किचन की रोज-रोज की सफाई से मिलेगा छुटकारा! Amazon से खरीदें ये जबरदस्त Auto Clean Chimneys
किचन में जमे तेल और धुएं की रोज-रोज की सफाई से परेशान हैं? Amazon पर शानदार डील्स के साथ उपलब्ध ये बेस्ट Auto Clean Chimneys बिना किसी झंझट के खुद ही साफ हो जाती हैं। आज ही भारी डिस्काउंट पर इन्हें घर लाएं और अपनी रसोई को पूरी तरह मॉडर्न और स्मोक-फ्री बनाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय खाना बनाते समय लगने वाला तीखा तड़का और मसालों का धुआं स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन इसके कारण किचन की दीवारों और टाइल्स पर तेल की जिद्दी परत जम जाती है। अगर आप भी रसोई की रोज-रोज की इस थका देने वाली सफाई से परेशान हो चुके हैं, तो Amazon पर चल रही बंपर डील्स आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई हैं।
Amazon पर टॉप ब्रांड्स की Auto Clean Chimneys पर भारी छूट
अमेजन पर इस समय Faber, Elica, और Hindware जैसे नामी ब्रांड्स की Auto Clean Kitchen Chimneys पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। इन मॉडर्न चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बार-बार हाथ से साफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इनमें मौजूद एडवांस्ड ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी एक सिंगल टच पर चिमनी के अंदर जमा सारा तेल पिघलाकर ऑइल कलेक्टर में इकट्ठा कर देती है।
मोशन सेंसर और हाई सक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस
सिर्फ यही नहीं, ये चिमनियां मोशन सेंसर और टच कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती हैं, यानी आप बिना हाथ लगाए सिर्फ एक इशारे से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी हाई सक्शन पावर भारी धुएं और गंध को मिनटों में सोख लेती है। अगर आप भी अपनी रसोई को स्टाइलिश और स्मोक-फ्री बनाना चाहते हैं, तो अमेजन के इन जबरदस्त ऑफर्स का फायदा उठाकर आज ही इन्हें किफायती दाम में घर लाएं।
1. Elica 60cm 1200 m3/hr Baffle Filters Autoclean Kitchen Chimney with 10 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | BF 600 SLIM HAC MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor Control
अगर आप अपने किचन को धुएं, तेल और चिपचिपाहट से मुक्त रखना चाहते हैं, तो Elica 60cm 1200 m³/hr Autoclean Chimney एक बेहतरीन विकल्प है। प्रीमियम ब्लैक फिनिश और कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन के साथ आने वाली यह चिमनी आपके किचन को मॉडर्न लुक देती है। अमेज़न पर यह इस समय 55% के भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 11,349 रुपये में मिल रही है (MRP: 24,990 रुपये)। 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें आपको बिना छुए सिर्फ हाथ के इशारे से कंट्रोल करने के लिए मोशन सेंसर फीचर भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बचत
लंबी वारंटी
स्मार्ट मोशन सेंसर
एडवांस्ड ऑटो क्लीन और ऑइल कलेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
हाई स्पीड पर चलने के दौरान थोड़ी आवाज
डक्टलेस के लिए अलग से खर्च
2. Faber 60 cm 1200 m³/hr Autoclean Curved Chimney| Black Filterless with Oil Collector |8 Yrs Motor & 2Yrs Comprehensive Warranty by Faber | Touch & Gesture Control | Hood Venice IN HC SC FL BK 60
भारतीय किचन के लिए फेबर एक बेहद भरोसेमंद ब्रांड है। यदि आप फिल्टर साफ करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं, तो Faber 60 cm 1200 m³/hr Filterless Autoclean Chimney आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह चिमनी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई फिल्टर नहीं है जिसे आपको बार-बार धोना पड़े। प्रीमियम ब्लैक कर्व्ड ग्लास और मैट फिनिश वाली यह चिमनी अमेज़न पर 59% के बंपर डिस्काउंट के साथ सिर्फ ₹11,750 में मिल रही है (MRP: ₹28,990रुपये)। पिछले महीने ही इसे 700 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
शानदार बचत
जेस्चर और मोशन कंट्रोल
ऑटो क्लीन और ऑइल कलेक्टर
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग
हाई स्पीड पर चलने के दौरान किचन में थोड़ी आवाज महसूस
3. KAFF 60 cm 1450 m3/hr Curved Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney with Oil Collector, Touch & Motion Sensor, 2 Yr Product and 10 Yr Motor Warranty | Black | K-Series KEC 60A
KAFF K-Series KEC 60A एक प्रीमियम और आधुनिक 60 सेमी की फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन किचन चिमनी है, जो भारतीय रसोईघरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 8,990 रुपये की आकर्षक डील कीमत (66% छूट के बाद) पर मिलने वाली यह चिमनी 1450 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता के साथ आती है, जो भारी तलने और मसालेदार भारतीय खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं और तेल को आसानी से सोख लेती है। इसका मैट ब्लैक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन आपकी मॉडुलर किचन को एक बेहद ही स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन क्षमता
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक
स्मार्ट टच और जेस्चर कंट्रोल
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
साइज की सीमा (60 cm)
4. Glen Hood Senza Black Kitchen Chimney 60cm | 1200 m³/hr Suction Capacity | Filterless Thermal Auto Clean | Curved Glass Design | Touch & Gesture Control|1-Year Comprehensive & 7-Year Motor Warranty
