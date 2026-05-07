ध्यान दें! कल से इन पुराने Android फोन में बंद हो जाएगा WhatsApp, तुरंत चेक करें आपका मोबाइल लिस्ट में है या नहीं

May 07, 2026 10:31 am IST

WhatsApp कल से कई पुराने Android स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। अगर आपका स्मार्टफोन Android 5 या उससे पुराने वर्जन पर चलता है, तो आपको परेशानी हो सकती है। जानिए किन-किन फोन पर असर पड़ेगा:

दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp कल से एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप भी कई साल पुराना स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल से आपके फोन में WhatsApp बंद हो सकता है। अगर आपका फोन 8-10 साल पुराना है या उसमें Android 5.0 या उससे नीचे का वर्जन चल रहा है, तो कल से WhatsApp चलना बंद हो जाएगा। Android 5.0 या उससे नीचे वाले फोन पर WhatsApp नहीं चलेगा। कंपनी का कहना है कि नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और तेज परफॉर्मेंस देने के लिए पुराने सिस्टम को सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग पुराने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह फैसला लाखों यूजर्स को प्रभावित कर सकता है। कई लोगों को पहले ही WhatsApp की तरफ से नोटिफिकेशन मिल रहे हैं कि जल्द उनके फोन में ऐप सपोर्ट बंद हो जाएगा। यानी Samsung, Motorola, Sony और LG जैसी कंपनियों के कई पुराने स्मार्टफोन मॉडल्स पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ने वाला है।

इन पुराने स्मार्टफोन पर कल से बंद होगा WhatsApp - Samsung Galaxy S3, S4

- Motorola Moto G (1st Gen)

- Moto G (2nd Gen)

- Moto E (1st Gen)

- Moto E (2nd Gen)

- Moto X (1st Gen)

- Moto X (2nd Gen)

- Sony Xperia Z सीरीज

- LG Nexus 4 और Optimus G

- HTC One X

- OnePlus One

- OnePlus 2

- OPPO Find 7

- OPPO Find 7a

- OPPO Mirror 5

- OPPO Neo 5

- OPPO Joy 3

- Vivo X5 Pro

- Vivo Y15

- Vivo Y22

- Vivo Y27

WhatsApp पुराने फोन का सपोर्ट क्यों बंद कर रहा

WhatsApp यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को सुरक्षित रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। पुराने स्मार्टफोन्स में लंबे समय तक नए सिक्योरिटी अपडेट नहीं आते, जिसकी वजह से उनमें वायरस, हैकिंग और साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अब WhatsApp पर सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि बैंकिंग डिटेल, OTP, निजी फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट और ऑफिस से जुड़ी जानकारी भी शेयर कर सकते हैं।

ऐसे पता करें आपका फोन WhatsApp सपोर्ट करेगा या नहीं