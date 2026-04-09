अब बजट में आएंगे Atomberg के प्रीमियम पंखे, 40% तक की गिरावट के बाद खरीदने की मची लूट

Apr 09, 2026 08:22 am IST

एटमबर्ग के स्मार्ट पंखे अपनी BLDC मोटर तकनीक के कारण साधारण पंखों की तुलना में 65% तक बिजली बचाते हैं और इन्वर्टर पर तीन गुना ज्यादा चलते हैं। स्लीक डिज़ाइन और रिमोट कंट्रोल फीचर्स के साथ, ये पंखे बिजली बिल कम करने और घर को आधुनिक लुक देने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

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क्या वाकई जादुई हैं एटमबर्ग के स्मार्ट पंखे? आज के समय में Atomberg पंखे भारतीय बाजारों में गेम-चेंजर बनकर उभरे हैं। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली BLDC मोटर तकनीक है। पारंपरिक इंडक्शन पंखे जहाँ 75-80 वॉट बिजली की खपत करते हैं, वहीं एटमबर्ग के पंखे मात्र 28-35 वॉट में उतनी ही हवा प्रदान करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यह आपके पंखे के बिजली बिल को 65% तक कम कर सकते हैं, जिससे एक पंखा साल भर में करीब 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक की बचत कर सकता है।

इन पंखों की दूसरी बड़ी खूबी इनका रिमोट कंट्रोल संचालन है। इसमें आपको 'बूस्ट मोड' (तेज हवा के लिए), 'स्लीप मोड' (रात में धीरे-धीरे गति कम करने के लिए) और 'टाइमर' जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। कम बिजली खपत के कारण, ये पंखे इन्वर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में तीन गुना ज्यादा समय तक चलते हैं, जो बिजली कटौती के दौरान बहुत राहत देता है।

डिज़ाइन के मामले में भी ये काफी आधुनिक और स्लीक हैं, जो घर के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देते हैं। हालांकि, इनकी शुरुआती कीमत साधारण पंखों से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बिजली की बचत के माध्यम से यह राशि 1-2 साल में वसूल हो जाती है। यदि आप तकनीक, स्टाइल और बचत का मेल चाहते हैं, तो एटमबर्ग के पंखे निश्चित रूप से एक बेहतरीन निवेश हैं।

Atomberg Renesa Halo Smart एक अगली पीढ़ी का स्मार्ट पंखा है जो तकनीक और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। इसमें Alexa और Google Home का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इसे अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मिस्टी टील कलर फिनिश और LED स्पीड इंडिकेटर आपके कमरे के इंटीरियर को एक लग्जरी लुक देते हैं।

Specifications अतिरिक्त फीचर रिमोट कंट्रोल, बूस्ट मोड, टाइमर और स्लीप मोड वारंटी 3 साल की वारंटी शोर स्तर 57 dB से कम हवा की रफ्तार 225 CMM क्यों खरीदें भारी बिजली बचत वॉइस और ऐप कंट्रोल शांत और दमदार हवा फॉल्स सीलिंग फ्रेंडली शानदार लुक क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा स्टेबल वाई-फाई कनेक्शन होना जरूरी

Atomberg Ameza उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में BLDC तकनीक और प्रीमियम लुक चाहते हैं। यह पंखा अपने Gloss Black फिनिश और क्लासिक डिज़ाइन के साथ आपके लिविंग रूम या बेडरूम को एक आधुनिक टच देता है। BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ, यह न केवल बिजली बचाता है बल्कि रिमोट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आपकी सुविधा भी बढ़ाता है।

Specifications बिल्ड ड्यूरेबल ब्लेड्स और ग्लॉस ब्लैक फिनिश वारंटी 2 साल की वारंटी शोर स्तर 57 dB से कम इंडिकेटर LED स्पीड इंडिकेटर कंट्रोल स्मार्ट IR रिमोट क्यों खरीदें जबरदस्त बचत शानदार हवा रिमोट कंट्रोल की सुविधा इन्वर्टर फ्रेंडली कम शोर क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी 2 साल की वारंटी कीमत थोड़ी अधिक

