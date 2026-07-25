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Elica और Faber जैसी टॉप ब्रांड्स की Chimney पर भारी छूट, फिर नहीं आएगा ऐसा ऑफर

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन में एलिका और फैबर जैसी टॉप ब्रांड्स की किचन चिमनियों पर बंपर छूट मिल रही है। ऑटो-क्लीन और हाई सक्शन पावर वाले इन मॉडल्स को भारी डिस्काउंट पर घर लाने का यह बेहतरीन मौका है। तुरंत लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स चेक करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अमेजन के दौरान भारतीय रसोई के लिए मशहूर ब्रांड्स जैसे एलिका और फैबर की किचन चिमनियों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। खाना बनाते वक्त उठने वाले धुएं और तेल की जिद्दी परतों से परेशान गृहणियों के लिए यह बेहतरीन मौका है। कम बजट में अपने किचन को मॉडर्न और स्मोक-फ्री बनाने के लिए लोग इन ब्रांड्स की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

Elica और Faber जैसी टॉप ब्रांड्स की Chimney पर भारी छूट, फिर नहीं आएगा ऐसा ऑफर
chimney

आधुनिक फीचर्स और ऑटो-क्लिन तकनीक

इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस ऑटो-क्लिन तकनीक है, जो एक सिंगल टच से अंदर जमे तेल को खुद-ब-खुद साफ कर देती है। इसके अलावा, इनमें हाई सक्शन पावर और फिल्टरलेस डिजाइन दिए गए हैं, जो भारतीय कुकिंग के भारी मसालों और तड़के के धुएं को आसानी से खींच लेते हैं।

चेक करें लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स

अमेजन पर चल रहे इस लिमिटेड पीरियड ऑफर में आप इन शानदार मॉडल्स को भारी छूट के साथ खरीद सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सही साइज और फीचर्स वाली चिमनी चुनकर तुरंत लेटेस्ट प्राइस चेक करें और इस बेहतरीन डील का पूरा फायदा उठाएं।

क्रॉम्प्टन क्विटप्रो प्लस बीएलडीसी किचन के लिए एक बेहतरीन और एडवांस्ड विकल्प है। यह दमदार सक्शन पावर, स्टाइलिश स्लांट डिजाइन और लो-नॉइज (कम आवाज) तकनीक के साथ आती है, जो आपकी रसोई को धुएं और तेल के चिपचिपापन से पूरी तरह मुक्त रखती है।

Specifications

फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस विथ इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन
कंट्रोल टाइप
टच कंट्रोल और मोशन सेंसर
मोटर टाइप
ब्रशलेस डीसी मोटर
वारंटी
मोटर पर 10 साल और ओवरऑल 2 साल

क्यों खरीदें

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दमदार सक्शन पावर

...

बीएलडीसी मोटर और कम आवाज

...

फिल्टरलेस और इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन

...

टच और मोशन सेंसर कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

मूल कीमत काफी अधिक

...

साइज का ध्यान रखना जरूरी

काफ की यह 60 सेमी कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी मॉडर्न लुक और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है। यह रसोई के धुएं, तेल और मसालों की महक को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है।

Specifications

चिमनी टाइप
कर्व्ड ग्लास वॉल-माउंटेड चिमनी
साइज
60 सेमी
सक्शन पावर
1450 m^3/hr
फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस
कंट्रोल टाइप
टच कंट्रोल और 3-स्पीड जेस्चर मोशन सेंसर

क्यों खरीदें

...

दमदार सक्शन पावर

...

फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन

...

टच और जेस्चर कंट्रोल

...

शानदार वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

मध्यम आकार के किचन या 2-3 बर्नर स्टोव के लिए ही उपयुक्त

...

इंस्टॉलेशन खर्च

फैबर की यह 90 सेमी टी-शेप किचन चिमनी मॉड्यूलर और बड़े साइज के किचन के लिए डिजाइन की गई है। यह आधुनिक फीचर्स, कम बिजली की खपत और बेहतरीन परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है।

Specifications

साइज
90 सेमी
फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस
कंट्रोल टाइप
टच कंट्रोल और जेस्चर मोशन सेंसर
शोर का स्तर
58dB

क्यों खरीदें

...

दमदार सक्शन पावर

...

बीएलडीसी मोटर और कम शोर

...

फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन

...

टच और जेस्चर कंट्रोल

...

लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल बड़े स्टोव (4-6 बर्नर) और बड़े किचन के लिए ही उपयुक्त

...

