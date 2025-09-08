आ गया 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और 65W चार्जिंग वाला लैपटॉप; इतनी है कीमत Asus Vivobook S16 with 16GB ram 512GB storage and 65W charging launched in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
Asus Vivobook S16 with 16GB ram 512GB storage and 65W charging launched in India

आ गया 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और 65W चार्जिंग वाला लैपटॉप; इतनी है कीमत

ताइवान की टेक कंपनी आसुस की ओर से नया लैपटॉप Vivobook S16 लॉन्च किया गया है। इसमें Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है और Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:53 PM
आ गया 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और 65W चार्जिंग वाला लैपटॉप; इतनी है कीमत

भारतीय मार्केट में Asus Vivobook S16 लैपटॉप लॉन्च किया गया है और इस लेटेस्ट डिवाइस में प्रीमियम बिल्ड के अलावा Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और डेडिकेटेड Copilot भी मिलता है, जिससे यूजर्स को आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर्स मिल सकें। इसमें 16GB रैम के अलावा 512GB स्टोरेज मिलता है और यह बड़ी बैटरी के साथ आता है।

आसुस लैपटॉप में प्रीमियम मेटल बिल्ड और पावरफुल परफॉर्मेंस दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है और फीचर्स के मामले में यूजर्स को कोई समझौता नहीं करना पड़ता। लंबे वक्त तक इसे बिना चार्जिंग की टेंशन लिए यूज किया जा सके, इसलिए इसमें 70Whr बैटरी दी गई है और इसके साथ 65W चार्जिंग एडॉप्टर मिलता है। इस तरह फास्ट चार्जिंग का फायदा भी इस डिवाइस में दिया जा रहा है।

ASUS Vivobook S16 (S5606MA)

ASUS Vivobook S16 (S5606MA)

  • checkMist Blue and Neutral Black
  • check16GB RAM
  • check16 inches Display Size

₹84990

और जाने

Asus Zenbook 14 UM3402YA KP741WS Laptop (AMD Octa Core Ryzen 7/16 GB/512 GB SSD/Windows 11)

Asus Zenbook 14 UM3402YA KP741WS Laptop (AMD Octa Core Ryzen 7/16 GB/512 GB SSD/Windows 11)

  • checkJade Black
  • check14 Inches Display Size
  • checkAMD Octa Core Ryzen 7 - 7730U Processor
amazon-logo

₹77990

खरीदिये

discount

23% OFF

Lenovo LOQ (83DV007GIN) Laptop (Core I5 13th Gen/16 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

Lenovo LOQ (83DV007GIN) Laptop (Core I5 13th Gen/16 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

  • checkLuna Grey
  • check15.6 Inches Display Size
  • checkIntel Core i5-13450HX Processor
amazon-logo

₹86990

₹112990

खरीदिये

Apple MacBook Air 13 Inch (M3, 2024)

Apple MacBook Air 13 Inch (M3, 2024)

  • checkMidnight
  • check8GB RAM
  • check13.60-inch Display Size

₹97990

और जाने

Apple MacBook Air (M2, 2022)

Apple MacBook Air (M2, 2022)

  • checkMidnight
  • check8GB RAM
  • check13.60-inch Display Size

₹80990

और जाने

Asus ROG Strix G17 (2022)

Asus ROG Strix G17 (2022)

  • check32GB RAM
  • check17.30-inch Display Size
  • checkAMD Ryzen 9th Gen Ryzen 9 6900HX Processor
amazon-logo

₹83489

खरीदिये

Asus ZenBook 14 Flip OLED (UN5401)

Asus ZenBook 14 Flip OLED (UN5401)

  • check16GB RAM
  • check14.00-inch Display Size
  • checkAMD Ryzen 5 5600H Processor
amazon-logo

₹88130

खरीदिये

ऐसे हैं Vivobook S16 के स्पेसिफिकेशंस

नए लैपटॉप में Asus Vivobook S16 में 16 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है और 60Hz रिफ्रेश रेट के अलावा फुल HD+ रेजॉल्यूशन मिलता है। इस डिवाइस में Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है और वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें फुल HD IR कैमरा मिलता है। साथ ही इसमें प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। इस लैपटॉप में दो बिल्ट-इन स्पीकर्स के अलावा Smart Amplifier टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दिया गया है।

वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए इस लैपटॉप में ASUS AI Noise-Canceling टेक सपोर्ट भी मौजूद है। इसमें 70Whr बैटरी दी गई है और इसे 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

इतनी है Vivobook S16 की कीमत

नए Vivobook S16 लैपटॉप की कीमत भारतीय मार्केट में 98,990 रुपये रखी गई है। स्पेशल लॉन्च ऑफर के चलते इस लैपटॉप को 67,990 रुपये कीमत पर खरीदी जा सकती है। इस लैपटॉप को दो कलर ऑप्शंस- BFF Peachy और Salvia Green में पेश किया गया है। इसे कंपनी की साइट और Flipkart से ऑर्डर किया जा सकता है।

Laptops Flipkart Flipkart Sale
