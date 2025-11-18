Asus का धांसू लैपटॉप भारत में लॉन्च, 16 इंच OLED टच डिस्प्ले और Ryzen AI 9 प्रोसेसर
संक्षेप: Asus ने भारत में अपना नया ProArt P16 प्रीमियम लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसमें 16 इंच OLED टच डिस्प्ले, AMD Ryzen AI 9 प्रोसेसर और RTX 5090 GPU की दमदार परफॉर्मेंस मिलती है।
सम्बंधित सुझाव
12% OFF
ASUS Vivobook S16,Intel Core Ultra 5 225H,AI PC(Intel Arc iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/16/60Hz/Backlit Keyboard/70Whr/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.7 Kg) S3607CA-SH071WS
- ASUS Vivobook S16
- Intel Core Ultra 5 225H
- AI PC(Intel Arc iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/16/60Hz/Backlit Keyboard/70Whr/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.7 Kg) S3607CA-SH071WS
₹78990₹90000
खरीदिये
14% OFF
ASUS ProArt P16 OLED (2025), AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5080-16GB,64GB RAM, 2TB SSD, 16"/40.64cm Touchscreen, 4K, 120Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*/Office 2024, Nano Black, 1.95Kg,H7606WW-SE023WS
- ASUS ProArt P16 OLED (2025)
- AMD Ryzen AI 9 HX 370
- RTX 5080-16GB
₹359990₹419990
खरीदिये
17% OFF
ASUS ProArt P16 OLED (2025), AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090-24GB,64GB RAM, 2TB SSD, 16"/40.64cm Touchscreen, 4K, 120Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*/Office 2024, Nano Black, 1.95Kg,H7606WX-SE028WS
- ASUS ProArt P16 OLED (2025)
- AMD Ryzen AI 9 HX 370
- RTX 5090-24GB
₹419990₹503990
खरीदिये
19% OFF
ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
- ASUS Vivobook 15
- Smartchoice
- Intel Core i5 13th Gen 13420H
₹56990₹69990
खरीदिये
ताइवान के टेक ब्रैंड Asus ने भारत में अपना नया प्रीमियम क्रिएटर-फोकस्ड लैपटॉप ProArt P16 लॉन्च कर दिया है। यह लैपटॉप उन प्रोफेशनल यूजर्स, डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें हाई-एंड परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिस्प्ले क्वॉलिटी की जरूरत होती है। इसमें 16 इंच का OLED टच डिस्प्ले और लेटेस्ट AMD Ryzen AI सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में बेहद पावरफुल सिस्टम बनाता है।
सम्बंधित सुझाव
12% OFF
ASUS Vivobook S16,Intel Core Ultra 5 225H,AI PC(Intel Arc iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/16/60Hz/Backlit Keyboard/70Whr/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.7 Kg) S3607CA-SH071WS
- ASUS Vivobook S16
- Intel Core Ultra 5 225H
- AI PC(Intel Arc iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/16/60Hz/Backlit Keyboard/70Whr/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.7 Kg) S3607CA-SH071WS
₹78990₹90000
खरीदिये
14% OFF
ASUS ProArt P16 OLED (2025), AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5080-16GB,64GB RAM, 2TB SSD, 16"/40.64cm Touchscreen, 4K, 120Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*/Office 2024, Nano Black, 1.95Kg,H7606WW-SE023WS
- ASUS ProArt P16 OLED (2025)
- AMD Ryzen AI 9 HX 370
- RTX 5080-16GB
₹359990₹419990
खरीदिये
17% OFF
ASUS ProArt P16 OLED (2025), AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090-24GB,64GB RAM, 2TB SSD, 16"/40.64cm Touchscreen, 4K, 120Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*/Office 2024, Nano Black, 1.95Kg,H7606WX-SE028WS
- ASUS ProArt P16 OLED (2025)
- AMD Ryzen AI 9 HX 370
- RTX 5090-24GB
₹419990₹503990
खरीदिये
19% OFF
ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
- ASUS Vivobook 15
- Smartchoice
- Intel Core i5 13th Gen 13420H
₹56990₹69990
खरीदिये
