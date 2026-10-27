सिर्फ 1.1kg वजन, 33 घंटे की बैटरी लाइफ और 3 कलर में आ रहे ASUS के नए Laptops, 5 नवंबर को होंगे लॉन्च
ASUS Zenbook 14 की नई सीरीज भारत में 5 नवंबर 2026 को लॉन्च होगी। इस प्रीमियम लैपटॉप में Arctic Blue, Komodo Coral और Zabriskie Beige के तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी के मुताबिक, इसका वजन 1.1kg होगा और बैटरी 33 घंटे तक चल सकती है।
ASUS जल्द ही भारत में अपना नया Zenbook 14 लाइनअप लॉन्च करने वाली है। इस नई सीरीज में तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे और कंपनी ने इसके डिजाइन से लेकर बैटरी तक को खास बनाने पर जोर दिया है। नए लैपटॉप का वजन 1.1kg से शुरू होगा, जबकि इसकी मोटाई सिर्फ 1.39cm है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 33 घंटे तक चल सकती है। इसके अलावा, इसमें Snapdragon X, AMD Ryzen AI 7 345 और Intel Core Ultra 9 Series 3 तक के प्रोसेसर मिलेंगे। ASUS Zenbook 14 की नई सीरीज भारत में 5 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगी। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है।
सम्बंधित सुझाव
2% OFF
ASUS Zenbook 14 (2026),Smartchoice,Intel Core Ultra 5 225H,16GB RAM,1TB SSD,OLED,Touchscreen,14"(35.5 cm),Win 11,M365 Basic(1Y), Office 24,Ponder Blue,1.28 Kg,UX3405CA-QL1014WS,Thin & Light Laptop
- ASUS Zenbook 14 (2026)
- Smartchoice
- Intel Core Ultra 5 225H
₹124990₹127990
खरीदिये
39% OFF
ASUS Zenbook 14 (2026),Smartchoice,Intel Core Ultra 9 285H,Intel Arc iGPU,16GB RAM,512GB SSD,OLED,Touch Screen,14"(35.5 cm),Win 11,M365 Basic(1Y),Office 24,Silver,1.28 Kg,UX3405CA-QL1692WS,AI Laptop
- ASUS Zenbook 14 (2026)
- Smartchoice
- Intel Core Ultra 9 285H
₹139990₹228990
खरीदिये
35% OFF
ASUS Zenbook 14 (2026),Smartchoice,Intel Core Ultra 5 225H,16GB,1TB,FHD+ OLED,Touchscreen,14"(35.5 cm),Win 11,M365 Basic(1Y)* Office24,Foggy Silver,1.28 Kg,UX3405CA-QL1111WS,Thin & Light Laptop
- ASUS Zenbook 14 (2026)
- Smartchoice
- Intel Core Ultra 5 225H
₹124990₹191900
खरीदिये
29% OFF
ASUS Zenbook A14 OLED (2025),Smartchoice,Qualcomm Snapdragon X,Copilot+PC,0.9kg Light-Weight,14"(35 cm),32hrs Battery Life*,16GB,512GB,Win 11,MSO 2024,M365 Basic-1yr,AI PC,Metal Body,UX3407QA-QD259WS
- ASUS Zenbook A14 OLED (2025)
- Smartchoice
- Qualcomm Snapdragon X
₹86990₹122990
खरीदिये
3 कलर ऑप्शन में आएगा नया ASUS Zenbook 14
ASUS ने नए Zenbook 14 लैपटॉप के डिजाइन और कलर ऑप्शन की जानकारी दे दी है। कंपनी इस सीरीज को Arctic Blue, Komodo Coral और Zabriskie Beige कलर में पेश करेगी। इन तीनों रंगों को नेचर से प्रेरित बताया गया है। Arctic Blue में हल्का और शांत लुक मिलेगा, जबकि Komodo Coral में अलग तरह का रंग देखने को मिलेगा। वहीं, Zabriskie Beige उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो हल्के और सादे रंग वाला लैपटॉप चाहते हैं। कंपनी ने लैपटॉप के बाहर के डिजाइन में भी कलर का खास ध्यान रखा है। इसके एक्सटीरियर पर एक जैसा फिनिश दिया गया है, ताकि डिवाइस का लुक प्रीमियम बना रहे।
Ceraluminum मटीरियल से तैयार किया गया लैपटॉप