Glen Hood Senza एक स्टाइलिश और आधुनिक 60 सेमी की कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो मध्यम आकार के भारतीय रसोईघरों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। 10,299 रुपये की डील कीमत (59% छूट के बाद) पर आने वाली यह चिमनी 1200 m³/hr की सक्शन क्षमता के साथ आती है, जो खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं, तेल और गंध को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है। यह चिमनी फिल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक और मोशन सेंसर (जेस्चर कंट्रोल) जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस है, जो आपकी कुकिंग को बेहद आसान और आधुनिक बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस और थर्मल ऑटो क्लीन
टच और जेस्चर कंट्रोल
कम शोर
थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
कम सक्शन क्षमता
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान
5. RUWA GARNET 60 cm Filterless Wall Mounted Kitchen Chimney Black | 1000 CMH Suction Power | Auto Clean | 3 Speed Push Button Control | Low Noise | For 2–4 Burner Gas Stoves
RUWA GARNET एक बेहद किफायती और बजट-फ्रेंडली 60 सेमी की वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। 3,999 रुपये की बेहद कम डील कीमत (56% छूट के बाद) पर आने वाली यह चिमनी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में अपनी रसोई को आधुनिक बनाना चाहते हैं। यह चिमनी 1000 CMH की सुझाई गई सक्शन क्षमता, फिल्टरलेस तकनीक और ऑटो-क्लीन जैसे जरूरी फीचर्स के साथ आती है, जो 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
फिल्टरलेस और ऑटो क्लीन तकनीक
आसान पुश बटन कंट्रोल
कम शोर और LED लाइट
क्यों खोजें विकल्प
कम सक्शन क्षमता
कोई जेस्चर/मोशन कंट्रोल नहीं
6. Hindware Smart Appliances Regina 75 cm Chimney| 1300 CMH | Filterless | Auto Clean | Maxx Silence | Touch Control, Motion Sensors | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product | Wall Mounted (Black)
Hindware Regina एक प्रीमियम, आधुनिक और 75 सेमी के अनोखे साइज वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है।12,999 रुपये की डील कीमत (53% छूट के बाद) पर मिलने वाली यह चिमनी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो 60 cm से थोड़ा बड़ा और 90 cm से छोटा (आमतौर पर 3 बर्नर वाले स्टोव के लिए) साइज ढूंढ रहे हैं। यह चिमनी 1300 CMH की दमदार सक्शन क्षमता, Maxx Silence (कम शोर) तकनीक और फिल्टरलेस थर्मल ऑटो-क्लीन जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ आती है, जो भारी भारतीय कुकिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
अनोखा 75 cm साइज
3X प्रभावी ऑटो क्लीन
स्मार्ट टच और मोशन सेंसर
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मेटैलिक ब्लोअर
सक्शन क्षमता बनाम कीमत
अतिरिक्त इंस्टॉलेशन चार्ज
7. Cadlec CurveFlow 60cm Filterless Curved Glass Kitchen Chimney | 1400 m³/hr Powerful Suction | Auto Clean with Oil Collector | Feather Touch + Gesture Control Technology | 20-Year Warranty | Black
Cadlec CurveFlow एक अत्यधिक आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स से लैस 60 सेमी की कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है। 8,499 रुपये की शानदार डील कीमत (58% छूट के बाद) पर मिलने वाली यह चिमनी बजट रेंज में अब तक की सबसे लंबी वारंटी देने वाले विकल्पों में से एक है। 1400 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता के साथ यह भारी धुएं और तेल को रसोई से बाहर खींचने में माहिर है। इसमें ऑटो-क्लीन, फेदर टच और जेस्चर कंट्रोल (मोशन सेंसर) जैसी प्रीमियम तकनीकें दी गई हैं, जो इसे एक बेहतरीन डील बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण 20 साल की वारंटी
दमदार सक्शन क्षमता
फिल्टरलेस और हीटिंग पैड ऑटो क्लीनफेदर टच और जेस्चर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
नया और कम प्रसिद्ध ब्रांड
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
1. Auto Clean Chimney कैसे काम करती है?
- ऑटो-क्लीन चिमनी में एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है।
- जब आप Auto Clean बटन दबाते हैं, तो यह एलिमेंट गर्म होकर चिमनी के अंदर जमे हुए तेल, ग्रीस और चिपचिपेपन को पिघला देता है।
- यह पिघला हुआ तेल नीचे लगी एक ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है।
- आपको बस कुछ हफ्तों में एक बार उस ट्रे को निकालकर साफ करना होता है। इससे आपको बार-बार चिमनी के फिल्टर हाथ से घिसकर साफ नहीं करने पड़ते।
|Baffle Filter बनाम Filterless: कौन सी बेहतर है?
|फीचर
|Baffle Filter Chimney
|Filterless Chimney
|काम करने का तरीका
|इसमें स्टील या एल्युमिनियम के मुड़े हुए फिल्टर होते हैं जो धुएं से तेल को अलग करते हैं।
|इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। सीधा एक मोटर और ब्लोअर होता है जो धुएं को बाहर फेंकता है।
|सफाई (Maintenance)
|इन्हें हर 3-6 महीने में निकालकर गर्म पानी और सर्फ से साफ करना पड़ता है।
|इसमें हाथ से सफाई की जरूरत लगभग ना के बराबर होती है। सिर्फ ऑटो-क्लीन बटन दबाना होता है।
|सक्शन पावर
|फिल्टर होने के कारण सक्शन पावर थोड़ी कम हो सकती है।
|बिना फिल्टर के हवा आसानी से खिंचती है, इसलिए सक्शन हमेशा दमदार रहता है।
|किसके लिए बेस्ट है?
|अगर आपके घर में बहुत ज्यादा तला-भुना या हैवी इंडियन कुकिंग होती है।
|अगर आप कम झंझट चाहते हैं और नॉर्मल से मीडियम कुकिंग करते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।