भारत में इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत 359,990 रुपये रखी गई है। यह कीमत इसके GPU वेरिएंट की है। वहीं कंपनी की साइट पर उपलब्ध एक और मॉडल 503,990 रुपये में लिस्टेड है, जिसे ऑफर के चलते 419,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इस लैपटॉप को Asus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और Asus रीटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे प्रीमियम Nano Black कलर ऑप्शन में पेश किया है।
ऐसे हैं Asus लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस
डिस्प्ले की बात करें तो Asus ProArt P16 में 16 इंच का OLED टचस्क्रीन दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3840×2400 पिक्सल रेजॉल्यूशन मिलता है। यह डिस्प्ले 1600nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कामों में शानदार कलर एक्यूरेसी और विजुअल क्वॉलिटी मिलती है। इसके पतले बेजल और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं।
परफॉर्मेंस के मामले में यह लैपटॉप बेहद दमदार है। इसमें AMD Ryzen AI 9 HX 370 प्रोसेसर दिया गया है, जो AI-आधारित एप्लिकेशन और हैवी मल्टीटास्किंग में भी स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ 64GB LPDDR5x RAM और 2TB स्टोरेज मिलता है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को संभालना आसान हो जाता है। लैपटॉप में Nvidia GeForce RTX 5090 GPU और 24GB GDDR7 VRAM दी गई है, जो 3D रेंडरिंग, VFX और हाई-एंड गेमिंग जैसे कामों के लिए भी इसे परफेक्ट बनाती है।
सम्बंधित सुझाव
19% OFF
ROG Zephyrus G16, 16 "(40.64cm) 2.5K OLED ROG Nebula Display 240Hz, Ultra 7 155H, Gaming Laptop (16GB LPDDRX/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 4060 /Win11/Office 2021/Eclipse Grey/1.85 Kg),GU605MV-CO711WS
- ROG Zephyrus G16
- 16 "(40.64cm) 2.5K OLED ROG Nebula Display 240Hz
- Ultra 7 155H
₹174990₹215999
खरीदिये
20% OFF
ASUS Vivobook 16, 16" FHD (1920 x 1200) OLED,Intel Core i5-13420H Processor,(16GB RAM/512GB SSD/Win 11/M365 Basic (1Year)*/Backlit Keyboard/Office Home 2024/Silver/1.88 kg),X1605VA-SH1952WS
- ASUS Vivobook 16
- 16" FHD (1920 x 1200) OLED
- Intel Core i5-13420H Processor
₹67990₹84990
खरीदिये
13% OFF
ASUS TUF A16 (2025), AMD Ryzen 7 7445HS, Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/140W TGP/16GB RAM/1TB SSD/FHD+/16"/144Hz/56Whrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mecha Gray/2.2Kg) FA607NUG-RL189WS
- ASUS TUF A16 (2025)
- AMD Ryzen 7 7445HS
- Gaming Laptop (RTX 4050-6GB/140W TGP/16GB RAM/1TB SSD/FHD+/16"/144Hz/56Whrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mecha Gray/2.2Kg) FA607NUG-RL189WS
₹99990₹114990
खरीदिये
17% OFF
ASUS TUF F16, 14th Gen, Smartchoice,Intel Core i7 14650HX, Gaming Laptop(RTX 5060-8GB/16GB/1TB /FHD+/16"/165Hz/90WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office 2024/Jaeger Gray/2.2 Kg) FX608JMR-RV049WS
- ASUS TUF F16
- 14th Gen
- Smartchoice
₹144990₹173990
खरीदिये
वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए Asus ने इसमें Full-HD AiSense वेबकैम दिया है, जिसमें IR सपोर्ट और Windows Hello फेस अनलॉक फीचर मिलता है। यह वेबकैम कम लाइट में भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, Dolby Atmos साउंड सपोर्ट ऑडियो एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बना देता है।
वहीं, कनेक्टिविटी की बात करें तो Asus ProArt P16 में डुअल-बैंड Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 4.0 Type-C पोर्ट, USB 3.2 Gen 2 Type-C, दो USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट्स, HDMI 2.1 पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, SD Express 7.0 कार्ड रीडर और DC-in पोर्ट दिया गया है। ये पोर्ट्स प्रोफेशनल यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और इसे एक परफेक्ट वर्कस्टेशन बनाते हैं। इस लैपटॉप में 90Wh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लाइफ देती है।
कंपनी ने इसके साथ 240W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है, जिससे डिवाइस तेजी से चार्ज होता है। वजन सिर्फ 1.95 किलोग्राम होने के कारण यह लैपटॉप पोर्टेबल भी है और आसानी से कैरी किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।