रांड्स की Chimney पर भारी छूट, फिर नहीं आएगा ऐसा ऑफर
अमेजन में एलिका और फैबर जैसी टॉप ब्रांड्स की किचन चिमनियों पर बंपर छूट मिल रही है। ऑटो-क्लीन और हाई सक्शन पावर वाले इन मॉडल्स को भारी डिस्काउंट पर घर लाने का यह बेहतरीन मौका है। तुरंत लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स चेक करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन के दौरान भारतीय रसोई के लिए मशहूर ब्रांड्स जैसे एलिका और फैबर की किचन चिमनियों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। खाना बनाते वक्त उठने वाले धुएं और तेल की जिद्दी परतों से परेशान गृहणियों के लिए यह बेहतरीन मौका है। कम बजट में अपने किचन को मॉडर्न और स्मोक-फ्री बनाने के लिए लोग इन ब्रांड्स की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।
आधुनिक फीचर्स और ऑटो-क्लिन तकनीक
इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस ऑटो-क्लिन तकनीक है, जो एक सिंगल टच से अंदर जमे तेल को खुद-ब-खुद साफ कर देती है। इसके अलावा, इनमें हाई सक्शन पावर और फिल्टरलेस डिजाइन दिए गए हैं, जो भारतीय कुकिंग के भारी मसालों और तड़के के धुएं को आसानी से खींच लेते हैं।
चेक करें लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स
अमेजन पर चल रहे इस लिमिटेड पीरियड ऑफर में आप इन शानदार मॉडल्स को भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सही साइज और फीचर्स वाली चिमनी चुनकर तुरंत लेटेस्ट प्राइस चेक करें और इस बेहतरीन डील का पूरा फायदा उठाएं।
1. Crompton QuietPro Plus BLDC 1800m3/hr 75cm Slant Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+Motion Sensor Control|10Yrs Motor & 2Yrs Overall Warranty (CHD-QPPI75FLE-IND)
क्रॉम्प्टन क्विटप्रो प्लस बीएलडीसी किचन के लिए एक बेहतरीन और एडवांस्ड विकल्प है। यह दमदार सक्शन पावर, स्टाइलिश स्लांट डिजाइन और लो-नॉइज (कम आवाज) तकनीक के साथ आती है, जो आपकी रसोई को धुएं और तेल के चिपचिपापन से पूरी तरह मुक्त रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
बीएलडीसी मोटर और कम आवाज
फिल्टरलेस और इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन
टच और मोशन सेंसर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
मूल कीमत काफी अधिक
साइज का ध्यान रखना जरूरी
2. KAFF 60 cm 1450 m3/hr Curved Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney with Oil Collector, Touch & Motion Sensor, 2 Yr Product and 10 Yr Motor Warranty | Black | K-Series KEC 60A
काफ की यह 60 सेमी कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी मॉडर्न लुक और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है। यह रसोई के धुएं, तेल और मसालों की महक को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
टच और जेस्चर कंट्रोल
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मध्यम आकार के किचन या 2-3 बर्नर स्टोव के लिए ही उपयुक्त
इंस्टॉलेशन खर्च
3. Faber Coral 90cm 1500m³/hr BLDC Autoclean T-Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 12Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | Hood Coral BLDC FL HC SC BK IN 90
फैबर की यह 90 सेमी टी-शेप किचन चिमनी मॉड्यूलर और बड़े साइज के किचन के लिए डिजाइन की गई है। यह आधुनिक फीचर्स, कम बिजली की खपत और बेहतरीन परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
बीएलडीसी मोटर और कम शोर
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
टच और जेस्चर कंट्रोल
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल बड़े स्टोव (4-6 बर्नर) और बड़े किचन के लिए ही उपयुक्त
मूल कीमत अधिक
4. Elica 75cm 1650 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | EFL 3V 751 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control
