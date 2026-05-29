ASUS Vivobook S16 Review: बड़ी OLED स्क्रीन और AI फीचर्स वाला शानदार प्रीमियम लैपटॉप, परफॉर्मेंस भी दमदार

यह एक प्रीमियम विंडोज लैपटॉप है। कंपनी ने लाइव हिन्दुस्तान की टीम को यह लैपटॉप रिव्यू करने के लिए दिया। लाइव हिन्दुस्तान की गैजेट्स टीम ने इस लैपटॉप को खूब यूज किया और अब आपके लिए इसका एक रिव्यू लाए हैं।

ASUS के पोर्टफोलियो में हर रेंज के लैपटॉप मौजूद हैं। कंपनी अपने लैपटॉप की रेंज को अपडेट करते रहती है, ताकि यूजर्स को लेटेस्ट फीचर्स ऑफर किए जा सकें। अगर आप भी नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के पास आपके लिए Vivobook S16 (S3607AA) है। यह एक प्रीमियम विंडोज लैपटॉप है। कंपनी ने लाइव हिन्दुस्तान की टीम को यह लैपटॉप रिव्यू करने के लिए दिया। लाइव हिन्दुस्तान की गैजेट्स टीम ने इस लैपटॉप को खूब यूज किया और अब आपके लिए इसका एक डीटेल्ड रिव्यू लाए हैं। आइए जानते हैं ASUS के लैपटॉप में क्या कुछ है खास।

बेहद स्टाइलिश है लैपटॉप का डिजाइन यह लैपटॉप उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो बड़ी स्क्रीन, दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न AI फीचर्स वाला हल्का और स्टाइलिश डिवाइस चाहते हैं। Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर और OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे ऑफिस यूजर्स, स्टूडेंट्स और कॉन्टेंट देखने वाले यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन बनाते हैं।

डिजाइन की बात करें तो Vivobook S16 काफी प्रीमियम फील देता है। इसका वजन करीब 1.7 किलोग्राम है, जो 16 इंच स्क्रीन वाले लैपटॉप के हिसाब से बैलेंस्ड कहा जा सकता है। लैपटॉप स्लिम और पोर्टेबल है। इसे अपने साथ कहीं भी कैरी करना काफी आसान है। ASUS ने इसमें बैकलिट ErgoSense कीबोर्ड दिया है, जो लंबे समय तक टाइपिंग करने में काफी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है। साथ ही Copilot Key इसे AI-फोकस्ड मॉडर्न लैपटॉप बनाता है।

डिस्प्ले भी कमाल का इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका 16 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसमें WUXGA रिजॉलूशन और 16:10 का आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। OLED पैनल की वजह से इसके कलर बेहद अलाइव और शार्प दिखाई देते हैं। 95% DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट की वजह से वीडियो स्ट्रीमिंग और फोटो एडिटिंग का एक्सपीरियंस भी शानदार बन जाता है। ASUS ने इसमें Anti-glare और Low Reflection कोटिंग भी दी है, जिससे लंबे समय तक स्क्रीन देखने पर आंखों पर कम दबाव पड़ता है। हालांकि, 300 निट्स की ब्राइटनेस तेज धूप में कुछ यूजर्स को थोड़ी कम महसूस हो सकती है।

परफॉर्मेंस में भी दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Intel Core Ultra 7 355 प्रोसेसर दिया गया है, जो 8 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ आता है। लैपटॉप में Intel का नया NPU भी मौजूद है, जो AI बेस्ड टास्क्स को बेहतर तरीके से मैनेज है। डेली यूज में लैपटॉप काफी स्मूद चलता है। मल्टीटास्किंग, वेब ब्राउजिंग, Microsoft Office, वीडियो कॉलिंग और हल्की फोटो-वीडियो एडिटिंग जैसे काम बिना किसी परेशानी के किए जा सकते हैं। कंपनी इसमें Windows 11 और Microsoft Office Home 2024 पहले से इंस्टॉल करके दे रही है। यह लैपटॉप हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है। इसमें Intel Integrated Graphics दिए गए हैं, जो नॉर्मल ग्राफिक्स टास्क्स और हल्की गेमिंग के लिए ठीक हैं, लेकिन हाई-एंड AAA गेम्स या प्रोफेशनल 3D रेंडरिंग के लिए डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप बेहतर ऑप्शन हैं।

मेमरी और बैटरी मेमरी और स्टोरेज की बात करें तो इसमें DDR5 RAM और PCIe 4.0 SSD है। SSD की वजह से सिस्टम काफी फास्ट परफॉर्म करता है और ऐप्स जल्दी लोड होते हैं। 16GB RAM मल्टीटास्किंग के लिए काफू है और हमें कोई परेशानी हुई। अच्छी बात यह है कि इसमें अडिशनल RAM अपग्रेड का ऑप्शन भी दिया गया है। बैटरी लाइफ भी इस लैपटॉप का पॉजिटिव साइड है। इसमें दी 70Wh बैटरी नॉर्मल यूज में आराम से पूरे दिन का बैकअप दे सकती है। 68W USB-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसकी बैटरी को फटाफट चार्ज भी कर देती है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसमें आपको HDMI 2.1, USB Type-A और Type-C पोर्ट्स भी मिलेंगे।