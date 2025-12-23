Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़ASUS Launches AI-Powered VM670KA All-in-One PC in India Price Features and Availability
ASUS लाया नया ऑल-इन-वन PC: कम जगह, ज्यादा पावर और AI की ताकत भी

ASUS लाया नया ऑल-इन-वन PC: कम जगह, ज्यादा पावर और AI की ताकत भी

संक्षेप:

ASUS ने भारत में अपना नया AI-पावर्ड ऑल-इन-वन डेस्कटॉप VM670KA लॉन्च किया है, जो Copilot+ और AMD Ryzen AI प्रोसेसर के साथ आता है। 27-इंच डिस्प्ले और दमदार फीचर्स वाला यह PC प्रीमियम प्राइस पर मिल रहा है। 

Dec 23, 2025 08:55 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

13% OFF

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i5-13420H, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VA-KBPC043WS

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i5-13420H, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VA-KBPC043WS

  • checkASUS AiO V440
  • check13th Gen Intel Core i5-13420H
  • check23.8" FHD
amazon-logo

₹60190

₹68990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS VM670 AiO, AMD Ryzen AI 7 350 Processor,NPU 50 TOPS, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, Touchscreen, 27", Windows 11 Home, M365 Basic(1yr)* Office24, White, 9 kg, VM670KA-WPF004WS,5M Camera,All in One AI PC

ASUS VM670 AiO, AMD Ryzen AI 7 350 Processor,NPU 50 TOPS, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, Touchscreen, 27", Windows 11 Home, M365 Basic(1yr)* Office24, White, 9 kg, VM670KA-WPF004WS,5M Camera,All in One AI PC

  • checkASUS VM670 AiO
  • checkAMD Ryzen AI 7 350 Processor
  • checkNPU 50 TOPS
amazon-logo

₹109990

₹143990

खरीदिये

discount

13% OFF

ASUS AiO V470,13th Gen Intel Core i7-13620H, 27" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V470VA-KWPE006WS

ASUS AiO V470,13th Gen Intel Core i7-13620H, 27" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V470VA-KWPE006WS

  • checkASUS AiO V470
  • check13th Gen Intel Core i7-13620H
  • check27" FHD
amazon-logo

₹86990

₹99990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i3-1315U, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VAB-KBPC002WS

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i3-1315U, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VAB-KBPC002WS

  • checkASUS AiO V440
  • check13th Gen Intel Core i3-1315U
  • check23.8" FHD
amazon-logo

₹45496

₹59990

खरीदिये

discount

26% OFF

ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel 7305, All-in-One PC for Students(8GB/512GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse,A3202WBA-BPB006WS

ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel 7305, All-in-One PC for Students(8GB/512GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse,A3202WBA-BPB006WS

  • checkASUS AIO A3202
  • check21.45" FHD
  • checkIntel 7305
amazon-logo

₹30990

₹41990

खरीदिये

डेस्कटॉप कंप्यूटर अब सिर्फ हैवी बॉक्स और उलझी हुई केबल्स तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं। ताइवान की टेक कंपनी ASUS ने भारत में अपना नया VM670KA AiO लॉन्च करके यह साफ कर दिया है कि आने वाला वक्त स्मार्ट, कॉम्पैक्ट और AI-पावर्ड मशीनों का है। यह ऐसा ऑल-इन-वन PC है, जो घर और ऑफिस- दोनों जगहों पर बिना ज्यादा स्पेस लिए दमदार परफॉर्मेंस देने का दावा करता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

13% OFF

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i5-13420H, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VA-KBPC043WS

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i5-13420H, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VA-KBPC043WS

  • checkASUS AiO V440
  • check13th Gen Intel Core i5-13420H
  • check23.8" FHD
amazon-logo

₹60190

₹68990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS VM670 AiO, AMD Ryzen AI 7 350 Processor,NPU 50 TOPS, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, Touchscreen, 27", Windows 11 Home, M365 Basic(1yr)* Office24, White, 9 kg, VM670KA-WPF004WS,5M Camera,All in One AI PC

