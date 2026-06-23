गर्मियों में बिजली के भारी बिल से हैं परेशान? तो आज ही घर लाएं ये एनर्जी एफिशिएंट Atomberg Fans
इन स्मार्ट पंखों में रिमोट कंट्रोल और स्लीप मोड जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो आपको बेहतरीन कूलिंग के साथ शानदार सुविधा देते हैं। बिजली की खपत कम करके ये पंखे हर साल हजारों रुपये की बचत करने में मदद करते हैं।
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गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और घर का बढ़ता बिजली का बिल अक्सर चिंता का विषय बन जाता है। यदि आप भी अपने बिजली के बिल को कम करने का कोई प्रभावी तरीका ढूंढ रहे हैं, तो Atomberg के स्मार्ट BLDC पंखे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। हाल के समय में अमेजन पर इन पंखों की जबरदस्त डिमांड है, और इसके पीछे का मुख्य कारण इनकी बेमिसाल कार्यक्षमता है।
Atomberg के ये पंखे पारंपरिक इंडक्शन मोटर वाले पंखों के मुकाबले लगभग 65% तक कम बिजली की खपत करते हैं। जहाँ एक सामान्य पंखा 70 से 80 वाट बिजली खर्च करता है, वहीं Atomberg के पंखे मात्र 28 से 32 वाट पर चलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप सालाना प्रति पंखा करीब 1,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
इनकी एक और बड़ी खासियत इनका 'स्मार्ट' होना है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इन पंखों में बूस्ट, स्लीप और टाइमर जैसे मोड्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल को बेहद आसान बनाते हैं। इसके अलावा, ये पंखे इनवर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में 3 गुना अधिक समय तक चलते हैं, जो बिजली कटौती के दौरान बहुत उपयोगी है। 5-स्टार BEE रेटिंग और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन तकनीक के साथ, Atomberg के ये पंखे स्टाइल और बचत का एक सही मेल हैं। अगर आप अपने घर को स्मार्ट और किफायती बनाना चाहते हैं, तो आज ही इस नई पीढ़ी के पंखों को अपनाएं।
1. atomberg Renesa Halo Smart Alexa Enabled 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | BEE 5 star | High Air Delivery | Low noise | LED Speed Indicator | Sleek Design | | 3 Year Warranty |Misty Teal
अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसे पंखे की तलाश में हैं जो स्टाइल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम हो, तो Atomberg Renesa Halo Smart एक शानदार विकल्प है। यह पंखा न केवल अपने आधुनिक डिजाइन से आपके कमरे की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि इसमें Alexa और Google Home जैसे स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं, जिससे आप इसे अपनी आवाज़ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह बिजली की भारी बचत करने वाले BLDC मोटर के साथ आता है, जो गर्मियों में आपके बिजली के बिल को कम करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की भारी बचत
स्मार्ट फीचर्स
आधुनिक डिजाइन
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
वाई-फाई सेटअप और ऐप कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता
2. atomberg Renesa Enzel 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | 5 star | Advance Air+ Technology | LED Speed Indicator | Low Noise | Sleek Design | Power Saving | 3 Year Warranty | Gloss White
यदि आप अपने घर को एक आधुनिक और किफायती कूलिंग समाधान देना चाहते हैं, तो Atomberg Renesa Enzel एक बेहतरीन चुनाव है। यह पंखा अपनी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और BLDC मोटर तकनीक के कारण बिजली की भारी बचत करता है। इसका कॉम्पैक्ट और स्लीक डिजाइन इसे किसी भी कमरे की सजावट के साथ आसानी से फिट कर देता है, साथ ही रिमोट कंट्रोल की सुविधा इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
शांत संचालन
बेहतरीन एयर डिलीवरी
फॉल्स सीलिंग फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट फीचर्स नहीं
रिमोट पर निर्भरता
3. atomberg Efficio Alpha 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 star Rated Energy Efficient Ceiling Fan | High Air Delivery with LED Indicators | 2 Year Warranty (Gloss Black)
यदि आप कम बजट में प्रीमियम BLDC तकनीक और बिजली की बचत चाहते हैं, तो Atomberg Efficio Alpha एक बेहतरीन विकल्प है। यह पंखा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी तामझाम के एक भरोसेमंद, ऊर्जा-कुशल और शक्तिशाली पंखा घर लाना चाहते हैं। अपनी 5-स्टार रेटिंग और शानदार एयर डिलीवरी के साथ, यह न केवल आपके बिजली के बिल को कम करता है, बल्कि आपको बेहतरीन कूलिंग का अनुभव भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
बिजली की भारी बचत
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
5-स्टार रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
2 साल की वारंटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी का अभाव
4. atomberg Ameza Remote Controlled 1200mm BLDC Ceiling Fan | BEE 5 Star | High Air Flow | Low Noise | Power Saving | Timeless Design with 2 Year Warranty | Gloss Black
