काम की बात: रेल यात्री ध्यान दें! अगर TTE ने सीट नहीं दी या परेशान किया, तो मोबाइल से ऐसे करें शिकायत, रेलवे देगा जवाब
अगर ट्रेन में TTE ने सीट देने से मना किया, गलत व्यवहार किया या किसी तरह की परेशानी हुई, तो Indian Railways में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। जानिए कंप्लेंट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
How to Report TTE Misbehave or Seat Issues Online: भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन कई बार सीट, अपग्रेड, चार्ट या दूसरे मामलों को लेकर TTE से विवाद हो जाता है और उन्हें यात्रा करने में दिक्कत आती है। कुछ यात्रियों का आरोप होता है कि उनके पास वैलिड टिकट होने के बावजूद सीट नहीं दी गई, जबकि कुछ लोग TTE के गलत व्यवहार या बदसलूकी की शिकायत करते हैं। ऐसी स्थिति में कई यात्री यह नहीं जानते कि शिकायत कहां और कैसे करें। अच्छी बात यह है कि Indian Railways ने यात्रियों की शिकायतों के लिए कई आसान ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं। अब RailMadad ऐप, RailMadad वेबसाइट, रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
RailMadad App से ऐसे करें शिकायत
Step 1: RailMadad App डाउनलोड करें।
Step 2: मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
Step 3: "Lodge Complaint" विकल्प चुनें।
Step 4: शिकायत की कैटेगरी में TTE या स्टाफ से जुड़ी समस्या चुनें।
Step 5: पूरी घटना की डिटेल लिखें।
Step 6: ट्रेन नंबर, कोच और सीट नंबर दर्ज करें।
Step 7: फोटो या स्क्रीनशॉट हो तो अपलोड करें। शिकायत सबमिट कर दें।
इसके बाद आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
139 हेल्पलाइन नंबर पर करें कंप्लेंट
रेलवे की 139 हेल्पलाइन भी यात्रियों की मदद के लिए उपलब्ध है। अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई समस्या आती है, तो आप 139 पर कॉल कर सकते हैं। यहां अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और कई मामलों में तत्काल सहायता भी मिल सकती है।
सोशल मीडिया पर भी पहुंचा सकते हैं शिकायत
भारतीय रेलवे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। यात्री X (पहले Twitter) पर रेलवे के आधिकारिक हैंडल को टैग करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। शिकायत में ट्रेन नंबर, कोच नंबर और यात्रा की जानकारी शामिल करना बेहतर रहता है।
शिकायत करने से पहले ये जानकारी रखें तैयार
शिकायत दर्ज करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी अपने पास रखना बेहतर रहेगा: PNR नंबर, ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम, यात्रा की तारीख, कोच और सीट नंबर, TTE का नाम या पहचान, घटना का समय और डिटेल, फोटो, वीडियो या टिकट की कॉपी (अगर उपलब्ध हो)। जितनी सटीक जानकारी होगी, शिकायत पर कार्रवाई उतनी तेजी से हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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