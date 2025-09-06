32 घंटे चलने वाला Laptop ला रहा पॉपुलर ब्रांड, ₹1 में मिलेंगे ₹8098 के बेनिफिट्स, कीमत इतनी asus vivobook s16 india launch set for 8th september get benefits worth rs 8098 for just rs 1, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़asus vivobook s16 india launch set for 8th september get benefits worth rs 8098 for just rs 1

32 घंटे चलने वाला Laptop ला रहा पॉपुलर ब्रांड, ₹1 में मिलेंगे ₹8098 के बेनिफिट्स, कीमत इतनी

Laptop खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। पॉपुलर ब्रांड आसुस भारत में अपना नया लैपटॉप ASUS Vivobook S16 (S3607QA) लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ग्राहकों को 1 रुपये में मिलेंगे 8,098 रुपये के बेनिफिट्स दे रही है। डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 05:57 PM
share Share
Follow Us on
32 घंटे चलने वाला Laptop ला रहा पॉपुलर ब्रांड, ₹1 में मिलेंगे ₹8098 के बेनिफिट्स, कीमत इतनी

Laptop खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। पॉपुलर ब्रांड आसुस भारत में अपना नया लैपटॉप लॉन्च करने के लिए तैयार है। नए मॉडल को ASUS Vivobook S16 (S3607QA) नाम से भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। लॉन्च से पहले, कंपनी ने फ्लिपकार्ट और अपनी ऑफिशियल साइट पर लैपटॉप की माइक्रोसाइट को लाइव कर दिया है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट, स्पेशल ऑफर और खास डिटेल्स को टीज किया है। ऑफिशियल साइट पर लाइव माइक्रोसाइट के अनुसार, इसे भारत में 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसे लैपटॉप के साथ ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। चलिए बताते हैं.…

asus vivobook s16 india launch

कीमत और ऑफर

माइक्रोसाइट पर कंपनी ने लैपटॉप की कीमत का हिंट दिया है। कंपनी ने टीज किया है कि लैपटॉप की शुरुआती कीमत 6X,XXX/- रुपये होगी, यानी इस शुरुआती कीमत 70 हजार रुपये से कम ही होगी। इसे दो कलर ऑप्शन - Bff पीची और साल्विया ग्रीन कलर में लॉन्च किया गया है। ग्राहक इसे 8 सितंबर से आसुस ईशॉप और फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे।

ये भी पढ़ें:दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफोन और क्रिस्टल जड़े रेजर 60 की पहली सेल अगले हफ्ते

सम्बंधित सुझाव

और लैपटॉप देखेंarrow
discount

25% OFF

ASUS Vivobook S16 S3607CA RP090WS

ASUS Vivobook S16 S3607CA RP090WS

  • check16GB RAM
  • check16 Inches Display Size
  • checkIntel Core Ultra 7 255H
amazon-logo

₹85990

₹114990

खरीदिये

Asus Zenbook 14 UM3402YA KP741WS Laptop (AMD Octa Core Ryzen 7/16 GB/512 GB SSD/Windows 11)

Asus Zenbook 14 UM3402YA KP741WS Laptop (AMD Octa Core Ryzen 7/16 GB/512 GB SSD/Windows 11)

  • checkJade Black
  • check14 Inches Display Size
  • checkAMD Octa Core Ryzen 7 - 7730U Processor
amazon-logo

₹77990

खरीदिये

discount

23% OFF

Lenovo LOQ (83DV007GIN) Laptop (Core I5 13th Gen/16 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

Lenovo LOQ (83DV007GIN) Laptop (Core I5 13th Gen/16 GB/512 GB SSD/Windows 11/6 GB)

  • checkLuna Grey
  • check15.6 Inches Display Size
  • checkIntel Core i5-13450HX Processor
amazon-logo

₹86990

₹112990

खरीदिये

Apple MacBook Air 13 Inch (M3, 2024)

Apple MacBook Air 13 Inch (M3, 2024)

  • checkMidnight
  • check8GB RAM
  • check13.60-inch Display Size

₹97990

और जाने

Apple MacBook Air (M2, 2022)

Apple MacBook Air (M2, 2022)

  • checkMidnight
  • check8GB RAM
  • check13.60-inch Display Size

₹80990

और जाने

Asus ZenBook 14 Flip OLED (UN5401)

Asus ZenBook 14 Flip OLED (UN5401)

  • check16GB RAM
  • check14.00-inch Display Size
  • checkAMD Ryzen 5 5600H Processor
amazon-logo

₹88130

खरीदिये

Asus ROG Strix G17 (2022)

Asus ROG Strix G17 (2022)

  • check32GB RAM
  • check17.30-inch Display Size
  • checkAMD Ryzen 9th Gen Ryzen 9 6900HX Processor
amazon-logo

₹83489

खरीदिये

Acer TravelLite Essential

Acer TravelLite Essential

  • check32GB RAM
  • check14-inch Display Size
  • checkFull HD IPS

₹32999

और जाने

Infinix XBOOK B15

Infinix XBOOK B15

  • check16GB RAM
  • check15.6-inch Display Size
  • checkIPS Full HD

₹30990

और जाने

HP Omen 16

HP Omen 16

  • checkShadow Black finish
  • check32 GB DDR5 RAM
  • check16.1-inch Display Size

₹129999

और जाने

discount

56% OFF

Lenovo Chromebook 82UY0014HA

Lenovo Chromebook 82UY0014HA

  • checkMaca Blue
  • check4GB RAM
  • check11.6-inch Display Size
amazon-logo

₹16190

₹36502

खरीदिये

discount

32% OFF

ASUS Vivobook Go 15 (Intel Celeron)

ASUS Vivobook Go 15 (Intel Celeron)

  • checkStar Black
  • check8 GB RAM
  • check15.6 inches Display Size
amazon-logo

₹25900

₹37990

खरीदिये

1 रुपये में मिलेंगे 8,098 रुपये के बेनिफिट्स

कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर की भी घोषणा की है, जिसके तहत, आसुस पहले 200 ग्राहकों को सिर्फ 1 रुपये में 8,098 रुपये के बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें 2 साल की एडिशनल वारंटी, 3 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन और एक मोकोबारा लैपटॉप स्लीव शामिल है। ग्राहक खरीदी के 20 दिनों के अंदर स्पेशल ऑफर को रिडीम कर सकेंगे।

ASUS Vivobook S16 (S3607QA) के स्पेसिफिकेशन्स

यह लैपटॉप लाइटवेट मेटैलिक डिजाइन के साथ आएगा और इसे Bff पीची और साल्विया ग्रीन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने माइक्रोसाइट पर टीज किया है कि इसमें 70Wh की बैटरी होगी और यह 32 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करेगी। यूएसबी टाइप-सी के जरिए फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे लैपटॉप 49 मिनट में 60% तक चार्ज हो सकता है। तेजतर्रार परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए इसमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर और क्वालकॉम हेक्सागोन एनपीयू मिलेगा। बता दें कि यहे कोपायलट + पीसी होगा।

Gadgets Hindi News Laptops
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.