मूल कीमत अधिक

एलिका की यह 75 सेमी एंगुलर किचन चिमनी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। यह कम बिजली की खपत करने वाली बीएलडीसी मोटर और शानदार डिजाइन के साथ आपके किचन को पूरी तरह स्मोक-फ्री रखती है।

Specifications

मोटर टाइप
बीएलडीसी मोटर
फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस
ऑटो-क्लीन
हीट पैड ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर
कंट्रोल टाइप
9-स्पीड टच कंट्रोल (RPM डिस्प्ले के साथ) और मोशन सेंसर
वारंटी
मोटर पर 15 साल और 5 साल कम्प्रिहेंशिव वारंटी

क्यों खरीदें

...

दमदार सक्शन पावर

...

बीएलडीसी मोटर

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फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक

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लंबे समय की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

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मूल कीमत अधिक

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साइज मध्यम से बड़े आकार के 3-4 बर्नर स्टोव के लिए ही सही

ग्लेन की यह 60 सेमी टी-शेप किचन चिमनी किफायती दाम में शानदार फीचर्स प्रदान करती है। यह आधुनिक ब्लैक फिनिश के साथ आती है जो आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ-साथ उसे पूरी तरह स्मोक-फ्री रखती है।

Specifications

फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस
ऑटो-क्लीन
थर्मल ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर ट्रे
कंट्रोल टाइप
टच कंट्रोल और मोशन सेंसर
मोटर
150W कॉपर मोटर विथ थर्मल प्रोटेक्टर

क्यों खरीदें

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प्रभावी सक्शन पावर

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थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक

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मोशन सेंसर और टच कंट्रोल

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सुरक्षित कॉपर मोटर

क्यों खोजें विकल्प

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केवल 2 से 3 बर्नर वाले छोटे या मध्यम स्टोव के लिए ही उपयुक्त

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पावर थोड़ी कम

हिंडवेयर स्मार्ट अप्लायंसेज की यह 75 सेमी चिमनी आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ग्रीस रिटेंशन के साथ आती है। इसका आकर्षक डिजाइन और 'मैक्स साइलेंस' फीचर आपकी रसोई को साफ-सुथरा और शांत बनाए रखने में मदद करता है।

Specifications

ऑटो-क्लीन
थर्मल ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर
कंट्रोल टाइप
टच कंट्रोल और मोशन सेंसर
वारंटी
मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल
फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस

क्यों खरीदें

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दमदार सक्शन पावर

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फिल्टरलेस तकनीक और मेटैलिक ब्लोअर

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थर्मल ऑटो-क्लीन

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टच कंट्रोल और मोशन सेंसर

क्यों खोजें विकल्प

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साइज मध्यम आकार के (3-4 बर्नर) स्टोव के लिए उपयुक्त

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इंस्टॉलेशन करवाने के लिए अलग से शुल्क

कोचे एन्ज़ो की यह 75 सेमी चिमनी स्टाइलिश ब्लैक फिनिश और एडवांस्ड फीचर्स से लैस है। यह कम बिजली की खपत करते हुए आपकी रसोई को धुएं, तेल और मसालों की महक से पूरी तरह मुक्त रखती है।

Specifications

फिल्टर टाइप
फिल्टरलेस
ऑटो-क्लीन
हीट ऑटो-क्लीन तकनीक विथ ऑयल कप
कंट्रोल टाइप
स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल और टच पैनल
वारंटी
मोटर पर 12 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल

क्यों खरीदें

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दमदार सक्शन पावर

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बीएलडीसी मोटर और कम आवाज

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फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन तकनीक

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स्मार्ट जेस्चर और टच कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

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साइज मध्यम आकार के (3-4 बर्नर) स्टोव के लिए उपयुक्त

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ब्रांड की नई पहचान

1. किस प्रकार की चिमनी सबसे अच्छी होती है?

भारतीय रसोई (जहाँ तड़का और डीप फ्राई ज्यादा होता है) के लिए फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक वाली, साथ ही BLDC मोटर से लैस चिमनी सबसे अच्छी मानी जाती है।

  • सक्शन पावर: आपके किचन के साइज के हिसाब से 1200 m^3/hr से 1650 m^3/hr तक की सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट होती है।
  • डिज़ाइन: अगर आप मॉडर्न लुक चाहते हैं तो स्लांट या टी-शेप चिमनी बहुत अच्छी रहती है।

2. चिमनी को क्या कहते हैं?

हिंदी में चिमनी को 'धुआँ-धौंकनी' या साधारण बोलचाल में 'किचन चिमनी' (रसोई का धुआँ निकालने वाला यंत्र) कहा जाता है। औद्योगिक भाषा में इसे 'धुएँ की निकासी नली' या ‘फ्लू’ भी कहा जाता है।

3. चिमनी किस लिए है?

चिमनी का मुख्य उपयोग रसोई से धुआँ, तेल की चिकनाई, भाप, और तेज मसालों की महक (गश्त) को खींचकर घर से बाहर निकालना है। इससे रसोई की दीवारें, टाइल्स और कैबिनेट तेल की परत जमने से गंदे नहीं होते और हवा साफ रहती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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