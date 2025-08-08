19,990 रुपये शुरुआती कीमत में दो धांसू लैपटॉप लाया आसुस, 16GB तक रैम, प्रोसेसर भी दमदार asus vivobook s16 ai pc and asus chromebook cx15 laptop launched in india, Gadgets Hindi News - Hindustan
asus vivobook s16 ai pc and asus chromebook cx15 laptop launched in india

19,990 रुपये शुरुआती कीमत में दो धांसू लैपटॉप लाया आसुस, 16GB तक रैम, प्रोसेसर भी दमदार

Asus ने भारत में Vivobook S16 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। यह एक सर्टिफाइड Copilot+ PC है और इसे स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज प्रोसेसर से अपडेट किया गया है। इसके साथ ही, कंपनी ने Asus Chromebook CX15 भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:09 PM
Asus ने भारत में Vivobook S16 लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। यह एक सर्टिफाइड Copilot+ PC है और इसे स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज प्रोसेसर से अपडेट किया गया है। इसके साथ ही, कंपनी ने Asus Chromebook CX15 भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम है। S16 मॉडल 16 इंच स्क्रीन के साथ आता है जबकि CX15 मॉडल 15.6 इंच स्क्रीन के साथ आता है और इसमें इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर दिया गया है। दोनों ही लैपटॉप भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इन दोनों लैपटॉप कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

इतनी है Vivobook S16 और Chromebook CX15 की कीमत

भारत में आसुस Vivobook S16 (S3607QA) की शुरुआती कीमत 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 79,900 रुपये है। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर कैशबैक ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का लाभ लेकर भी खरीदारी कर सकते हैं। यह AI PC केवल मैट ग्रे कलर में उपलब्ध है।

वहीं, Asus Chromebook CX15 लैपटॉप 19,990 रुपये कीमत में उपलब्ध है और यह प्योर ग्रे कलर में आता है। दोनों लैपटॉप आसुस ई-शॉप और Flipkart से खरीदे जा सकते हैं।

Asus Vivobook S16 की खासियत

आसुस वीवोबुक S16 (S3607QA) लैपटॉप विंडोज 11 होम के साथ आता है और इसमें 16 इंच की फुल एचडी प्लस (1920x1200 पिक्सेल) OLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 300 निट्स है। पैनल का आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और यह DCI-P3 कलर गैमट का 95 प्रतिशत कवरेज प्रदान करता है। लैपटॉप स्नैपड्रैगन एक्स (X1-26-100) प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 16GB LPDDR5X रैम और 512GB PCIe Gen 4 एसएसडी स्टोरेज है। इसमें क्वालकॉम हेक्सागोन एनपीयू भी है, जो 40 TOPS तक का एआई परफॉर्मेंस देता है।

वीवोबुक S16 में प्राइवेसी शटर के साथ फुल-एचडी कैमरा और डॉल्बी एटमॉस साउंड सपोर्ट वाले दो स्पीकर भी लगे हैं। लैपटॉप वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। लैपटॉप में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में दो यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप-सी पोर्ट, दो यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप-ए पोर्ट, एक एचडीएमआई 2.1 पोर्ट और एक 3.5 एमएम कॉम्बो ऑडियो जैक शामिल हैं।

आसुस ने वीवोबुक S16 में एक डेडिकेटेड कोपायलट बटन के साथ एक एर्गोसेंस कीबोर्ड दिया है। इसमें 70Wh की बैटरी है जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 32 घंटे तक चल सकती है। लैपटॉप 65W यूएसबी टाइप-सी पावर एडाप्टर के साथ आता है। 1.74 ग्राम वजनी इसे लैपटॉप का डाइमेंशन 357.0x250.7x15.9 एमएम है।

Asus Chromebook CX15 की खासियत

asus chromebook cx15 laptop

क्रोमबुक CX15 (CX1505CKA) में 15.6 इंच का फुल एचडी (1920x1080 पिक्सेल) आईपीएस-लेवल डिस्प्ले है जिसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर फिनिश है। यह इंटेल UHD ग्राफ़िक्स के साथ इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 4GB LPDDR4X रैम और 64GB eMMC स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है, और यह क्रोमओएस पर चलता है।

इसमें प्राइवेसी शटर के साथ 720p एचडी वेबकैम, नंबरपैड सपोर्ट वाला चिकलेट कीबोर्ड, केंसिंग्टन नैनो सिक्योरिटी स्लॉट और टाइटन सी सिक्योरिटी चिप है। इसमें 42Wh, 3-सेल Li-ion बैटरी है जो 45W यूएसबी-C चार्जिंग सपोर्ट करती है। लैपटॉप में मिलने वाले कनेक्टिविटी फ़ीचर्स में वाई-फाई 6 (डुअल-बैंड, 2x2), ब्लूटूथ 5.4, एक यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप-A पोर्ट, डिस्प्ले और पावर डिलीवरी के साथ एक यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप-C पोर्ट, एक एचडीएमआई 1.4 पोर्ट और एक 3.5 एमएम कॉम्बो ऑडियो जैक शामिल हैं। क्रोमबुक का डाइमेंशन 35.95x23.22x2.01 सेमी और वजन 1.59 किलोग्राम है। यह US MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

