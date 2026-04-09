अब बजट में आएंगे Atomberg के प्रीमियम पंखे, 40% तक की गिरावट के बाद खरीदने की मची लूट
एटमबर्ग के स्मार्ट पंखे अपनी BLDC मोटर तकनीक के कारण साधारण पंखों की तुलना में 65% तक बिजली बचाते हैं और इन्वर्टर पर तीन गुना ज्यादा चलते हैं। स्लीक डिज़ाइन और रिमोट कंट्रोल फीचर्स के साथ, ये पंखे बिजली बिल कम करने और घर को आधुनिक लुक देने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या वाकई जादुई हैं एटमबर्ग के स्मार्ट पंखे?
आज के समय में Atomberg पंखे भारतीय बाजारों में गेम-चेंजर बनकर उभरे हैं। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली BLDC मोटर तकनीक है। पारंपरिक इंडक्शन पंखे जहाँ 75-80 वॉट बिजली की खपत करते हैं, वहीं एटमबर्ग के पंखे मात्र 28-35 वॉट में उतनी ही हवा प्रदान करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यह आपके पंखे के बिजली बिल को 65% तक कम कर सकते हैं, जिससे एक पंखा साल भर में करीब 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक की बचत कर सकता है।
इन पंखों की दूसरी बड़ी खूबी इनका रिमोट कंट्रोल संचालन है। इसमें आपको 'बूस्ट मोड' (तेज हवा के लिए), 'स्लीप मोड' (रात में धीरे-धीरे गति कम करने के लिए) और 'टाइमर' जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। कम बिजली खपत के कारण, ये पंखे इन्वर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में तीन गुना ज्यादा समय तक चलते हैं, जो बिजली कटौती के दौरान बहुत राहत देता है।
डिज़ाइन के मामले में भी ये काफी आधुनिक और स्लीक हैं, जो घर के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देते हैं। हालांकि, इनकी शुरुआती कीमत साधारण पंखों से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बिजली की बचत के माध्यम से यह राशि 1-2 साल में वसूल हो जाती है। यदि आप तकनीक, स्टाइल और बचत का मेल चाहते हैं, तो एटमबर्ग के पंखे निश्चित रूप से एक बेहतरीन निवेश हैं।
1. atomberg Renesa Halo Smart Alexa Enabled 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | BEE 5 star | High Air Delivery | Low noise | LED Speed Indicator | Sleek Design | | 3 Year Warranty | Misty Teal
Atomberg Renesa Halo Smart एक अगली पीढ़ी का स्मार्ट पंखा है जो तकनीक और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। इसमें Alexa और Google Home का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इसे अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मिस्टी टील कलर फिनिश और LED स्पीड इंडिकेटर आपके कमरे के इंटीरियर को एक लग्जरी लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बिजली बचत
वॉइस और ऐप कंट्रोल
शांत और दमदार हवा
फॉल्स सीलिंग फ्रेंडली
शानदार लुक
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
स्टेबल वाई-फाई कनेक्शन होना जरूरी
2. atomberg Ameza 1200mm BLDC Ceiling Fan for Living Room | With Remote | BEE 5 Star | Energy Saving | 2 Year Warranty | Gloss Black
Atomberg Ameza उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में BLDC तकनीक और प्रीमियम लुक चाहते हैं। यह पंखा अपने Gloss Black फिनिश और क्लासिक डिज़ाइन के साथ आपके लिविंग रूम या बेडरूम को एक आधुनिक टच देता है। BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ, यह न केवल बिजली बचाता है बल्कि रिमोट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आपकी सुविधा भी बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त बचत
शानदार हवा
रिमोट कंट्रोल की सुविधा
इन्वर्टर फ्रेंडली
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
2 साल की वारंटी
कीमत थोड़ी अधिक
3. atomberg Renesa Enzel 600mm Newly Launched BLDC Ceiling Fan with Remote | BEE 5 star | High Air Delivery | LED Speed Indicator | Low Noise | Sleek Design | Power Saving | 3 Year Warranty | Gloss Black
Atomberg Renesa Enzel 600mm एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली स्मार्ट पंखा है, जो विशेष रूप से छोटे कमरों, किचन, डाइनिंग एरिया या स्टडी रूम के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने छोटे आकार (600mm) के बावजूद, यह BLDC तकनीक की मदद से दमदार हवा और जबरदस्त बिजली की बचत प्रदान करता है। इसका 'Gloss Black' फिनिश और LED स्पीड इंडिकेटर इसे काफी आधुनिक और प्रीमियम लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश
बिजली की भारी बचत
इन्वर्टर पर लंबा बैकअप
वोल्टेज स्टेबिलिटी
स्मार्ट रिमोट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए
स्मार्ट ऐप की कमी
4. atomberg Aris Contour Smart 1200mm Voice Controlled BLDC Ceiling Fan with Remote |BEE 5 star|Best-in-class Air Flow |Silent Operation| Designer Fan | Free Installation | 5 Year Warranty | Regent Grey
Atomberg Aris Contour Smart एटमबर्ग पोर्टफोलियो का सबसे प्रीमियम और आधुनिक पंखा है। इसे अपनी बेहतरीन बनावट के लिए Reddot Design Award (2024) जैसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह केवल एक पंखा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जिसे आप Alexa, Google Home या मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी Regent Grey फिनिश और Moonbeam LED लाइट आपके लिविंग रूम या बेडरूम को एक अल्ट्रा-लग्जरी लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर साइलेंट
