किचन की रोज-रोज की सफाई से मिलेगा छुटकारा! Amazon से खरीदें ये जबरदस्त Auto Clean Chimneys

किचन में जमे तेल और धुएं की रोज-रोज की सफाई से परेशान हैं? Amazon पर शानदार डील्स के साथ उपलब्ध ये बेस्ट Auto Clean Chimneys बिना किसी झंझट के खुद ही साफ हो जाती हैं। आज ही भारी डिस्काउंट पर इन्हें घर लाएं और अपनी रसोई को पूरी तरह मॉडर्न और स्मोक-फ्री बनाएं।

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भारतीय खाना बनाते समय लगने वाला तीखा तड़का और मसालों का धुआं स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन इसके कारण किचन की दीवारों और टाइल्स पर तेल की जिद्दी परत जम जाती है। अगर आप भी रसोई की रोज-रोज की इस थका देने वाली सफाई से परेशान हो चुके हैं, तो Amazon पर चल रही बंपर डील्स आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई हैं।

Amazon पर टॉप ब्रांड्स की Auto Clean Chimneys पर भारी छूट अमेजन पर इस समय Faber, Elica, और Hindware जैसे नामी ब्रांड्स की Auto Clean Kitchen Chimneys पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। इन मॉडर्न चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बार-बार हाथ से साफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इनमें मौजूद एडवांस्ड ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी एक सिंगल टच पर चिमनी के अंदर जमा सारा तेल पिघलाकर ऑइल कलेक्टर में इकट्ठा कर देती है।

मोशन सेंसर और हाई सक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस सिर्फ यही नहीं, ये चिमनियां मोशन सेंसर और टच कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती हैं, यानी आप बिना हाथ लगाए सिर्फ एक इशारे से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी हाई सक्शन पावर भारी धुएं और गंध को मिनटों में सोख लेती है। अगर आप भी अपनी रसोई को स्टाइलिश और स्मोक-फ्री बनाना चाहते हैं, तो अमेजन के इन जबरदस्त ऑफर्स का फायदा उठाकर आज ही इन्हें किफायती दाम में घर लाएं।

अगर आप अपने किचन को धुएं, तेल और चिपचिपाहट से मुक्त रखना चाहते हैं, तो Elica 60cm 1200 m³/hr Autoclean Chimney एक बेहतरीन विकल्प है। प्रीमियम ब्लैक फिनिश और कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन के साथ आने वाली यह चिमनी आपके किचन को मॉडर्न लुक देती है। अमेज़न पर यह इस समय 55% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 11,349 रुपये में मिल रही है (MRP: 24,990 रुपये)। 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें आपको बिना छुए सिर्फ हाथ के इशारे से कंट्रोल करने के लिए मोशन सेंसर फीचर भी मिलता है।

Specifications फिल्टर का प्रकार 2 बैफल फिल्टर कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल + मोशन सेंसर स्पेशल फीचर्स ऑटो क्लीन, इन-बिल्ट ऑइल कलेक्टर, 2 LED लैंप वारंटी 10 साल मोटर पर + 5 साल पूरे प्रोडक्ट पर क्यों खरीदें दमदार बचत लंबी वारंटी स्मार्ट मोशन सेंसर एडवांस्ड ऑटो क्लीन और ऑइल कलेक्टर क्यों खोजें विकल्प हाई स्पीड पर चलने के दौरान थोड़ी आवाज डक्टलेस के लिए अलग से खर्च

भारतीय किचन के लिए फेबर एक बेहद भरोसेमंद ब्रांड है। यदि आप फिल्टर साफ करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं, तो Faber 60 cm 1200 m³/hr Filterless Autoclean Chimney आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह चिमनी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई फिल्टर नहीं है जिसे आपको बार-बार धोना पड़े। प्रीमियम ब्लैक कर्व्ड ग्लास और मैट फिनिश वाली यह चिमनी अमेज़न पर 59% के बंपर डिस्काउंट के साथ सिर्फ ₹11,750 में मिल रही है (MRP: ₹28,990रुपये)। पिछले महीने ही इसे 700 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है।