ASUS VM670 AiO, AMD Ryzen AI 7 350 Processor,NPU 50 TOPS, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, Touchscreen, 27", Windows 11 Home, M365 Basic(1yr)* Office24, White, 9 kg, VM670KA-WPF004WS,5M Camera,All in One AI PC

  • checkASUS VM670 AiO
  • checkAMD Ryzen AI 7 350 Processor
  • checkNPU 50 TOPS
amazon-logo

₹109990

₹143990

खरीदिये

discount

13% OFF

ASUS AiO V470,13th Gen Intel Core i7-13620H, 27" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V470VA-KWPE006WS

ASUS AiO V470,13th Gen Intel Core i7-13620H, 27" FHD,100Hz,All-in-One PC(16GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V470VA-KWPE006WS

  • checkASUS AiO V470
  • check13th Gen Intel Core i7-13620H
  • check27" FHD
amazon-logo

₹86990

₹99990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i3-1315U, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VAB-KBPC002WS

ASUS AiO V440,13th Gen Intel Core i3-1315U, 23.8" FHD,100Hz,All-in-One PC(8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wired Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) V440VAB-KBPC002WS

  • checkASUS AiO V440
  • check13th Gen Intel Core i3-1315U
  • check23.8" FHD
amazon-logo

₹45496

₹59990

खरीदिये

discount

26% OFF

ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel 7305, All-in-One PC for Students(8GB/512GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse,A3202WBA-BPB006WS

ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel 7305, All-in-One PC for Students(8GB/512GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse,A3202WBA-BPB006WS

  • checkASUS AIO A3202
  • check21.45" FHD
  • checkIntel 7305
amazon-logo

₹30990

₹41990

खरीदिये

डेस्कटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका AI फोकस है। Windows 11 के साथ आने वाला Copilot+ इसे सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वर्क असिस्टेंट बना देता है। रोजमर्रा के काम हों, मल्टीटास्किंग या फिर क्रिएटिव टास्क- AI फीचर्स सिस्टम को तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करते हैं।

ये भी पढ़ें:मौका! ₹7000 से कम में 32 इंच स्क्रीन वाला Smart TV, धाकड़ 20W साउंड आउटपुट

ऐसे हैं नए कॉम्पैक्ट PC के फीचर्स

डिस्प्ले की बात करें तो ASUS VM670KA AiO में 27 इंच का फुल HD पैनल दिया गया है, जो 178 डिग्री का वाइड व्यू एंगल ऑफर करता है। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ यह स्क्रीन ना सिर्फ काम के लिए, बल्कि वीडियो देखने और प्रेजेंटेशन के लिए भी कंफर्टेबल फील देती है। पतले और क्लीन डिजाइन की वजह से यह किसी भी मॉडर्न डेस्क सेटअप में आसानी से फिट हो जाता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

30% OFF

ASUS AIO A3202,21.45",12th Gen, Intel Core i3-1215U, All-in-One PC (FHD/8GB/256GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Mouse, A3202WBA-BPB010WS

ASUS AIO A3202,21.45",12th Gen, Intel Core i3-1215U, All-in-One PC (FHD/8GB/256GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Mouse, A3202WBA-BPB010WS

  • checkASUS AIO A3202
  • check21.45"
  • check12th Gen
amazon-logo

₹41990

₹59990

खरीदिये

discount

33% OFF

ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel Celeron 7305, All-in-One PC (8GB/256GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse, A3202WBA-BPB009WS

ASUS AIO A3202,21.45" FHD,Intel Celeron 7305, All-in-One PC (8GB/256GB/Windows 11/MS Office 365 Basic (1Year)*/Office 2024/Black/4.84 Kg), with Wireless Keyboard & Wireless Mouse, A3202WBA-BPB009WS

  • checkASUS AIO A3202
  • check21.45" FHD
  • checkIntel Celeron 7305
amazon-logo

