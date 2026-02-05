₹1 में मिलेंगे ₹5599 के बेनिफिट, आसुस के नए Laptops पर जबर्दस्त ऑफर, देखें कीमत और खासियत
Asus ने भारतीय बाजार में नए Zenbook और Vivobook Series Laptops लॉन्च किए हैं। Zenbook लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी शानदार ऑफर लाई है। इसके साथ कंपनी 1 रुपये में 5,599 रुपये के बेनिफिट्स दे रही है। देखें अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत
Laptop खरीदने का प्लान है, तो आसुस के नए मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आसुस ने भारत में नए जेनबुक लैपटॉप मॉडल लॉन्च किए हैं। नए मॉडल्स में आसुस जेनबुक S16 (UM5606GA) और जेनबुक 14 (UM3406GA) हैं, जो प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी ने वीवोबुक लैपटॉप भी पेश किए, जिनमें वीवोबुक S16 (M3607GA), वीवोबुक 16 (M1607GA), वीवोबुक 15 (M1502NAQ), और वीवोबुक 16 (M1605NAQ) मॉडल शामिल हैं। लेटेस्ट आसुस जेनबुक लैपटॉप एएमडी राइजन AI 400 सीरीज प्रोसेसर पर चलते हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड एनपीयू हैं जो AI टास्क के लिए 50 TOPS तक की परफॉर्मेंस देते हैं।
कंपनी ग्राहकों को 1 रुपये में 5,599 रुपये के बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें फ्री एक्स्ट्रा वारंटी और एक्सीडेंटल डैमेज शामिल है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत, चलिए डिटेल में बताते हैं इन लैपटॉप्स के बारे में सबकुछ...
नए Asus Zenbook सीरीज की कीमत और ऑफर
कंपनी का कहना है कि आसुस जेनबुक S16 और जेनबुक 14 देश में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। आसुस जेनबुक S16 की शुरुआती कीमत 1,69,990 रुपये है, और इसे आसुस एक्सक्लूसिव स्टोर्स, आसुस हाइब्रिड स्टोर, आसुस ROG स्टोर, आसुस ई-शॉप, Amazon और दूसरे ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर्स के जरिए बेचा जाएगा।
आसुस ने यह भी बताया है कि जेनबुक 14 सिर्फ Amazon और आसुस ई-शॉप पर मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत 1,15,990 रुपये है। आसुस जेनबुक S16 और जेनबुक 14 भारत में 12 फरवरी को लॉन्च होंगे।
1 रुपये में 5,599 रुपये के बेनिफिट्स
कंपनी ग्राहकों के लिए पैसा वसूल ऑफर भी लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि जो ग्राहक आसुस जेनबुक S16 और जेनबुक 14 को प्री-बुक करेंगे, उन्हें सिर्फ 1 रुपये में 5,599 रुपये के बेनिफिट्स मिलेंगे। इस ऑफर में दो साल की एक्स्ट्रा वारंटी और तीन साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन शामिल होगा, और यह ऑफर 11 फरवरी तक सीमित समय के लिए उपलब्ध है।
नई Asus Vivobook सीरीज की कीमत
इस बीच, आसुस ने भारतीय मार्केट के लिए वीवोबुक सीरीज के आने की भी घोषणा की है, जिसकी शुरुआती कीमत 62,990 रुपये है। ये 12 फरवरी से आसुस एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ROG स्टोर, आसुस ई-शॉप, हाइब्रिड स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर्स पर भी उपलब्ध होंगे। वीवोबुक 16 (M1605NAQ) मार्च के पहले हफ्ते से उपलब्ध होगा।
आसुस वीवोबुक S16 (M3607GA) की कीमत 1,04,990 रुपये से शुरू होती है, जबकि आसुस वीवोबुक 16 (M1607GA) की कीमत 87,990 रुपये से शुरू होगी। आसुस वीवोबुक 15 (M1502NAQ) की कीमत 62,990 रुपये से शुरू होती है, जबकि आसुस वीवोबुक 16 (M1605NAQ) की कीमत 65,990 रुपये से शुरू होती है।
नए Asus Zenbook मॉडल्स की खासियत
आसुस जेनबुक S16 एएमडी राइजन AI 9 465 प्रोसेसर पर चलता है जिसमें एक डेडिकेटेड 50 TOPS एनपीयू है। इस कोपायलट+ PC में सेराएल्युमिनियम के साथ मेटल चेसिस है और इसकी मोटाई 11 एमएम है और इसका वजन 1.5kg है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3K रिजॉल्यूशन वाला 16-इंच का आसुस लूमिना OLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर एक्यूरेसी और डोल्बी विजन सपोर्ट देता है। जेनबुक S16 में छह-स्पीकर वाला डोल्बी एटमॉस सिस्टम और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है।
दावा किया गया है कि यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 23 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। आसुस जेनबुक 14 एएमडी राइजन AI 5 430 प्रोसेसर के साथ 50 TOPS एनपीयू से लैस है। इसकी मोटाई 14.9 एमएम है और इसका वजन 1.28 kg है। इसमें 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर एक्यूरेसी और HDR सपोर्ट के साथ 14-इंच का फुल-एचडी प्लस OLED टचस्क्रीन है। दावा है कि यह 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। डिवाइस में एक डेडिकेटेड कोपायलट बटन और नंबरपैड 2.0 है।
नए Asus Vivobook मॉडल्स की खासियत
आसुस वीवोबुक S16 में एएमडी राइजन AI 400 सीरीज प्रोसेसर है जिसमें 50 TOPS तक का एनपीयू है। इस कोपायलट+ PC में फुल-एचडी प्लस OLED डिस्प्ले है और यह 23 घंटे तक की बैटरी लाइफ का वादा करता है। इसके उलट, आसुस वीवोबुक 16 में एएमडी राइजन AI 7 445 प्रोसेसर है। इसमें MIL-STD 810H-सर्टिफाइड चेसिस है। आसुस वीवोबुक 15 में एएमडी राइजन 7 प्रोसेसर है।
इसमें 15.6-इंच का फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 82 प्रतिशत और 180-डिग्री हिंज है। इसमें 16GB तक DDR5 मेमोरी और PCIe 4.0 SSD स्टोरेज है। आखिर में, आसुस वीवोबुक 16 में एएमडी राइजन 7 प्रोसेसर है और इसमें तीन तरफा नैनोएज डिजाइन के साथ 16-इंच का फुल-एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसमें 16GB तक DDR5 मेमोरी और 1TB PCIe 4.0 एसएसडी स्टोरेज है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
