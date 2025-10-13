रेल यात्री ध्यान दें! टिकट बुक करने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, वरना फंस सकते हैं बड़े Scam में

IRCTC ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके आगाह किया है कि जो रेलवे टिकटों पर ‘Agent Details’ लिखा हो, वे अवैध लिंक हो सकते हैं। जानें कैसे यह स्कैम काम करता है और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं।

भारत की रेलवे सेवा में यात्रा करने वालों के लिए टिकट बुकिंग आमतौर पर IRCTC पोर्टल या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें IRCTC ने चेतावनी दी है कि “कुछ लोग एजेंट लिंक के माध्यम से अवैध तरीके से टिकट बेच रहे हैं” और उन टिकटों पर “Agent Details” लिखा होता है। IRCTC ने इस तरह की जानकारी को साझा किया है ताकि आम उपयोगकर्ता इन लिंक्स से सावधान रहें।

इस पोस्ट के अनुसार, अगर आपके टिकट की पहली प्रति पर “Agent” या “Agency Code” जैसे विवरण मौजूद हों, तो यह संकेत हो सकता है कि आपने किसी अवैध चैनल से टिकट बुक किया है। IRCTC ने साफ कहा है कि टिकट केवल IRCTC प्लेटफ़ॉर्म या अधिकृत एजेंटों द्वारा बुक किए जाने चाहिए।

IRCTC की चेतावनी IRCTC की पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति निजी ID (personal ID) का इस्तेमाल करते हुए एजेंट लिंक बनाकर सस्ती टिकटें बेचते हैं जो अवैध हैं। पोस्ट में बताया गया है कि टिकट की पहली प्रति पर “Agent” या “Agency Code” लिखा हो, तो वह टिकट संदिग्ध हो सकता है।

IRCTC ने यह भी निर्देश दिया है कि केवल IRCTC वेबसाइट, ऐप या अधिकृत एजेंट पोर्टल से ही टिकट बुक की जाएं। यदि किसी गैर-मान्य लिंक द्वारा टिकट लिया गया हो, तो वह अवैध मानी जाएगी। पोस्ट में उपयोगकर्ताओं को अपने टिकट की कॉपी जानने के लिए कहा गया है “Authorized agent’s Name, Address & Agency Code printed on the first copy of ticket” और कहा गया है कि “Travel Safe – Book Rail Ticket only via IRCTC Platform or authorized agents.” यह चेतावनी यात्रियों को यह समझाने का प्रयास है कि सोशल मीडिया लिंक या व्यक्तिगत एजेंट लिंक्स पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है।

स्कैम कैसे काम कर सकता है? फर्जी लिंक और वेबसाइट: उपयोगकर्ता को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या विज्ञापनों के ज़रिए एक टिकट बुकिंग लिंक भेजा जाता है, जो दिखने में IRCTC जैसा लगता है।

Agent Details जोड़ना: टिकट पर एजेंट का नाम, कोड या एजेंसी विवरण दिखाया जाता है ताकि यह वैध लगे।

गोपनीय जानकारी मांगना: उपयोगकर्ता से आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण आदि मांगे जाते हैं।

टिकट न मिलना या रद्द होना: उपयोगकर्ता को टिकट न मिलना या रद्द करना सामान्य हो सकता है, और रकम वापस नहीं मिलना संभव है।

डेटा चोरी या फ़िशिंग: जानकारी लेने के बाद उपयोगकर्ता की पहचान या वित्तीय डेटा का दुरुपयोग हो सकता है।

इस तरह का स्कैम पहले टिकट रिफंड या Railway Refund स्कैम में भी देखा गया है, जहां Google Ads द्वारा फर्जी लिंक चलाकर लोग धन और जानकारी चुराते हैं।

कैसे बचें स्कैम से? केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करें। लिंक पर क्लिक करने से पहले URL को अच्छे से चेक करें “irctc.co.in” होना चाहिए। यदि टिकट पर “Agent Details”, “Agency Code” जैसी शब्दावली दिखे, ऐसे टिकट पर भरोसा न करें।अपने टिकट की प्रथम प्रति देखें और उसमें लिखा एजेंट का नाम/कोड सुनिश्चित करें।