Asus का धांसू लैपटॉप भारत में लॉन्च, 16 इंच OLED टच डिस्प्ले और Ryzen AI 9 प्रोसेसर

Asus का धांसू लैपटॉप भारत में लॉन्च, 16 इंच OLED टच डिस्प्ले और Ryzen AI 9 प्रोसेसर

संक्षेप: Asus ने भारत में अपना नया ProArt P16 प्रीमियम लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसमें 16 इंच OLED टच डिस्प्ले, AMD Ryzen AI 9 प्रोसेसर और RTX 5090 GPU की दमदार परफॉर्मेंस मिलती है।

Tue, 18 Nov 2025 10:46 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
ताइवान के टेक ब्रैंड Asus ने भारत में अपना नया प्रीमियम क्रिएटर-फोकस्ड लैपटॉप ProArt P16 लॉन्च कर दिया है। यह लैपटॉप उन प्रोफेशनल यूजर्स, डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें हाई-एंड परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिस्प्ले क्वॉलिटी की जरूरत होती है। इसमें 16 इंच का OLED टच डिस्प्ले और लेटेस्ट AMD Ryzen AI सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में बेहद पावरफुल सिस्टम बनाता है।

भारत में इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत 359,990 रुपये रखी गई है। यह कीमत इसके GPU वेरिएंट की है। वहीं कंपनी की साइट पर उपलब्ध एक और मॉडल 503,990 रुपये में लिस्टेड है, जिसे ऑफर के चलते 419,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इस लैपटॉप को Asus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और Asus रीटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे प्रीमियम Nano Black कलर ऑप्शन में पेश किया है।

ऐसे हैं Asus लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले की बात करें तो Asus ProArt P16 में 16 इंच का OLED टचस्क्रीन दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3840×2400 पिक्सल रेजॉल्यूशन मिलता है। यह डिस्प्ले 1600nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कामों में शानदार कलर एक्यूरेसी और विजुअल क्वॉलिटी मिलती है। इसके पतले बेजल और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं।

परफॉर्मेंस के मामले में यह लैपटॉप बेहद दमदार है। इसमें AMD Ryzen AI 9 HX 370 प्रोसेसर दिया गया है, जो AI-आधारित एप्लिकेशन और हैवी मल्टीटास्किंग में भी स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ 64GB LPDDR5x RAM और 2TB स्टोरेज मिलता है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को संभालना आसान हो जाता है। लैपटॉप में Nvidia GeForce RTX 5090 GPU और 24GB GDDR7 VRAM दी गई है, जो 3D रेंडरिंग, VFX और हाई-एंड गेमिंग जैसे कामों के लिए भी इसे परफेक्ट बनाती है।

वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए Asus ने इसमें Full-HD AiSense वेबकैम दिया है, जिसमें IR सपोर्ट और Windows Hello फेस अनलॉक फीचर मिलता है। यह वेबकैम कम लाइट में भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, Dolby Atmos साउंड सपोर्ट ऑडियो एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बना देता है।

वहीं, कनेक्टिविटी की बात करें तो Asus ProArt P16 में डुअल-बैंड Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 4.0 Type-C पोर्ट, USB 3.2 Gen 2 Type-C, दो USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट्स, HDMI 2.1 पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, SD Express 7.0 कार्ड रीडर और DC-in पोर्ट दिया गया है। ये पोर्ट्स प्रोफेशनल यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और इसे एक परफेक्ट वर्कस्टेशन बनाते हैं। इस लैपटॉप में 90Wh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लाइफ देती है।

कंपनी ने इसके साथ 240W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है, जिससे डिवाइस तेजी से चार्ज होता है। वजन सिर्फ 1.95 किलोग्राम होने के कारण यह लैपटॉप पोर्टेबल भी है और आसानी से कैरी किया जा सकता है।

Laptops Gadgets Hindi News