यदि आप एक ऐसे पंखे की तलाश में हैं जो बजट में भी हो और जिसमें क्लासिक लुक के साथ आधुनिक फीचर्स भी हों, तो Atomberg Ameza एक बेहतरीन चुनाव है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घर में कम बिजली खर्च करने वाला और टिकाऊ पंखा लगाना चाहते हैं। इसकी टाइमलेस डिजाइन और BLDC तकनीक इसे लंबे समय तक चलने वाला और किफायती बनाती है, जो आपके बिजली बिल को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बचत
रिमोट कंट्रोल
क्लासिक डिजाइन
शांत प्रदर्शन
क्यों खोजें विकल्प
2 साल की वारंटी
स्मार्ट फीचर्स नहीं
5. atomberg Renesa Enzel 1400mm BLDC Ceiling Fan with Remote | BEE 5 star | High Air Delivery | LED Speed Indicator | Low Noise | Sleek Design | Power Saving | 3 Year Warranty (Honey Maplewood)
Atomberg Renesa Enzel 1400mm उन बड़े हॉल या लिविंग रूम के लिए बनाया गया है जहाँ साधारण 1200mm पंखे पर्याप्त हवा नहीं दे पाते। अपने बड़े ब्लेड्स और Advance BLDC मोटर के साथ, यह पंखा न केवल कमरे के हर कोने में हवा पहुँचाता है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करता है। इसका 'हनी मेपलवुड' कलर फिनिश इसे एक प्रीमियम और क्लासिक लुक देता है जो आपके घर की सजावट में चार चाँद लगा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा हवा
ऊर्जा बचत
फॉल्स सीलिंग फ्रेंडली
स्मार्ट रिमोट और LED
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
बहुत छोटे कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
6. atomberg Renesa Epoque 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | Advance Air+ Technology | BEE 5 star Rated | Low Noise | Sleek Design | 2 Year Warranty | Gloss Black
Atomberg Renesa Epoque उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो क्लासिक स्टाइल और आधुनिक तकनीक का मेल चाहते हैं। यह पंखा अपनी Advance Air+ Technology और 5-स्टार ऊर्जा दक्षता के लिए जाना जाता है। इसका स्लीक और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस के लिए एक प्रीमियम लुक देता है, जबकि रिमोट कंट्रोल की सुविधा इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
बेहतरीन एयरफ्लो
स्टाइलिश लुक
इंस्टॉलेशन में आसानी
क्यों खोजें विकल्प
2 साल की वारंटी
बेसिक स्मार्ट फीचर्स
7. atomberg Erica Nuvo 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | Award Winning Designer Fan | BEE 5 star | High Air Delivery | Low noise operation | Elegant Trims | 3 Year Warranty | Lotus Pink
यदि आप अपने कमरे के लिए एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो न केवल तकनीक में आगे हो, बल्कि देखने में भी किसी कलाकृति से कम न हो, तो Atomberg Erica Nuvo एक बेहतरीन विकल्प है। यह पंखा Good Design Award (2022) विजेता है, जो अपने प्रीमियम डिजाइन और कंट्रास्ट ट्रिम्स के साथ किसी भी कमरे के इंटीरियर को और भी आकर्षक बना देता है। यह पंखा स्टाइल और आधुनिक ऊर्जा-कुशल तकनीक का एक शानदार मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजाइनर लुक
बिजली की बचत
बेहतरीन हवा
शांत प्रदर्शन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
थोड़ा महंगा
स्मार्ट फीचर्स का अभाव
1. बीएलडीसी के पंखे अच्छे होते हैं या बुरे?
बीएलडीसी पंखे बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें आधुनिक तकनीक का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। पारंपरिक इंडक्शन मोटर वाले पंखों की तुलना में ये कई मामलों में बेहतर हैं,
बिजली की भारी बचत: ये सामान्य पंखों के मुकाबले 65% तक कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल काफी कम हो जाता है।
इन्वर्टर पर लंबी लाइफ: ये पंखे कम बिजली खाते हैं, इसलिए इन्वर्टर पर ये साधारण पंखों की तुलना में 3 गुना ज्यादा देर तक चलते हैं।
शांत प्रदर्शन: इनमें घर्षण कम होता है, इसलिए ये बहुत ही शांति से चलते हैं।
स्मार्ट फीचर्स: अधिकांश बीएलडीसी पंखे रिमोट कंट्रोल और स्लीप मोड जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।
2. बीएलडीसी सीलिंग फैन का फुल फॉर्म क्या है?
बीएलडीसी का फुल फॉर्म है: Brushless Direct Current।
3. बीएलडीसी सीलिंग फैन किस लिए उपयोग है?
यह पंखे के चलने के तरीके को दर्शाता है। पारंपरिक पंखों में ‘ब्रश’ का उपयोग होता है, जिससे घर्षण और ऊर्जा की बर्बादी होती है। वहीं, बीएलडीसी मोटर में कोई ब्रश नहीं होते। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होती है, जिससे बिजली की बर्बादी नहीं होती और मोटर की उम्र लंबी हो जाती है।
4. Atomberg में BLDC फैन का क्या अर्थ है?
Atomberg के लिए, BLDC पंखा एक 'ऊर्जा-कुशल स्मार्ट कूलिंग समाधान' है। Atomberg ने भारत में बीएलडीसी तकनीक को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनके पंखों में बीएलडीसी मोटर का मतलब है कि वे कम वोल्टेज (140V) पर भी स्थिर गति से चलते हैं और स्मार्ट रिमोट व टाइमर जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जो उपभोक्ताओं को पैसे बचाने और बेहतर आराम देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
5. बीएलडीसी पंखे अच्छे हैं या बुरे?
निष्कर्ष के तौर पर, बीएलडीसी पंखे निश्चित रूप से अच्छे हैं। हालांकि इनकी शुरुआती कीमत साधारण पंखों से थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन बिजली की बचत के कारण 1-2 वर्षों के भीतर ही ये अपनी कीमत वसूल कर देते हैं। अगर आप ऊर्जा की बचत, कम शोर और लंबी उम्र चाहते हैं, तो बीएलडीसी पंखे एक बेहतरीन निवेश हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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