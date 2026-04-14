दो स्क्रीन, AI पावर, सुपरफास्ट प्रोसेसर वाले ASUS के नए Laptops भारत में हुए लॉन्च; ₹1 लाख से कम है कीमत
ASUS ने भारत में नई Zenbook और Vivobook 2026 लैपटॉप सीरीज लॉन्च की है। ये लैपटॉप AI प्रोसेसर, डुअल स्क्रीन, लंबी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं। इनकी कीमत 98,990 रुपए से शुरू होती है।
ASUS ने भारत में अपनी नई Zenbook और Vivobook 2026 लैपटॉप सीरीज लॉन्च कर दी है, जो अब तक की सबसे एडवांस और AI-रेडी सीरीज है। कंपनी ने इस बार अपने लैपटॉप्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दमदार प्रोसेसर और स्मार्ट फीचर्स दिए हैं।नई सीरीज में Zenbook S14, Zenbook Duo, Zenbook A14 और A16 जैसे प्रीमियम मॉडल शामिल हैं, वहीं Vivobook सीरीज को भी नए हार्डवेयर और AI फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इन लैपटॉप की खास बात यह है कि इन लैपटॉप्स में Intel Core Ultra और Snapdragon X2 Elite जैसे नए प्रोसेसर दिए गए हैं, जो AI टास्क को तेजी से हैंडल कर सकते हैं।
ASUS ने इस बार कई नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं, जिनमें Zenbook और Vivobook दोनों सीरीज शामिल हैं। Zenbook सीरीज में S14, Duo, A14 और A16 जैसे मॉडल आते हैं, जो प्रीमियम कैटेगरी में रखे गए हैं। वहीं Vivobook 14, Vivobook 16, S14 और S16 जैसे मॉडल मिड-रेंज यूजर्स के लिए पेश किए गए हैं। नई ASUS सीरीज में AI फीचर्स दिए गए हैं, जो फोटो एडिटिंग, वीडियो कॉल और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। ये लैपटॉप खुद से कई काम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे यूजर का काम आसान हो जाता है।
ASUS Zenbook और Vivobook सीरीज की कीमत और उपलब्धता
नई ASUS Zenbook और Vivobook सीरीज की कीमत 98,990 रुपए से शुरू होकर 2,99,990 रुपए तक जाती है। Zenbook सीरीज के प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और ये लैपटॉप्स 21 अप्रैल से सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इन्हें ASUS स्टोर, Amazon, Flipkart और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।
ASUS लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 11,598 रुपए तक के प्री-ऑर्डर लाभ दे रही है, जिसके तहत ग्राहक सिर्फ 999 रुपए में 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और 3 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन पा सकते हैं। इसके अलावा, Zenbook DUO के ग्राहकों को लॉन्च ऑफर के तहत ASUS Vigour बैकपैक भी मिलेगा। नए लैपटॉप के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और 20 अप्रैल तक चलेंगे। Vivobook और Zebook सीरीज के नए लैपटॉप 21 अप्रैल से ASUS के एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ASUS ई-शॉप, Flipkart, Amazon और रिटेल पार्टनर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे।
Zenbook Duo (Dual Screen Laptop)
इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी डुअल स्क्रीन डिजाइन है, जिसमें दो 14-इंच OLED डिस्प्ले मिलते हैं। दोनों स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती हैं, जिससे काम करना और भी स्मूथ हो जाता है। मल्टीटास्किंग करने वालों के लिए यह एक शानदार ऑप्शन है।
Zenbook S14 (Thin & Light Laptop)
Zenbook S14 को काफी पतला और हल्का डिजाइन दिया गया है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें पावरफुल Intel Core Ultra प्रोसेसर मिलता है, जो रोजमर्रा के काम से लेकर हेवी टास्क तक आसानी से संभाल सकता है। बैटरी भी लंबी चलती है।
Zenbook A14 / A16
इन लैपटॉप्स में लेटेस्ट AI प्रोसेसर और हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर दिया गया है। ये डिवाइस वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग और हैवी सॉफ्टवेयर के लिए अच्छे माने जाते हैं। बड़ी स्क्रीन और स्मूथ एक्सपीरियंस इन्हें प्रोफेशनल यूज के लिए बेहतर बनाते हैं।
Vivobook 14 / 16
Vivobook सीरीज उन यूजर्स के लिए है जो कम बजट में अच्छा लैपटॉप चाहते हैं। इसमें आपको OLED डिस्प्ले, अच्छा प्रोसेसर और रोजमर्रा के काम के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए यह एक बढ़िया चॉइस है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