एलिका की यह 75 सेमी एंगुलर किचन चिमनी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। यह कम बिजली की खपत करने वाली बीएलडीसी मोटर और शानदार डिजाइन के साथ आपके किचन को पूरी तरह स्मोक-फ्री रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
बीएलडीसी मोटर
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक
लंबे समय की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मूल कीमत अधिक
साइज मध्यम से बड़े आकार के 3-4 बर्नर स्टोव के लिए ही सही
5. Glen Hood Anya Black Kitchen Chimney 60cm | 1200 m³/hr Suction| Filterless Thermal Auto Clean| T-Shape Design | Touch & Gesture Control | 2 LED Lights | 1-Year Comprehensive & 7-Year Motor Warranty
ग्लेन की यह 60 सेमी टी-शेप किचन चिमनी किफायती दाम में शानदार फीचर्स प्रदान करती है। यह आधुनिक ब्लैक फिनिश के साथ आती है जो आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ उसे पूरी तरह स्मोक-फ्री रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रभावी सक्शन पावर
थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक
मोशन सेंसर और टच कंट्रोल
सुरक्षित कॉपर मोटर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 से 3 बर्नर वाले छोटे या मध्यम स्टोव के लिए ही उपयुक्त
पावर थोड़ी कम
6. Hindware Smart Appliances Regina 75 cm Chimney| 1300 CMH | Filterless | Auto Clean | Maxx Silence | Touch Control, Motion Sensors | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product | Wall Mounted (Black)
हिंडवेयर स्मार्ट अप्लायंसेज की यह 75 सेमी चिमनी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ग्रीस रिटेंशन के साथ आती है। इसका आकर्षक डिजाइन और 'मैक्स साइलेंस' फीचर आपकी रसोई को साफ-सुथरा और शांत बनाए रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
फिल्टरलेस तकनीक और मेटैलिक ब्लोअर
थर्मल ऑटो-क्लीन
टच कंट्रोल और मोशन सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
साइज मध्यम आकार के (3-4 बर्नर) स्टोव के लिए उपयुक्त
इंस्टॉलेशन करवाने के लिए अलग से शुल्क
7. KOCHE ENZO 75 BLDC Chimney for Kitchen 75cm | 1450 m³/hr Powerful Suction | Gesture Control | Filterless Heat Auto Clean Design | 9+1 Turbo Speed | Low Noise | Energy Efficient | 12 Years Warranty
कोचे एन्ज़ो की यह 75 सेमी चिमनी स्टाइलिश ब्लैक फिनिश और एडवांस्ड फीचर्स से लैस है। यह कम बिजली की खपत करते हुए आपकी रसोई को धुएं, तेल और मसालों की महक से पूरी तरह मुक्त रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
बीएलडीसी मोटर और कम आवाज
फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन तकनीक
स्मार्ट जेस्चर और टच कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
साइज मध्यम आकार के (3-4 बर्नर) स्टोव के लिए उपयुक्त
ब्रांड की नई पहचान
1. किस प्रकार की चिमनी सबसे अच्छी होती है?
भारतीय रसोई (जहाँ तड़का और डीप फ्राई ज्यादा होता है) के लिए फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक वाली, साथ ही BLDC मोटर से लैस चिमनी सबसे अच्छी मानी जाती है।
- सक्शन पावर: आपके किचन के साइज के हिसाब से 1200 m^3/hr से 1650 m^3/hr तक की सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट होती है।
- डिज़ाइन: अगर आप मॉडर्न लुक चाहते हैं तो स्लांट या टी-शेप चिमनी बहुत अच्छी रहती है।
2. चिमनी को क्या कहते हैं?
हिंदी में चिमनी को 'धुआँ-धौंकनी' या साधारण बोलचाल में 'किचन चिमनी' (रसोई का धुआँ निकालने वाला यंत्र) कहा जाता है। औद्योगिक भाषा में इसे 'धुएँ की निकासी नली' या ‘फ्लू’ भी कहा जाता है।
3. चिमनी किस लिए है?
चिमनी का मुख्य उपयोग रसोई से धुआँ, तेल की चिकनाई, भाप, और तेज मसालों की महक (गश्त) को खींचकर घर से बाहर निकालना है। इससे रसोई की दीवारें, टाइल्स और कैबिनेट तेल की परत जमने से गंदे नहीं होते और हवा साफ रहती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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