Atomberg Renesa Enzel 600mm एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली स्मार्ट पंखा है, जो विशेष रूप से छोटे कमरों, किचन, डाइनिंग एरिया या स्टडी रूम के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने छोटे आकार (600mm) के बावजूद, यह BLDC तकनीक की मदद से दमदार हवा और जबरदस्त बिजली की बचत प्रदान करता है। इसका 'Gloss Black' फिनिश और LED स्पीड इंडिकेटर इसे काफी आधुनिक और प्रीमियम लुक देते हैं।

Specifications वारंटी 3 साल (2 साल स्टैंडर्ड + 1 साल रजिस्ट्रेशन पर) शोर स्तर 57 dB से कम वोल्टेज रेंज 165V-285V कंट्रोल स्मार्ट IR रिमोट हवा की रफ्तार 112 CMM क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश बिजली की भारी बचत इन्वर्टर पर लंबा बैकअप वोल्टेज स्टेबिलिटी स्मार्ट रिमोट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे कमरों के लिए स्मार्ट ऐप की कमी

Atomberg Aris Contour Smart एटमबर्ग पोर्टफोलियो का सबसे प्रीमियम और आधुनिक पंखा है। इसे अपनी बेहतरीन बनावट के लिए Reddot Design Award (2024) जैसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह केवल एक पंखा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जिसे आप Alexa, Google Home या मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी Regent Grey फिनिश और Moonbeam LED लाइट आपके लिविंग रूम या बेडरूम को एक अल्ट्रा-लग्जरी लुक देती है।

Specifications वारंटी 5 साल की लंबी वारंटी ब्लेड्स ABS एंटी-करोसिव और साफ करने में आसान ब्लेड्स खास फीचर Moonbeam LED लाइट स्मार्ट फीचर्स Voice Control (Alexa/Google), IoT App, और Smart Remote शोर स्तर 50 dB से कम क्यों खरीदें सुपर साइलेंट पावरफुल एयरफ्लो प्रीमियम डिजाइन 5 साल की वारंटी मुफ्त इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प बजट ग्राहकों के लिए महंगा प्रीमियम मेंटेनेंस

Atomberg Erica Nuvo उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो BLDC तकनीक की बचत तो चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण के लिए पारंपरिक रेगुलेटर का उपयोग करना पसंद करते हैं। इस अवार्ड-विजेता पंखे में Advance Air+ Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो कमरे के हर कोने में तेज़ और समान हवा पहुँचाता है। इसका Blaze Brown रंग और आधुनिक ट्रिम्स इसे एक बेहद प्रीमियम लुक देते हैं।

Specifications खासियत एडवांस एयर+ टेक्नोलॉजी और फॉल्स सीलिंग संगत वारंटी 3 साल की वारंटी शोर स्तर 56 dB से कम डिज़ाइन गुड डिज़ाइन अवार्ड (2022) विजेता, प्रीमियम मॉडर्न लुक हवा की रफ्तार 235 CMM बिजली की खपत मात्र 35W (फुल स्पीड पर) क्यों खरीदें पारंपरिक नियंत्रण शक्तिशाली हवा बिजली की भारी बचत होम ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त क्यों खोजें विकल्प कोई रिमोट नहीं प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता

Atomberg Studio Nexus Smart उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो क्लासिक और आधुनिक शैली का संगम चाहते हैं। इसका Rose Gold फिनिश और मैटेलिक बॉडी ट्रिम इसे एक लग्जरी लुक देते हैं। यह पंखा न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि IoT सुविधाओं से लैस है, जिससे इसे मोबाइल ऐप या वॉयस कंट्रोल से भी संचालित किया जा सकता है। इसमें दी गई Moonbeam Light इसे रात के समय एक बेहतरीन नाइट लैंप में बदल देती है।