पावरफुल एयरफ्लो
प्रीमियम डिजाइन
5 साल की वारंटी
मुफ्त इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
बजट ग्राहकों के लिए महंगा
प्रीमियम मेंटेनेंस
5. atomberg Erica Nuvo Regulator 1200mm BLDC Ceiling Fan | Newly Launched | Advance Air+ Technology | Award Winning Designer Fan | BEE rated 5 star | Low noise operation | 3 Years Warranty (Blaze Brown)
Atomberg Erica Nuvo उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो BLDC तकनीक की बचत तो चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण के लिए पारंपरिक रेगुलेटर का उपयोग करना पसंद करते हैं। इस अवार्ड-विजेता पंखे में Advance Air+ Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो कमरे के हर कोने में तेज़ और समान हवा पहुँचाता है। इसका Blaze Brown रंग और आधुनिक ट्रिम्स इसे एक बेहद प्रीमियम लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पारंपरिक नियंत्रण
शक्तिशाली हवा
बिजली की भारी बचत
होम ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त
क्यों खोजें विकल्प
कोई रिमोट नहीं
प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की आवश्यकता
6. atomberg Studio Nexus Smart 1200mm BLDC Ceiling Fan with IoT & Remote Control | BEE 5-star | New Blade Design | High Air Delivery with Moonbeam Light | Low noise | 5 Year Warranty| Rose Gold
Atomberg Studio Nexus Smart उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो क्लासिक और आधुनिक शैली का संगम चाहते हैं। इसका Rose Gold फिनिश और मैटेलिक बॉडी ट्रिम इसे एक लग्जरी लुक देते हैं। यह पंखा न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि IoT सुविधाओं से लैस है, जिससे इसे मोबाइल ऐप या वॉयस कंट्रोल से भी संचालित किया जा सकता है। इसमें दी गई Moonbeam Light इसे रात के समय एक बेहतरीन नाइट लैंप में बदल देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम एस्थेटिक्स
लंबी अवधि का भरोसा
स्मार्ट ऑपरेशन
शानदार हवा
उपयोगी मूनबीम लाइट
क्यों खोजें विकल्प
बेसिक मॉडल्स की तुलना में महंगा
सावधानीपूर्वक सफाई की आवश्यकता
7. atomberg Aris Starlight Smart 1400mm BLDC Ceiling Fan with IoT & Remote|BEE 5star|Best-in-class Air Delivery|Silent Operation|Award Winning Design|LED Underlight|3 Year Warranty (Marble White)
Atomberg Aris Starlight Smart एटमबर्ग की सबसे आधुनिक और प्रीमियम श्रेणी का पंखा है। इसे "LOOP Design Award (2023)" से नवाजा गया है। यह पंखा विशेष रूप से बड़े हॉल और मास्टर बेडरूम के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें 1400mm के विशाल ब्लेड्स और एक शानदार LED Underlight दी गई है। यह न केवल हवा देता है, बल्कि आपके कमरे के लिए एक झूमर की तरह भी काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 LED अंडरलाइट
अतुलनीय हवा
पूरी तरह स्मार्ट
प्रीमियम मार्बल फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
ऐप सेटअप करना जरूरी
छोटे कमरों के लिए उपयुक्त नहीं
1. क्या एटमबर्ग एक भारतीय कंपनी है?
हाँ, एटमबर्ग पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है। इसकी शुरुआत IIT बॉम्बे के दो पूर्व छात्रों (Manoj Meena और Sibabrata Das) ने की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इनका सबसे बड़ा विनिर्माण संयंत्र पुणे के चाकन में स्थित है।
2. क्या एटमबर्ग एक अच्छी कंपनी है?
एटमबर्ग को वर्तमान में भारत के सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक माना जाता है। इसकी कुछ खूबियाँ इसे बेहतर बनाती हैं,
टेक्नोलॉजी लीडर: यह भारत में BLDC तकनीक लाने वाली अग्रणी कंपनी है।
ग्राहक संतुष्टि: इनके उत्पादों को अमेजन और अन्य प्लेटफार्मों पर बहुत अच्छी रेटिंग मिली है।
सर्विस नेटवर्क: इनका डोरस्टेप सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है।
3. क्या एटमबर्ग एक जर्मन कंपनी है?
नहीं, यह कोई जर्मन कंपनी नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक स्वदेशी भारतीय स्टार्टअप है जिसने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट से मार्केट में अपनी जगह बनाई है।
4. Is Atomberg fan BLDC?
Atomberg का पूरा बिजनेस मॉडल ही BLDC तकनीक पर आधारित है। कंपनी कोई भी साधारण इंडक्शन मोटर वाला पंखा नहीं बनाती। इनके सभी पंखे रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं और बिजली की भारी बचत करते हैं।
5. BLDC पंखों के नुकसान क्या हैं?
हालाँकि BLDC पंखे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके कुछ छोटे नुकसान भी हो सकते हैं,
प्रारंभिक कीमत: साधारण पंखे (1,200 रुपये - 1,800 रुपये) की तुलना में BLDC पंखे महंगे (2,500 रुपये - 8,000 रुपये) होते हैं।
मरम्मत में जटिलता : इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अगर यह खराब हो जाए, तो इसे ठीक करना मुश्किल होता है, अक्सर पूरा सर्किट बदलना पड़ता है।
पार्ट्स की उपलब्धता: स्थानीय इलेक्ट्रिशियन शायद इसके स्पेसिफिक पार्ट्स आसानी से न ढूँढ पाएं, आपको कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
रिमोट पर निर्भरता: कई मॉडल्स में स्पीड कंट्रोल केवल रिमोट से होता है। अगर रिमोट खो जाए या खराब हो जाए, तो पंखे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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