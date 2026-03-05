कम कीमत में पावरफुल PC! ASUS V501 Desktop और AiO V400 Series भारत में लॉन्च
टेक कंपनी आसुस ने भारत में V501 Desktop और AiO V400 Series लॉन्च की है, जिनकी शुरुआती कीमत 42,990 रुपये है। ये नए PC घर, छोटे ऑफिस और स्टूडियो यूजर्स के लिए दमदार परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं।
ताइवान की टेक कंपनी Asus ने भारत में अपने कंज्यूमर पीसी पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए नए ASUS V501 Desktop और ASUS AiO V400 Series को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये नए डिवाइस खास तौर पर घर, छोटे ऑफिस, स्टार्टअप और स्टूडियो जैसे यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इन नए पीसी में परफॉर्मेंस, डिजाइन और स्पेस-एफिशिएंसी का बैलेंस देखने को मिलेगा है। ASUS V501 Desktop की शुरुआती कीमत 42,990 रुपये रखी गई है।
सम्बंधित सुझाव
20% OFF
ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i3-1315U, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VAB-KBPC002WS
- ASUS AiO V440
- 13th Gen Intel Core i3-1315U
- 23.8" FHD
₹48017₹59990
खरीदिये
33% OFF
ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel Celeron 7305, All-in-One PC (8GB/256GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse, A3202WBA-BPB009WS
- ASUS AIO A3202
- 21.45" FHD
- Intel Celeron 7305
₹31990₹47990
खरीदिये
25% OFF
ASUS T500,13th Gen,Intel Core i5-13420H,Gaming Tower(RTX 3050-6GB/16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/with Gaming RGB Keyboard & Mouse(USB)/ Gray/5.9 Kg)T500MV-13420H022WS
- ASUS T500
- 13th Gen
- Intel Core i5-13420H
₹78990₹104990
खरीदिये
15% OFF
ASUS AiO V470,13th Gen Intel Core i3-1315U, 27" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V470VAB-KWPE001WS
- ASUS AiO V470
- 13th Gen Intel Core i3-1315U
- 27" FHD
₹52990₹61990
खरीदिये
कंपनी ने V501 Desktop को दो अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है। इनमें V501MV Mini Tower शामिल है, जिसमें 15 लीटर का चेसिस दिया गया है, वहीं V501SV Small Form Factor में 9 लीटर का कॉम्पैक्ट चेसिस मिलता है। ये डेस्कटॉप खास तौर से SOHO (Small Office Home Office), स्टार्टअप, छोटे बिजनेस और क्रिएटिव स्टूडियो के लिए बनाए गए हैं, जहां रोज के काम जैसे डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, वर्चुअल मीटिंग और हल्के क्रिएटिव टास्क आसानी से किए जा सकें।
यूजर्स को मिलेगी प्रीमियम परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीरीज में Intel Core 7 240H प्रोसेसर तक का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसमें DDR5 RAM को 64GB तक एक्सपैंड करने का सपोर्ट मिलता है। यह कॉन्फिगरेशन यूजर्स को स्मूद मल्टीटास्किंग और भरोसेमंद डेली-यूज परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह सीरीज उन यूजर्स के लिए है जिन्हें हर दिन स्टेबल और भरोसेमंद कंप्यूटिंग की जरूरत होती है।
सम्बंधित सुझाव
15% OFF
Asus AiO V440,13th Gen Intel Core i3-1315U,23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VAB-KWPC001WS
- Asus AiO V440
- 13th Gen Intel Core i3-1315U
- 23.8" FHD
₹50990₹59990
खरीदिये
15% OFF
ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i5-13420H, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VA-KBPC043WS
- ASUS AiO V440
- 13th Gen Intel Core i5-13420H
- 23.8" FHD
₹64490₹75990
खरीदिये
14% OFF
ASUS AiO V470,13th Gen Intel Core i3-1315U, 27" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V470VAB-KWPE002WS
- ASUS AiO V470
- 13th Gen Intel Core i3-1315U
- 27" FHD
₹60990₹70990
खरीदिये
40% OFF
ASUS ROG RYUYJIN III 360 ARGB Extreme All-in-one AIO CPU Liquid Cooler, AMD Ryzen 9000 & Intel Core Ultra Ready, Asetek Gen8 V2 Pump; high Airflow & Static Pressure Magnetic Fans
- ASUS ROG RYUYJIN III 360 ARGB Extreme All-in-one AIO CPU Liquid Cooler
- AMD Ryzen 9000 & Intel Core Ultra Ready
- Asetek Gen8 V2 Pump; high Airflow & Static Pressure Magnetic Fans
₹39000₹65000
खरीदिये
दूसरी ओर, कंपनी ने ASUS AiO V400 Series भी पेश की है, जिसमें V440 और V470 All-in-One PC शामिल हैं। ये खास तौर पर फैमिली यूजर्स और छोटे घरों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां स्पेस सीमित होता है। ऑल-इन-वन डिजाइन की वजह से इसमें अलग-अलग केबल्स और बड़े CPU कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सेटअप साफ और कॉम्पैक्ट रहता है। ये डिवाइस स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉलिंग और रोजमर्रा की मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त हैं।
इतनी रखी गई है PC की कीमत
Asus V470 AiO की शुरुआती कीमत 71,990 रुपये रखी गई है, जबकि ASUS V440 AiO को 67,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए आसान फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी दिए हैं। ASUS V501 Desktop पर EMI 3,583 रुपये प्रति माह से शुरू होती है, जबकि V470 AiO पर EMI 4,799 रुपये प्रति माह से उपलब्ध है। इसके अलावा, ASUS ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स पर चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड EMI पर 2,000 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।
उपलब्धता की बात करें तो ASUS V501SV Desktop की सेल 5 मार्च से शुरू हो गया है, जबकि V501MV Mini Tower 16 मार्च से ASUS E-shop पर और 25 मार्च से अन्य चैनल्स पर मिलेगा। वहीं ASUS V470 AiO अभी उपलब्ध है, वहीं V440 AiO 14 अप्रैल से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इन सभी डिवाइसेज को ASUS Exclusive Stores, ASUS E-shop, Flipkart, Amazon, Croma और अधिकृत रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।