Specifications वारंटी 5 साल की लंबी वारंटी शोर स्तर 57 dB से कम नाइट लाइट 2 लेवल इंटेंसिटी वाली 'Moonbeam' लाइट हवा की रफ्तार 230 CMM स्मार्ट फीचर्स IoT सक्षम, ऐप कंट्रोल और वॉयस कमांड सपोर्ट क्यों खरीदें प्रीमियम एस्थेटिक्स लंबी अवधि का भरोसा स्मार्ट ऑपरेशन शानदार हवा उपयोगी मूनबीम लाइट क्यों खोजें विकल्प बेसिक मॉडल्स की तुलना में महंगा सावधानीपूर्वक सफाई की आवश्यकता

Atomberg Aris Starlight Smart एटमबर्ग की सबसे आधुनिक और प्रीमियम श्रेणी का पंखा है। इसे "LOOP Design Award (2023)" से नवाजा गया है। यह पंखा विशेष रूप से बड़े हॉल और मास्टर बेडरूम के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें 1400mm के विशाल ब्लेड्स और एक शानदार LED Underlight दी गई है। यह न केवल हवा देता है, बल्कि आपके कमरे के लिए एक झूमर की तरह भी काम करता है।

Specifications कलर मार्बल व्हाइट वारंटी 3 साल की वारंटी बिजली की खपत मात्र 43W (पंखे के लिए) + 6W (लाइट के लिए) स्मार्ट कंट्रोल Alexa, Google Home, और IoT ऐप सपोर्ट शोर स्तर 52 dB से कम क्यों खरीदें 3-इन-1 LED अंडरलाइट अतुलनीय हवा पूरी तरह स्मार्ट प्रीमियम मार्बल फिनिश क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा ऐप सेटअप करना जरूरी छोटे कमरों के लिए उपयुक्त नहीं

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1. क्या एटमबर्ग एक भारतीय कंपनी है? हाँ, एटमबर्ग पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है। इसकी शुरुआत IIT बॉम्बे के दो पूर्व छात्रों (Manoj Meena और Sibabrata Das) ने की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इनका सबसे बड़ा विनिर्माण संयंत्र पुणे के चाकन में स्थित है।

2. क्या एटमबर्ग एक अच्छी कंपनी है? एटमबर्ग को वर्तमान में भारत के सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक माना जाता है। इसकी कुछ खूबियाँ इसे बेहतर बनाती हैं,

टेक्नोलॉजी लीडर: यह भारत में BLDC तकनीक लाने वाली अग्रणी कंपनी है।

ग्राहक संतुष्टि: इनके उत्पादों को अमेजन और अन्य प्लेटफार्मों पर बहुत अच्छी रेटिंग मिली है।

सर्विस नेटवर्क: इनका डोरस्टेप सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है।

3. क्या एटमबर्ग एक जर्मन कंपनी है? नहीं, यह कोई जर्मन कंपनी नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक स्वदेशी भारतीय स्टार्टअप है जिसने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट से मार्केट में अपनी जगह बनाई है।

4. Is Atomberg fan BLDC? Atomberg का पूरा बिजनेस मॉडल ही BLDC तकनीक पर आधारित है। कंपनी कोई भी साधारण इंडक्शन मोटर वाला पंखा नहीं बनाती। इनके सभी पंखे रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं और बिजली की भारी बचत करते हैं।

5. BLDC पंखों के नुकसान क्या हैं?

हालाँकि BLDC पंखे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके कुछ छोटे नुकसान भी हो सकते हैं,

प्रारंभिक कीमत: साधारण पंखे (1,200 रुपये - 1,800 रुपये) की तुलना में BLDC पंखे महंगे (2,500 रुपये - 8,000 रुपये) होते हैं।

मरम्मत में जटिलता : इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अगर यह खराब हो जाए, तो इसे ठीक करना मुश्किल होता है, अक्सर पूरा सर्किट बदलना पड़ता है।

पार्ट्स की उपलब्धता: स्थानीय इलेक्ट्रिशियन शायद इसके स्पेसिफिक पार्ट्स आसानी से न ढूँढ पाएं, आपको कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

रिमोट पर निर्भरता: कई मॉडल्स में स्पीड कंट्रोल केवल रिमोट से होता है। अगर रिमोट खो जाए या खराब हो जाए, तो पंखे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।