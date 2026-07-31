‘सिस्टम फेल’, बैन के बाद भी धड़ल्ले से FB, Insta चला रहा बच्चे, अब कंपनियों पर दोगुना जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर ईसेफ्टी (eSafety) के अनुसार, 10 से 15 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे मार्च में उतनी ही बार सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, जितनी बार वे पिछले साल 10 दिसंबर को प्रतिबंध लागू होने से पहले करते थे।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के तीन महीने बाद भी 80 फीसदी से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुके हैं, लेकिन अब 'सिस्टम फेल' होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए काम नहीं कर रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के तीन महीने बाद भी 80 फीसदी से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक कंपनियां प्रभावी रूप से एज वेरिफिकेशन चेक लागू करने में विफल रहीं।

नहीं हुआ बैन लगाने का फायदा ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर ईसेफ्टी (eSafety) के अनुसार, 10 से 15 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे मार्च में उतनी ही बार सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, जितनी बार वे पिछले साल 10 दिसंबर को प्रतिबंध लागू होने से पहले करते थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, अपने बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में माता-पिता की जागरूकता में गिरावट आई है।

रिपोर्ट में पाया गया कि भले ही कम बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट थे, फिर भी कई बच्चे इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। अकाउंट रखने वाले बच्चों की संख्या 52 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट YouTube, Snapchat और TikTok पर देखी गई।

ईसेफ्टी के अनुसार, 16 साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चे, जिनके पास पहले से सोशल मीडिया अकाउंट थे, वे या तो उन्हें बनाए रखने में या तीन महीने बाद नए अकाउंट बनाने में कामयाब रहे। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उम्र की पुष्टि करने वाले असरदार उपाय लागू न कर पाना बताया गया है।

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि बैन से पहले, लगभग 86 प्रतिशत बच्चों ने कम से कम एक आयु-प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सूचना दी थी। तीन महीने बाद, यह आंकड़ा 81 प्रतिशत से ऊपर रहा। इसमें कहा गया है कि लगभग 58 प्रतिशत किशोरों ने रोज या उससे ज्यादा बार सोशल मीडिया का उपयोग करने की सूचना दी है, जो प्रतिबंध से पहले लगभग 60 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है।

प्लेटफॉर्म ने उम्र वेरिफाई की ही नहीं रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जिन बच्चों के पास अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट थे, उनमें से लगभग आधे बच्चों ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स ने उनसे कभी अपनी उम्र वेरिफाई करने के लिए नहीं कहा। यही मुख्य कारण था कि वे इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जारी रख पाए।

दूसरों ने कहा कि अकाउंट बनाते समय उन्होंने अपनी उम्र 16 या उससे ज्यादा बताई थी, या फिर प्लेटफॉर्म के उम्र चेक करने वाले सिस्टम ने उन्हें गलत तरीके से ऐप इस्तेमाल करने लायक उम्र का मान लिया था। ये निष्कर्ष मार्च के अंत में ईसेफ्टी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के समान थे।