नए Zenbook 14 की एक खास बात इसमें इस्तेमाल किया गया Ceraluminum मटीरियल है। ASUS के मुताबिक, यह मटीरियल एल्यूमिनियम के हल्के वजन और सिरेमिक जैसे मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि इससे लैपटॉप को प्रीमियम फिनिश देने के साथ-साथ खरोंच, रोजाना के इस्तेमाल से होने वाले निशान और उंगलियों के धब्बों से बचाने में मदद मिलती है।
सम्बंधित सुझाव
21% OFF
HP Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 6GB RTX 3050, 16GB DDR4(Upgradeable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, IPS, 15.6''/39.6cm, Win11, M365* Office24, Mica Silver, 2.3kg, fa2700TX, Gaming Laptop
- HP Victus
- 13th Gen Intel Core i5-13420H
- 6GB RTX 3050
₹99000₹125000
खरीदिये
48% OFF
ASUS Vivobook 15, Thin & Light Laptop,(i3 14th Gen) Intel Core 3 100U (8GB/512GB SSD/Intel Graphics/ 15.6" FHD/Windows 11 H/Office 2024+M365 Basic(1-Year)/Backlit KB/Cool Silver), BQ1321WS
- ASUS Vivobook 15
- Thin & Light Laptop
- (i3 14th Gen) Intel Core 3 100U (8GB/512GB SSD/Intel Graphics/ 15.6" FHD/Windows 11 H/Office 2024+M365 Basic(1-Year)/Backlit KB/Cool Silver)
₹51550₹99990
खरीदिये
87% OFF
Zebronics-NS1000 Laptop Stand Featuring Foldable Design, Anti-Slip Silicone Rubber Pads, Supports Maximum of 5kgs Weight, 6 Adjustable Levels.
- Zebronics-NS1000 Laptop Stand Featuring Foldable Design
- Anti-Slip Silicone Rubber Pads
- Supports Maximum of 5kgs Weight
₹179₹1399
खरीदिये
41% OFF
HP Smartchoice Omnibook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor 45 Tops (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K,16''/40.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.59kg, fb0001QU, Multi-Day Battery AI Laptop
- HP Smartchoice Omnibook 5 OLED (Previously Pavilion)
- Snapdragon X Processor 45 Tops (16GB LPDDR5x
- 1TB SSD) 2K
₹88990₹151891
खरीदिये
वजन सिर्फ 1.1kg, मोटाई भी कम
ASUS के नए Zenbook 14 का वजन 1.1 किलोग्राम से शुरू होता है। वहीं, इसकी मोटाई 1.39 सेंटीमीटर बताई गई है। इस वजह से इसे हल्के और आसानी से साथ ले जाने वाले लैपटॉप की तलाश कर रहे यूजर्स के लिए पेश किया जा रहा है। कम वजन का फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिन्हें काम के लिए रोजाना लैपटॉप लेकर घर से बाहर जाते हैं। ASUS Zenbook 14 की नई सीरीज में अलग-अलग प्रोसेसर विकल्प मिलेंगे। कंपनी ने Snapdragon X, AMD Ryzen AI 7 345 और Intel Core Ultra 9 Series 3 तक के प्रोसेसर कॉन्फिगरेशन की जानकारी दी है।
33 घंटे तक चलेगी बैटरी
नए Zenbook 14 को लेकर ASUS ने 33 घंटे तक की बैटरी लाइफ का दावा किया है। हालांकि 33 घंटे की बैटरी लाइफ कंपनी का दावा है। असल बैटरी बैकअप स्क्रीन की ब्राइटनेस, इंटरनेट इस्तेमाल, वीडियो स्ट्रीमिंग, चल रहे ऐप्स और प्रोसेसर कॉन्फिगरेशन जैसे पर निर्भर करेगा।
₹7,333 से शुरू होगी EMI
ASUS ने नए Zenbook 14 की खरीद के लिए Easy Pay फाइनेंसिंग ऑप्शन की भी जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक, ग्राहक 18 महीने तक के लिए ₹7,333 प्रति महीने से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन चुन सकेंगे। इसके अलावा, 24 महीने तक के लिए ₹6,234 प्रति महीने से शुरू होने वाली लो-कॉस्ट EMI भी उपलब्ध होगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।