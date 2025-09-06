32 घंटे चलने वाला Laptop ला रहा पॉपुलर ब्रांड, ₹1 में मिलेंगे ₹8098 के बेनिफिट्स, कीमत इतनी
Laptop खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। पॉपुलर ब्रांड आसुस भारत में अपना नया लैपटॉप ASUS Vivobook S16 (S3607QA) लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ग्राहकों को 1 रुपये में मिलेंगे 8,098 रुपये के बेनिफिट्स दे रही है। डिटेल
Laptop खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। पॉपुलर ब्रांड आसुस भारत में अपना नया लैपटॉप लॉन्च करने के लिए तैयार है। नए मॉडल को ASUS Vivobook S16 (S3607QA) नाम से भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। लॉन्च से पहले, कंपनी ने फ्लिपकार्ट और अपनी ऑफिशियल साइट पर लैपटॉप की माइक्रोसाइट को लाइव कर दिया है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट, स्पेशल ऑफर और खास डिटेल्स को टीज किया है। ऑफिशियल साइट पर लाइव माइक्रोसाइट के अनुसार, इसे भारत में 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसे लैपटॉप के साथ ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। चलिए बताते हैं.…
कीमत और ऑफर
माइक्रोसाइट पर कंपनी ने लैपटॉप की कीमत का हिंट दिया है। कंपनी ने टीज किया है कि लैपटॉप की शुरुआती कीमत 6X,XXX/- रुपये होगी, यानी इस शुरुआती कीमत 70 हजार रुपये से कम ही होगी। इसे दो कलर ऑप्शन - Bff पीची और साल्विया ग्रीन कलर में लॉन्च किया गया है। ग्राहक इसे 8 सितंबर से आसुस ईशॉप और फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे।
1 रुपये में मिलेंगे 8,098 रुपये के बेनिफिट्स
कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर की भी घोषणा की है, जिसके तहत, आसुस पहले 200 ग्राहकों को सिर्फ 1 रुपये में 8,098 रुपये के बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें 2 साल की एडिशनल वारंटी, 3 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन और एक मोकोबारा लैपटॉप स्लीव शामिल है। ग्राहक खरीदी के 20 दिनों के अंदर स्पेशल ऑफर को रिडीम कर सकेंगे।
ASUS Vivobook S16 (S3607QA) के स्पेसिफिकेशन्स
यह लैपटॉप लाइटवेट मेटैलिक डिजाइन के साथ आएगा और इसे Bff पीची और साल्विया ग्रीन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने माइक्रोसाइट पर टीज किया है कि इसमें 70Wh की बैटरी होगी और यह 32 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करेगी। यूएसबी टाइप-सी के जरिए फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे लैपटॉप 49 मिनट में 60% तक चार्ज हो सकता है। तेजतर्रार परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए इसमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर और क्वालकॉम हेक्सागोन एनपीयू मिलेगा। बता दें कि यहे कोपायलट + पीसी होगा।