एक साथ 4 डिश बनाएं झटपट! Amazon पर मिल रहे बेस्ट ऑटो इग्निशन गैस स्टोव पर भारी छूट
किचन का काम आसान बनाने के लिए Amazon लेकर आया है बेस्ट 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव पर भारी डिस्काउंट। जानें इन स्टाइलिश और मजबूत ग्लास-टॉप चूल्हों की कीमत और खास फीचर्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एक साथ 4 डिश बनाएं झटपट! Amazon पर मिल रहे बेस्ट ऑटो इग्निशन गैस स्टोव पर भारी छूट
सुबह की भागदौड़ में ऑफिस और बच्चों के टिफिन के लिए एक साथ कई डिश बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में अगर आप अपने पुराने चूल्हे को बदलकर एक आधुनिक और तेज काम करने वाला गैस स्टोव लेने की सोच रहे हैं, तो Amazon की यह डील आपके लिए ही है।
क्यों खास हैं ये 4-बर्नर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव?
इन आधुनिक गैस स्टोव की सबसे बड़ी खासियत इनका ऑटो-इग्निशन फीचर है, जिससे आपको गैस जलाने के लिए बार-बार माचिस या लाइटर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बस नॉब घुमाते ही बर्नर जल उठता है। इसके अलावा, इनमें हाई-क्वालिटी टफन्ड ग्लास टॉप और मजबूत ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो न केवल आपके किचन को प्रीमियम लुक देते हैं बल्कि गैस की बचत भी करते हैं।
Amazon पर मिल रही बंपर बचत
फिलहाल Amazon पर Blowhot, Sujata, Elica और Glen जैसे टॉप ब्रांड्स के 4 बर्नर गैस स्टोव पर 40% से 60% तक की भारी छूट मिल रही है। आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बेहतरीन मॉडल चुन सकते हैं और बैंक ऑफर्स के साथ अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं। अगर आप भी अपने किचन को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो इस शानदार ऑफर का लाभ आज ही उठाएं।
1. BLOWHOT Crystal 4 Burner Auto-Ignition Tornado Brass Burner Gas Stove (ISI Certi.), Stainless Steel Top - DOORSTEP SERVICE + 2Yr General & 5 Year Warranty on Burner & Gas Valves, LPG/PNG Compatible
BLOWHOT Crystal 4 Burner Auto-Ignition Gas Stove बड़े परिवारों और मॉडर्न किचन के लिए एक मजबूत और स्टाइलिश विकल्प है। इसमें पुश-बटन ऑटो-इग्निशन और स्टेनलेस स्टील टॉप दिया गया है, जिससे बिना माचिस या लाइटर के एक साथ चार डिश बनाना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टिकाऊ और टूटने का डर नहीं
तेज और एकसमान कुकिंग
आसान सफाई और मजबूती
बेहतरीन वारंटी और सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
PNG कन्वर्जन का अतिरिक्त खर्च
नियमित सफाई की जरूरत
2. Elica 4 Burner Auto Ignition Gas Stove | 694 CT VETRO BLK AI | Toughened Glass Top | Brass Burners | Euro-Coated Pan Support | 7-Year Glass Warranty | Black
Elica 694 CT VETRO BLK AI कम बजट में प्रीमियम लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहने वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ब्लैक टफन्ड ग्लास टॉप, अलग-अलग साइज के 4 ब्रास बर्नर और साइड पुश-बटन ऑटो-इग्निशन के साथ यह रोजमर्रा की कुकिंग को तेज और सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सभी बर्तनों के लिए सही फिट
सेफ और आसान ऑटो-इग्निशन
लंबी ग्लास वारंटी और किफायती कीमत
मजबूत पैन सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ग्लास टॉप की देखभाल
PNG कन्वर्जन चार्ज
3. Sujata Premium Gas Stove Auto Ignition | 9 Years Warranty | Gas Stove 4 Burners Glass Top, SABAF, ISI Certified, LPG & PNG Compatible, 360° Rotating Brass Gas Nozzle, Jumbo Brass Burner (Black)
Sujata Premium 4 Burner Auto Ignition Gas Stove उन बड़े परिवारों के लिए एक हाई-एंड और बेहद टिकाऊ विकल्प है, जिन्हें रोजमर्रा की हैवी कुकिंग के लिए पावरफुल चूल्हा चाहिए। 8mm अल्ट्रा-थिक टफन्ड ग्लास, इटालियन SABAF गैस वाल्व और 9 साल की लंबी वारंटी के साथ यह प्रीमियम क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और 9 साल की वारंटी
इटालियन SABAF वाल्व और 5G ब्रास बर्नर
फ्लेम गार्ड और 360° रोटेटिंग नोजल
एक्सट्रा एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी कीमत
वजन में भारी
कन्वर्जन और बैटरी खर्च
4. Greenchef Opera Hob top Four burner gas stove – Auto Ignition, Toughened Glass, LPG Compatible, Sleek and compact design
Greenchef Opera 4 Burner Hob Top Gas Stove उन लोगों के लिए एक मॉडर्न और स्लीक विकल्प है, जो अपने किचन को बिल्ड-इन हॉब जैसा प्रीमियम लुक देना चाहते हैं। टफन्ड ग्लास टॉप, ऑटो-इग्निशन और 4 हाई-एफिशिएंसी बर्नर के साथ यह स्टोव एक साथ कई डिश पकाने की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टाइलिश हॉब-टॉप डिजाइन
