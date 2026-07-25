लाइटवेट, पावरफुल परफॉर्मेंस और AI फीचर्स वाला बेहतरीन लैपटॉप, डॉल्बी साउंड का भी मजा

ASUS ExpertBook Ultra एक प्रीमियम AI लैपटॉप है। इसमें 3K Tandem OLED डिस्प्ले, Intel Core Ultra प्रोसेसर (50 TOPS AI NPU), 32GB/64GB RAM और 70Wh बैटरी दी गई है।

अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हैं, जो प्रीमियम होने के साथ बेहद लाइटवेट हो और डेली यूज से लेकर प्रोफेशनल यूज तक हर जगह आपका साथ दे, तो ASUS का नया ExpertBook Ultra आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। महज 1.09 किलोग्राम वजन और सिर्फ 10.9mm की थिकनेस वाला यह लैपटॉप आसानी से बैग में रखा जा सकता है। कंपनी ने इसमें मैग्नीशियम-एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी के साथ नैनो लिक्विड सिरेमिक कोटिंग दी है, जिससे यह मजबूत होने के साथ-साथ प्रीमियम फील भी देता है। कंपनी ने लाइव हिन्दुस्तान की गैजेट्स टीम को यह लैपटॉप ट्राई करने के लिए दिया। हमने इसे काफी दिन तक यूज किया और अब आपके लिए इसका एक डीटेल रिव्यू लाए हैं। आइए जानते हैं आसुस के इस लैपटॉप में क्या कुछ है खास।

कमाल का है लैपटॉप का डिस्प्ले इस लैपटॉप की सबसे खास बात इसका 14 इंच का 3K Tandem OLED डिस्प्ले है। 2880x1800 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120Hz तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट और टच सपोर्ट इसे शानदार बनाते हैं। HDR मोड में 1400 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलने से धूप में भी स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है। वहीं, Gorilla Glass Matte और एंटी-ग्लेयर कोटिंग की वजह से स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन काफी कम नजर आता है। अगर आप वीडियो देखते हैं, फोटो एडिट करते हैं या लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं, तो यह डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगा।

AI प्रोसेसर से मिलेगी फास्ट परफॉर्मेंस ExpertBook Ultra में नया Intel Core Ultra X7-358H प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 50 TOPS का AI NPU मौजूद है। इसका मतलब है कि आने वाले समय के AI फीचर्स और Windows 11 Pro की AI सुविधाओं का फायदा यह लैपटॉप बेहतर तरीके से उठा सकेगा। ऑफिस का काम, मल्टीटास्किंग, वीडियो कॉल, प्रेजेंटेशन, कोडिंग और फोटो एडिटिंग जैसे काम इसमें बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाते हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें Intel Arc B390 इंटीग्रेटेड GPU दिया गया है। यह कैजुअल गेमिंग और हल्की-फुल्की क्रिएटिव एडिटिंग के लिए अच्छा है। हालांकि, अगर आपका काम हाई-एंड 3D रेंडरिंग या प्रोफेशनल गेमिंग से जुड़ा है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप बेहतर रहेगा।

रैम और स्टोरेज की नहीं होगी चिंता लैपटॉप में 32GB LPDDR5X RAM का विकल्प मिलता है, जबकि कुछ वेरिएंट में 64GB LPDDR5X RAM भी उपलब्ध है। इसके साथ 1TB PCIe 5.0 SSD दी गई है, जो बेहद तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड देती है। बड़ी फाइलें कॉपी करना, भारी सॉफ्टवेयर खोलना या एक साथ कई ऐप्स चलाना—हर काम काफी स्मूद रहता है।

कनेक्टिविटी और ऑडियो भी शानदार ASUS ने कनेक्टिविटी के मामले में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें दो Thunderbolt 4 USB Type-C पोर्ट, दो USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1 और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 दिया गया है, जो भविष्य के हिसाब से भी काफी एडवांस माना जा सकता है। ऑडियो की बात करें, तो इसमें 6 स्पीकर सेटअप के साथ Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। मूवी देखना, ऑनलाइन मीटिंग करना या म्यूजिक सुनना हो, हर जगह इसका साउंड काफी दमदार महसूस होता है। AI Noise Cancellation वाले ड्यूल माइक्रोफोन वीडियो कॉलिंग का अनुभव भी बेहतर बनाते हैं।

बैटरी और यूजर एक्सपीरियंस लैपटॉप में 70Wh बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 90W USB Type-C फास्ट चार्जर मिलता है। सामान्य ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान यह पूरे दिन का अच्छा बैकअप देने की क्षमता रखता है। कीबोर्ड बैकलिट है और इसमें 1.5mm की-ट्रैवल मिलती है, जिससे लंबे समय तक टाइपिंग करने में थकान महसूस नहीं होती। वहीं बड़ा ग्लास हैप्टिक टचपैड इस्तेमाल करने में काफी स्मूद और प्रीमियम लगता है।