₹31990

₹47990

खरीदिये

discount

17% OFF

ASUS V470 13th Gen,Intel Core i7-13620H,27" FHD,100Hz, All in One PC(32GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) g V470VA-KWPE023WS

ASUS V470 13th Gen,Intel Core i7-13620H,27" FHD,100Hz, All in One PC(32GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office 24/Retractable Camera/with Wireless Keyboard & Mouse/M365 Basic (1Year)*) g V470VA-KWPE023WS

  • checkASUS V470 13th Gen
  • checkIntel Core i7-13620H
  • check27" FHD
amazon-logo

₹95990

₹115990

खरीदिये

discount

24% OFF

ASUS ROG RYUYJIN III 360 ARGB Extreme All-in-one AIO CPU Liquid Cooler, AMD Ryzen 9000 & Intel Core Ultra Ready, Asetek Gen8 V2 Pump; high Airflow & Static Pressure Magnetic Fans

ASUS ROG RYUYJIN III 360 ARGB Extreme All-in-one AIO CPU Liquid Cooler, AMD Ryzen 9000 & Intel Core Ultra Ready, Asetek Gen8 V2 Pump; high Airflow & Static Pressure Magnetic Fans

  • checkASUS ROG RYUYJIN III 360 ARGB Extreme All-in-one AIO CPU Liquid Cooler
  • checkAMD Ryzen 9000 & Intel Core Ultra Ready
  • checkAsetek Gen8 V2 Pump; high Airflow & Static Pressure Magnetic Fans
amazon-logo

₹41999

₹55000

खरीदिये

discount

23% OFF

ASUS Prime LC 360 ARGB All-in-one AIO CPU Liquid Cooler AMD: AM5 & AM4 Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x Specially Designed CPU Contact Area, finned Channels, Infinity Mirror, pre-Installed ARGB Fans

ASUS Prime LC 360 ARGB All-in-one AIO CPU Liquid Cooler AMD: AM5 & AM4 Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x Specially Designed CPU Contact Area, finned Channels, Infinity Mirror, pre-Installed ARGB Fans

  • checkASUS Prime LC 360 ARGB All-in-one AIO CPU Liquid Cooler AMD: AM5 & AM4 Intel: LGA 1851
  • check1700
  • check1200
amazon-logo

₹25562

₹33231

खरीदिये

परफॉर्मेंस के मामले में ASUS ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर, Ryzen AI NPU और 16GB DDR5 रैम दी गई है, जो स्मूद और फास्ट वर्किंग ऑफर करती है। इसमें स्टोरेज के लिए 1TB तक का ऑप्शन मिलता है, जिसे आगे चलकर 2TB तक अपग्रेड किया जा सकता है।

कनेक्टिविटी भी इस ऑल-इन-वन PC की मजबूत साइड है। RJ45 गीगाबिट ईथरनेट से लेकर HDMI 2.1, USB Type-C और Type-A पोर्ट्स तक, यह हर जरूरी कनेक्शन को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही Wi-Fi और Bluetooth 5.4 वायरलेस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में ये हैं 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन; लिस्ट में Samsung, Realme भी

ऑडियो क्वॉलिटी की बात करें तो इन-बिल्ट स्पीकर Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे मीटिंग्स, म्यूजिक और मूवीज का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। डिजाइन और बिल्ड में यह PC सिंपल लेकिन प्रीमियम फील देता है। लगभग 9 किलो वजन और स्लिम प्रोफाइल के साथ यह व्हाइट कलर में उपलब्ध है। ASUS इस डिवाइस पर 1 साल की वारंटी भी दे रहा है।

इतनी रखी गई है नए PC की कीमत

कीमत की बात करें तो ASUS VM670KA AiO की कीमत 109,990 रुपये रखी गई है। यह डेस्कटॉप ASUS के ऑफिशियल स्टोर्स के साथ-साथ Flipkart और Amazon पर भी उपलब्ध है। ग्राहक इसे 24 महीने की आसान EMI पर भी खरीद सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Laptops Computer Science Artificial Intelligence

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।