ASUS लाया नया ऑल-इन-वन PC: कम जगह, ज्यादा पावर और AI की ताकत भी
ASUS ने भारत में अपना नया AI-पावर्ड ऑल-इन-वन डेस्कटॉप VM670KA लॉन्च किया है, जो Copilot+ और AMD Ryzen AI प्रोसेसर के साथ आता है। 27-इंच डिस्प्ले और दमदार फीचर्स वाला यह PC प्रीमियम प्राइस पर मिल रहा है।
डेस्कटॉप कंप्यूटर अब सिर्फ हैवी बॉक्स और उलझी हुई केबल्स तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं। ताइवान की टेक कंपनी ASUS ने भारत में अपना नया VM670KA AiO लॉन्च करके यह साफ कर दिया है कि आने वाला वक्त स्मार्ट, कॉम्पैक्ट और AI-पावर्ड मशीनों का है। यह ऐसा ऑल-इन-वन PC है, जो घर और ऑफिस- दोनों जगहों पर बिना ज्यादा स्पेस लिए दमदार परफॉर्मेंस देने का दावा करता है।
डेस्कटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका AI फोकस है। Windows 11 के साथ आने वाला Copilot+ इसे सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वर्क असिस्टेंट बना देता है। रोजमर्रा के काम हों, मल्टीटास्किंग या फिर क्रिएटिव टास्क- AI फीचर्स सिस्टम को तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करते हैं।
ऐसे हैं नए कॉम्पैक्ट PC के फीचर्स
डिस्प्ले की बात करें तो ASUS VM670KA AiO में 27 इंच का फुल HD पैनल दिया गया है, जो 178 डिग्री का वाइड व्यू एंगल ऑफर करता है। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ यह स्क्रीन ना सिर्फ काम के लिए, बल्कि वीडियो देखने और प्रेजेंटेशन के लिए भी कंफर्टेबल फील देती है। पतले और क्लीन डिजाइन की वजह से यह किसी भी मॉडर्न डेस्क सेटअप में आसानी से फिट हो जाता है।
परफॉर्मेंस के मामले में ASUS ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर, Ryzen AI NPU और 16GB DDR5 रैम दी गई है, जो स्मूद और फास्ट वर्किंग ऑफर करती है। इसमें स्टोरेज के लिए 1TB तक का ऑप्शन मिलता है, जिसे आगे चलकर 2TB तक अपग्रेड किया जा सकता है।
कनेक्टिविटी भी इस ऑल-इन-वन PC की मजबूत साइड है। RJ45 गीगाबिट ईथरनेट से लेकर HDMI 2.1, USB Type-C और Type-A पोर्ट्स तक, यह हर जरूरी कनेक्शन को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही Wi-Fi और Bluetooth 5.4 वायरलेस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।
ऑडियो क्वॉलिटी की बात करें तो इन-बिल्ट स्पीकर Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे मीटिंग्स, म्यूजिक और मूवीज का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। डिजाइन और बिल्ड में यह PC सिंपल लेकिन प्रीमियम फील देता है। लगभग 9 किलो वजन और स्लिम प्रोफाइल के साथ यह व्हाइट कलर में उपलब्ध है। ASUS इस डिवाइस पर 1 साल की वारंटी भी दे रहा है।
इतनी रखी गई है नए PC की कीमत
कीमत की बात करें तो ASUS VM670KA AiO की कीमत 109,990 रुपये रखी गई है। यह डेस्कटॉप ASUS के ऑफिशियल स्टोर्स के साथ-साथ Flipkart और Amazon पर भी उपलब्ध है। ग्राहक इसे 24 महीने की आसान EMI पर भी खरीद सकते हैं।
