आ गया 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और 65W चार्जिंग वाला लैपटॉप; इतनी है कीमत
ताइवान की टेक कंपनी आसुस की ओर से नया लैपटॉप Vivobook S16 लॉन्च किया गया है। इसमें Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है और Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है।
भारतीय मार्केट में Asus Vivobook S16 लैपटॉप लॉन्च किया गया है और इस लेटेस्ट डिवाइस में प्रीमियम बिल्ड के अलावा Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और डेडिकेटेड Copilot भी मिलता है, जिससे यूजर्स को आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर्स मिल सकें। इसमें 16GB रैम के अलावा 512GB स्टोरेज मिलता है और यह बड़ी बैटरी के साथ आता है।
आसुस लैपटॉप में प्रीमियम मेटल बिल्ड और पावरफुल परफॉर्मेंस दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है और फीचर्स के मामले में यूजर्स को कोई समझौता नहीं करना पड़ता। लंबे वक्त तक इसे बिना चार्जिंग की टेंशन लिए यूज किया जा सके, इसलिए इसमें 70Whr बैटरी दी गई है और इसके साथ 65W चार्जिंग एडॉप्टर मिलता है। इस तरह फास्ट चार्जिंग का फायदा भी इस डिवाइस में दिया जा रहा है।
ऐसे हैं Vivobook S16 के स्पेसिफिकेशंस
नए लैपटॉप में Asus Vivobook S16 में 16 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है और 60Hz रिफ्रेश रेट के अलावा फुल HD+ रेजॉल्यूशन मिलता है। इस डिवाइस में Snapdragon X प्रोसेसर दिया गया है और वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें फुल HD IR कैमरा मिलता है। साथ ही इसमें प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। इस लैपटॉप में दो बिल्ट-इन स्पीकर्स के अलावा Smart Amplifier टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दिया गया है।
वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए इस लैपटॉप में ASUS AI Noise-Canceling टेक सपोर्ट भी मौजूद है। इसमें 70Whr बैटरी दी गई है और इसे 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
इतनी है Vivobook S16 की कीमत
नए Vivobook S16 लैपटॉप की कीमत भारतीय मार्केट में 98,990 रुपये रखी गई है। स्पेशल लॉन्च ऑफर के चलते इस लैपटॉप को 67,990 रुपये कीमत पर खरीदी जा सकती है। इस लैपटॉप को दो कलर ऑप्शंस- BFF Peachy और Salvia Green में पेश किया गया है। इसे कंपनी की साइट और Flipkart से ऑर्डर किया जा सकता है।