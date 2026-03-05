Hindustan Hindi News
कम कीमत में पावरफुल PC! ASUS V501 Desktop और AiO V400 Series भारत में लॉन्च

Mar 05, 2026 02:16 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी आसुस ने भारत में V501 Desktop और AiO V400 Series लॉन्च की है, जिनकी शुरुआती कीमत 42,990 रुपये है। ये नए PC घर, छोटे ऑफिस और स्टूडियो यूजर्स के लिए दमदार परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं।

कम कीमत में पावरफुल PC! ASUS V501 Desktop और AiO V400 Series भारत में लॉन्च

ताइवान की टेक कंपनी Asus ने भारत में अपने कंज्यूमर पीसी पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए नए ASUS V501 Desktop और ASUS AiO V400 Series को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये नए डिवाइस खास तौर पर घर, छोटे ऑफिस, स्टार्टअप और स्टूडियो जैसे यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इन नए पीसी में परफॉर्मेंस, डिजाइन और स्पेस-एफिशिएंसी का बैलेंस देखने को मिलेगा है। ASUS V501 Desktop की शुरुआती कीमत 42,990 रुपये रखी गई है।

कंपनी ने V501 Desktop को दो अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है। इनमें V501MV Mini Tower शामिल है, जिसमें 15 लीटर का चेसिस दिया गया है, वहीं V501SV Small Form Factor में 9 लीटर का कॉम्पैक्ट चेसिस मिलता है। ये डेस्कटॉप खास तौर से SOHO (Small Office Home Office), स्टार्टअप, छोटे बिजनेस और क्रिएटिव स्टूडियो के लिए बनाए गए हैं, जहां रोज के काम जैसे डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, वर्चुअल मीटिंग और हल्के क्रिएटिव टास्क आसानी से किए जा सकें।

ये भी पढ़ें:Samsung का 5G फोन ₹10 हजार से भी कम में, Flipkart पर मिल रही डील

यूजर्स को मिलेगी प्रीमियम परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीरीज में Intel Core 7 240H प्रोसेसर तक का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसमें DDR5 RAM को 64GB तक एक्सपैंड करने का सपोर्ट मिलता है। यह कॉन्फिगरेशन यूजर्स को स्मूद मल्टीटास्किंग और भरोसेमंद डेली-यूज परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह सीरीज उन यूजर्स के लिए है जिन्हें हर दिन स्टेबल और भरोसेमंद कंप्यूटिंग की जरूरत होती है।

दूसरी ओर, कंपनी ने ASUS AiO V400 Series भी पेश की है, जिसमें V440 और V470 All-in-One PC शामिल हैं। ये खास तौर पर फैमिली यूजर्स और छोटे घरों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां स्पेस सीमित होता है। ऑल-इन-वन डिजाइन की वजह से इसमें अलग-अलग केबल्स और बड़े CPU कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सेटअप साफ और कॉम्पैक्ट रहता है। ये डिवाइस स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉलिंग और रोजमर्रा की मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त हैं।

ये भी पढ़ें:iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, 14000 रुपये की बड़ी छूट

इतनी रखी गई है PC की कीमत

Asus V470 AiO की शुरुआती कीमत 71,990 रुपये रखी गई है, जबकि ASUS V440 AiO को 67,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए आसान फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी दिए हैं। ASUS V501 Desktop पर EMI 3,583 रुपये प्रति माह से शुरू होती है, जबकि V470 AiO पर EMI 4,799 रुपये प्रति माह से उपलब्ध है। इसके अलावा, ASUS ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स पर चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड EMI पर 2,000 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

उपलब्धता की बात करें तो ASUS V501SV Desktop की सेल 5 मार्च से शुरू हो गया है, जबकि V501MV Mini Tower 16 मार्च से ASUS E-shop पर और 25 मार्च से अन्य चैनल्स पर मिलेगा। वहीं ASUS V470 AiO अभी उपलब्ध है, वहीं V440 AiO 14 अप्रैल से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इन सभी डिवाइसेज को ASUS Exclusive Stores, ASUS E-shop, Flipkart, Amazon, Croma और अधिकृत रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में
Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