Specifications कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल + जेस्चर/मोशन सेंसर स्पेशल फीचर्स ऑटो क्लीन, इन-बिल्ट ऑइल कलेक्टर, 1 LED लैंप, मैट फिनिश वारंटी 8 साल मोटर पर + 2 साल पूरे प्रोडक्ट पर डायमेंशन 41D x 60W x 43H सेंटीमीटर क्यों खरीदें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी शानदार बचत जेस्चर और मोशन कंट्रोल ऑटो क्लीन और ऑइल कलेक्टर शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग हाई स्पीड पर चलने के दौरान किचन में थोड़ी आवाज महसूस

KAFF K-Series KEC 60A एक प्रीमियम और आधुनिक 60 सेमी की फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन किचन चिमनी है, जो भारतीय रसोईघरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 8,990 रुपये की आकर्षक डील कीमत (66% छूट के बाद) पर मिलने वाली यह चिमनी 1450 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता के साथ आती है, जो भारी तलने और मसालेदार भारतीय खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं और तेल को आसानी से सोख लेती है। इसका मैट ब्लैक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन आपकी मॉडुलर किचन को एक बेहद ही स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications सक्शन क्षमता 1450 m³/hr कंट्रोल टाइप टच और जेस्चर कंट्रोल तकनीक फिल्टरलेस ड्राई हीट ऑटो-क्लीन लाइटिंग एनर्जी एफिशिएंट फ्रॉस्टेड LED लाइट क्यों खरीदें दमदार सक्शन क्षमता फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक स्मार्ट टच और जेस्चर कंट्रोल लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से साइज की सीमा (60 cm)

Glen Hood Senza एक स्टाइलिश और आधुनिक 60 सेमी की कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो मध्यम आकार के भारतीय रसोईघरों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। 10,299 रुपये की डील कीमत (59% छूट के बाद) पर आने वाली यह चिमनी 1200 m³/hr की सक्शन क्षमता के साथ आती है, जो खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं, तेल और गंध को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है। यह चिमनी फिल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक और मोशन सेंसर (जेस्चर कंट्रोल) जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस है, जो आपकी कुकिंग को बेहद आसान और आधुनिक बनाती हैं।

Specifications कंट्रोल टाइप मोशन सेंसिंग (जेस्चर) और टच कंट्रोल डिज़ाइन और फिनिश कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन, पाउडर कोैटेड ब्लैक फिनिश आयाम 60D x 43W x 47H सेंटीमीटर सुरक्षा फीचर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर (TOP) के साथ शक्तिशाली DC मोटर वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 7 साल की मोटर वारंटी क्यों खरीदें फिल्टरलेस और थर्मल ऑटो क्लीन टच और जेस्चर कंट्रोल कम शोर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर क्यों खोजें विकल्प कम सक्शन क्षमता इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान

RUWA GARNET एक बेहद किफायती और बजट-फ्रेंडली 60 सेमी की वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। 3,999 रुपये की बेहद कम डील कीमत (56% छूट के बाद) पर आने वाली यह चिमनी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में अपनी रसोई को आधुनिक बनाना चाहते हैं। यह चिमनी 1000 CMH की सुझाई गई सक्शन क्षमता, फिल्टरलेस तकनीक और ऑटो-क्लीन जैसे जरूरी फीचर्स के साथ आती है, जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

Specifications सक्शन क्षमता 1000 CMH कंट्रोल टाइप 3 स्पीड मैकेनिकल पुश बटन कंट्रोल तकनीक फिल्टरलेस ऑटो क्लीन आयाम 65D x 54W x 28H सेंटीमीटर क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती फिल्टरलेस और ऑटो क्लीन तकनीक आसान पुश बटन कंट्रोल कम शोर और LED लाइट क्यों खोजें विकल्प कम सक्शन क्षमता कोई जेस्चर/मोशन कंट्रोल नहीं

Hindware Regina एक प्रीमियम, आधुनिक और 75 सेमी के अनोखे साइज वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है।12,999 रुपये की डील कीमत (53% छूट के बाद) पर मिलने वाली यह चिमनी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो 60 cm से थोड़ा बड़ा और 90 cm से छोटा (आमतौर पर 3 बर्नर वाले स्टोव के लिए) साइज ढूंढ रहे हैं। यह चिमनी 1300 CMH की दमदार सक्शन क्षमता, Maxx Silence (कम शोर) तकनीक और फिल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आती है, जो भारी भारतीय कुकिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

Specifications सक्शन क्षमता 1300 m³/hr कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और मोशन सेंसर्स तकनीक फिल्टरलेस और 3X थर्मल ऑटो क्लीन बॉडी डिज़ाइन टेपर बॉडी डिज़ाइन क्यों खरीदें अनोखा 75 cm साइज 3X प्रभावी ऑटो क्लीन स्मार्ट टच और मोशन सेंसर शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प मेटैलिक ब्लोअर सक्शन क्षमता बनाम कीमत अतिरिक्त इंस्टॉलेशन चार्ज

Cadlec CurveFlow एक अत्यधिक आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स से लैस 60 सेमी की कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है। 8,499 रुपये की शानदार डील कीमत (58% छूट के बाद) पर मिलने वाली यह चिमनी बजट रेंज में अब तक की सबसे लंबी वारंटी देने वाले विकल्पों में से एक है। 1400 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता के साथ यह भारी धुएं और तेल को रसोई से बाहर खींचने में माहिर है। इसमें ऑटो-क्लीन, फेदर टच और जेस्चर कंट्रोल (मोशन सेंसर) जैसी प्रीमियम तकनीकें दी गई हैं, जो इसे एक बेहतरीन डील बनाती हैं।

Specifications सक्शन क्षमता 1400 m³/hr कंट्रोल टाइप जेस्चर कंट्रोल और फेदर टच तकनीक फिल्टरलेस, हीटिंग पैड ऑटो क्लीन आयाम 48.5D x 60W x 52H सेंटीमीटर विशेष फीचर्स नॉइज़ रिडक्शन (कम शोर), इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर, LED लाइटिंग क्यों खरीदें असाधारण 20 साल की वारंटी दमदार सक्शन क्षमता फिल्टरलेस और हीटिंग पैड ऑटो क्लीनफेदर टच और जेस्चर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प नया और कम प्रसिद्ध ब्रांड अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज

1. Auto Clean Chimney कैसे काम करती है? ऑटो-क्लीन चिमनी में एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है।

जब आप Auto Clean बटन दबाते हैं, तो यह एलिमेंट गर्म होकर चिमनी के अंदर जमे हुए तेल, ग्रीस और चिपचिपेपन को पिघला देता है।

यह पिघला हुआ तेल नीचे लगी एक ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है।

आपको बस कुछ हफ्तों में एक बार उस ट्रे को निकालकर साफ करना होता है। इससे आपको बार-बार चिमनी के फिल्टर हाथ से घिसकर साफ नहीं करने पड़ते।

Baffle Filter बनाम Filterless: कौन सी बेहतर है? फीचर Baffle Filter Chimney Filterless Chimney काम करने का तरीका इसमें स्टील या एल्युमिनियम के मुड़े हुए फिल्टर होते हैं जो धुएं से तेल को अलग करते हैं। इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। सीधा एक मोटर और ब्लोअर होता है जो धुएं को बाहर फेंकता है। सफाई (Maintenance) इन्हें हर 3-6 महीने में निकालकर गर्म पानी और सर्फ से साफ करना पड़ता है। इसमें हाथ से सफाई की जरूरत लगभग ना के बराबर होती है। सिर्फ ऑटो-क्लीन बटन दबाना होता है। सक्शन पावर फिल्टर होने के कारण सक्शन पावर थोड़ी कम हो सकती है। बिना फिल्टर के हवा आसानी से खिंचती है, इसलिए सक्शन हमेशा दमदार रहता है। किसके लिए बेस्ट है? अगर आपके घर में बहुत ज्यादा तला-भुना या हैवी इंडियन कुकिंग होती है। अगर आप कम झंझट चाहते हैं और नॉर्मल से मीडियम कुकिंग करते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।