बिना लाइटर के झटपट कुकिंग
एक साथ 4 बर्नर की सुविधा
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
कम कस्टमर रेटिंग और सीमित रिव्यू
वारंटी की स्पष्टता का अभाव
5. Beyond Appliances Dorado 4 Burner Smart Glass Hobtop Gas Stove | Auto Ignition | Digital Timer | Flame Failure Device | Toughened Glass | LPG & PNG Compatible
Beyond Appliances Dorado 4 Burner Smart Glass Hobtop उन मॉडर्न किचन के लिए बनाया गया है जहाँ सुरक्षा और स्मार्ट तकनीक दोनों की जरूरत होती है। इन-बिल्ट डिजिटल टाइमर, फ्लेम फेलियर डिवाइस और कन्वर्टिबल हॉबटॉप डिजाइन के साथ यह न केवल खाना जलने से बचाता है, बल्कि गैस लीकेज के खतरे को भी पूरी तरह खत्म करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट डिजिटल टाइमर
फ्लेम फेलियर डिवाइस (FFD) सुरक्षा
फ्लेक्सिबल 2-इन-1 डिजाइन
मजबूत कास्ट आयरन सपोर्ट और 8mm ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
इंस्टॉलेशन और PNG कन्वर्जन चार्ज
6. Sunshine Magnite Gas Stove | 4 Burner Glass Hob Top Cooktop | 10-Year Glass Warranty | ISI Certified | SABAF Italian Valves | Manual Ignition, LPG Ready & PNG Compatible (Premium - Black)
Sunshine Magnite 4 Burner Glass Hob Top Cooktop उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है, जो बिना किचन स्लैब कटवाए मॉड्यूलर किचन को बिल्ट-इन हॉब जैसा अल्ट्रा-स्लिम लुक देना चाहते हैं। इटालियन SABAF गैस वाल्व, 4 फोर्ज्ड ब्रास बर्नर और लंबी वारंटी के साथ यह रोजमर्रा की तेज और सुरक्षित कुकिंग के लिए बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना स्लैब कटिंग के हॉब-टॉप लुक
इटालियन SABAF वाल्व और 10 साल की वारंटी
फ्लेम-गार्ड पैन सपोर्ट और गैस की बचत
सभी तरह के बर्तनों के लिए सही स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन की कमी
मिश्रित कस्टमर रेटिंग
7. Glen Apex LPG Gas Stove 4 Burner Auto Ignition | Toughened Glass Top | 1 Jumbo, 3 Forged Brass Burners | Revolving Inlet Nozzle | 5 Years Warranty On Glass, Valve And Burner | 4BHF70BLBBAI
Glen Apex 4 Burner Auto Ignition Gas Stove एक एक्स्ट्रा-वाइड डिजाइन वाला मजबूत गैस स्टोव है, जो बड़े परिवारों की रोजमर्रा की कुकिंग को आसान और तेज बनाता है। 8mm मोटे मिरर-फिनिश टफन्ड ग्लास, फोर्ज्ड ब्रास बर्नर और 5 साल की वारंटी के साथ यह कम बजट में प्रीमियम फीचर्स और शानदार मजबूती देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्स्ट्रा-वाइड कुकिंग स्पेस
मजबूत 8mm ग्लास और फोर्ज्ड ब्रास बर्नर
आसान इंस्टॉलेशन और सफाई
बेहतरीन बजट डील
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन और कन्वर्जन चार्ज
काउंटर पर ज्यादा जगह की जरूरत
1. ऑटो-इग्निशन 4-बर्नर गैस स्टोव कैसे काम करता है?
ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव में माचिस या लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बर्नर के पास एक स्पार्क प्लग लगा होता है; जैसे ही आप नॉब को घुमाते हैं (या कुछ मॉडल्स में पुश-बटन दबाते हैं), स्पार्क जनरेट होता है और गैस तुरंत जल उठती है।
2. क्या ये 4-बर्नर गैस स्टोव घर की PNG पाइपलाइन के साथ काम करते हैं?
हाँ, अधिकतर मॉडर्न 4-बर्नर गैस स्टोव LPG और PNG दोनों के साथ कम्पैटिबल होते हैं। हालांकि, बॉक्स से निकलने पर ये सामान्यतः LPG सिलेंडर के लिए सेट होते हैं। इन्हें PNG पाइपलाइन पर इस्तेमाल करने के लिए ब्रांड टेक्नीशियन से नोजल कन्वर्जन करवाना पड़ता है, जिसके लिए लगभग ₹250 से ₹400 तक का मामूली शुल्क लग सकता है।
3. ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव के लिए बिजली या बैटरी की जरूरत होती है क्या?
ज्यादातर ऑटो-इग्निशन गैस स्टोव में बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं होती; ये एक साधारण D-टाइप (1.5V) बैटरी से चलते हैं जो स्टोव के नीचे लगी होती है। एक बार बैटरी लगाने पर यह कई महीनों तक आराम से चलती है और खत्म होने पर आप इसे खुद आसानी से बदल सकते हैं।
4. क्या 4-बर्नर ग्लास टॉप गैस स्टोव सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं?
जी हाँ, ये चूल्हे 6mm से 8mm मोटे टफन्ड ग्लास और ISI सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जो अधिक गर्मी और वजन सहने की क्षमता रखते हैं। सुरक्षा के लिए बस इस बात का ध्यान रखें कि गर्म ग्लास पर तुरंत ठंडा पानी न डालें और बहुत भारी बर्तन को ग्लास पर जोर से न पटकें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।