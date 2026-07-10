ASUS ने लॉन्च किए Military-Grade मजबूती, फ्री 100GB स्टोरेज वाले 2 नए AI Laptops, 26 जुलाई से शुरू होगी Sale

ASUS ने भारत में अपने दो दमदार AI लैपटॉप Vivobook 14 और Vivobook 15 को पेश कर दिया है। इनमें Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर, Full HD डिस्प्ले, मिलिट्री ग्रेड मजबूती मिलती है। लैपटॉप की कीमत सबके बजट में फिट होती है।

टेक कंपनी ASUS ने भारतीय बाजार में अपने दो नए Vivobook 14 (X1404MA) और Vivobook 15 (X1504MA) AI लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। दोनों लैपटॉप Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर और 17 TOPS NPU (Neural Processing Unit) के साथ आते हैं, जो ऑन-डिवाइस AI टास्क को तेज और बेहतर तरीके से संभालने में मदद करते हैं। ASUS ने सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही नहीं, बल्कि डिजाइन और सिक्योरिटी पर भी खास ध्यान दिया है। Vivobook 14 और Vivobook 15 में Full HD डिस्प्ले, HD वेबकैम, फिजिकल वेबकैम शटर, फिंगरप्रिंट सेंसर और Military-Grade मजबूती जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इन्हें तीन आकर्षक कलर ऑप्शन में पेश किया है।

ASUS Vivobook 15 और Vivobook 14 की कीमत और उपलब्धता ASUS Vivobook 15 (X1504MA) की शुरुआती कीमत 75,990 रुपए रखी गई है। वहीं Vivobook 14 (X1404MA) की शुरुआती कीमत 1,07,990 रुपए है और इसकी सेल 26 जुलाई से शुरू होगी। ग्राहक इन्हें ASUS Exclusive Stores, ASUS eShop, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, Amazon, Flipkart और अन्य अधिकृत रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे। कंपनी No Cost EMI और Low Cost EMI का ऑप्शन भी दे रही है, जिसकी शुरुआती EMI 5,066 रुपए प्रति माह है।

ASUS Vivobook 15 और Vivobook 14 की बड़ी खासियतें 1. दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 17 TOPS NPU मिलता है, जो AI आधारित फीचर्स को तेजी से प्रोसेस करता है। इससे वीडियो कॉल, AI टूल्स, कंटेंट एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है।

2. ASUS ने इन लैपटॉप्स में 16GB तक DDR5 RAM और हाई-स्पीड SSD स्टोरेज का ऑप्शन दिया है। इसकी मदद से सिस्टम तेजी से बूट होता है, ऐप्स जल्दी खुलते हैं और एक साथ कई प्रोग्राम चलाने पर भी लैपटॉप स्मूद तरीके से काम करता है।

3. Vivobook 14 और Vivobook 15 में Full HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 84% Screen-to-Body Ratio मिलता है। स्क्रीन TÜV Rheinland Eye Care Certification के साथ आती है, जिससे लंबे समय तक काम करने पर आंखों पर कम दबाव पड़ता है। ऑडियो के लिए ASUS का SonicMaster सिस्टम दिया गया है, जो वीडियो, म्यूजिक और ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बेहतर साउंड क्वालिटी देता है।

4. दोनों लैपटॉप में HD कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो कॉलिंग के दौरान साफ तस्वीर मिलती है। प्राइवेसी के लिए फिजिकल वेबकैम शटर भी मौजूद है, जिसे जरूरत न होने पर बंद किया जा सकता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से बिना पासवर्ड के तेजी से और सुरक्षित लॉगिन किया जा सकता है।

5. ASUS ने इन लैपटॉप्स को पतला और हल्का बनाया है, ताकि इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। साथ ही ये US MIL-STD-810H Military-Grade सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल में गिरने और झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं।