भारत में लॉन्च हुए ASUS के AI वाले Zenbook और Vivobook लैपटॉप, इतनी रखी गई है कीमत
ASUS ने भारत में Ryzen AI 400 सीरीज प्रोसेसर वाले Zenbook और Vivobook AI लैपटॉप्स की नई रेंज लॉन्च कर दी है, जो 50 TOPS तक की ऑन-डिवाइस AI परफॉर्मेंस देती है। यह लाइनअप प्रीमियम OLED मॉडल से लेकर किफायती ऑफिस लैपटॉप तक फैला है।
टेक कंपनी ASUS India ने अपने नए AI-पावर्ड लैपटॉप्स की पैन-इंडिया सेल शुरू कर दी है। कंपनी ने प्री-बुकिंग फेज के बाद Zenbook और Vivobook सीरीज के कई मॉडल बाजार में उतारे हैं, जिनमें Zenbook S16 (UM5606GA), Zenbook 14 (UM3406GA), Vivobook S16 (M3607GA), Vivobook 16 (M1607GA), Vivobook 15 (M1502NAQ) और Vivobook 16 (M1605NAQ) शामिल हैं। यह लाइनअप प्रीमियम से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल तक अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
हल्के और पोर्टेबल डिजाइन वाला Zenbook 14
सीरीज में Zenbook 14 हल्का और पोर्टेबल ऑप्शन है। इसमें Ryzen AI 5 430 प्रोसेसर, 16GB रैम और 1TB SSD मिलती है। 14 इंच की FHD+ OLED टच डिस्प्ले 100 प्रतिशत DCI-P3 सपोर्ट करती है। 1.28 किलोग्राम वजन वाला यह लैपटॉप WiFi 6E और 75Wh बैटरी के साथ आता है, जो इसे ट्रैवल और ऑफिस यूज के लिए परफेक्ट बनाता है।
ऐसे हैं Vivobook S16 के स्पेसिफिकेशंस
Vivobook S16 में Ryzen AI 7 445 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB DDR5 रैम और 1TB SSD के साथ 16 इंच की FHD OLED स्क्रीन मिलती है। 70Wh बैटरी और अपग्रेडेबल स्लॉट इसे स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बैलेंस्ड ऑप्शन बनाते हैं। वहीं, Vivobook 16 (M1607GA) भी इसी प्रोसेसर पर काम करता है, लेकिन इसमें 512GB स्टोरेज और FHD+ LED डिस्प्ले मिलता है। यह मॉडल MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड के साथ आता है।
बिजनेस यूजर्स के लिए आया Vivobook 15
वहीं Vivobook 15 (M1502NAQ) ऑफिस और बिजनेस यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 15.6 इंच की FHD IPS डिस्प्ले, Ryzen 7 150 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD दिया गया है। Radeon 660M ग्राफिक्स बेसिक मल्टीमीडिया और प्रोडक्टिविटी टास्क हैंडल कर सकते हैं। Vivobook 16 (M1605NAQ) की सेल मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी।
इतनी रखी गई है नए मॉडल्स की कीमत
कीमत की बात करें तो Zenbook S16 की शुरुआती कीमत 169,990 रुपये है, जबकि Zenbook 14 115,990 रुपये से शुरू होता है। Vivobook S16 की कीमत 104,990 रुपये, Vivobook 16 (M1607GA) की 87,990 रुपये, Vivobook 15 की 62,990 रुपये और Vivobook 16 (M1605NAQ) की 65,990 रुपये से शुरू होती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
