भारत में आते ही छा जाएगा दो डिस्प्ले वाला यूनिक लैपटॉप, इसमें 64GB रैम, होश उड़ा देगी कीमत
Asus ROG Zephyrus Duo GX651 laptop अब भारत में धूम मचाने आ रहा है। एक लीक में दावा किया गया है कि आसुस इस डुअल OLED गेमिंग लैपटॉप को भारतीय बाजार में ला रहा है। लीक से भारत में इसकी संभावित कीमत की जानकारी भी सामने आ गई है।
आसुस का एक धांसू लैपटॉप भारत में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Asus ROG Zephyrus Duo GX651 laptop की। आसुस ने इस साल की शुरुआत में CES 2026 में डुअल 16-इंच आरओजी नेबुला HDR डिस्प्ले के साथ ROG Zephyrus Duo GX651 लैपटॉप लॉन्च किया था। इसे गेमिंग के लिए दुनिया का पहला डुअल-स्क्रीन गेमिंग लैपटॉप बताया जा रहा है। अब, एक नई लीक में दावा किया गया है कि आसुस इस डुअल OLED गेमिंग लैपटॉप को भारतीय बाजार में ला रहा है। लीक से भारत में लैपटॉप की संभावित कीमत के बारे में भी हिंट मिलता है। आसुस ROG Zephyrus Duo (GX651) में इंटेल कोर अल्ट्रा 9 386H प्रोसेसर है।
Asus ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 की कीमत
स्मार्टप्रिक्स के साथ मिलकर टिप्स्टर योगेश बरार ने आसुस आरओजी जेफिरस डुओ (2026) GX651 की डिटेल्स लीक की हैं, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह गेमिंग लैपटॉप जून के आखिर तक देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 यूएस मार्केट में लगभग 5500 डॉलर (लगभग 5,26,000 रुपये) की कीमत पर उपलब्ध है। इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स को ध्यान में रखते हुए, भारत में इस लैपटॉप की कीमत लगभग 5,30,000 रुपये होने की उम्मीद है। आसुस ने अभी तक भारत में लैपटॉप की लॉन्च टाइमलाइन और कीमत की डिटेल्स नहीं बताई हैं।
Asus ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 की खासियत
डुअल-स्क्रीन वाला आसुस आरओजी जेफिरस डुओ (2026) GX651 गेमिंग लैपटॉप विंडोज 11 प्रो पर चलता है और इसमें 3K रिजॉल्यूशन और 16:10 आस्पेक्ट रेशियो वाले दो 16-इंच आरओजी नेबुला HDR डिस्प्ले हैं। लैपटॉप में एंटी-ग्लेयर कोटिंग वाले OLED पैनल हैं और यह 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट कवरेज को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले टच इनपुट और स्टाइलस कम्पैटिबिलिटी को सपोर्ट करता है। पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। यह लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर पर चलता है जिसे एनवीडिया जीफोर्स RTX 5090 लैपटॉप जीपीयू के साथ पेयर किया गया है।
आसुस ने इस मॉडल में छह स्पीकर यूनिट दी है, जिसमें दो ट्वीटर और चार वूफर हैं। आसुस आरओजी जेफिरस डुओ (2026) GX651 में 90Wh की बैटरी और 250W का एडॉप्टर है। आसुस आरओजी जेफिरस डुओ (2026) GX651 में इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर 386H है। चिपसेट में एक इंटीग्रेटेड इंटेल एनपीयू है जो 50 TOPS तक AI परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें एनवीडिया जीफोर्स RTX 5090 लैपटॉप जीपीयू के साथ 24GB GDDR7 VRAM है। इस लैपटॉप में 64GB LPDDR5x रैम और 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 एसएसडी स्टोरेज है। इसमें 1080p फुल एचडी IR कैमरा है जो विंडोज हैलो फेशियल रिकग्निशन को सपोर्ट करता है। इसमें ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ वर्जन 6.0 है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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