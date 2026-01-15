ASUS लैपटॉप्स पर रिपब्लिक डे धमाका! Flipkart पर 35990 रुपये से शुरू, ₹16000 तक छूट
ASUS ने Flipkart Republic Day Sale 2026 में अपनी ExpertBook P Series बिजनेस लैपटॉप्स पर 16,000 रुपये तक की बड़ी छूट दी है। ये लैपटॉप 35,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं।
सम्बंधित सुझाव
56% OFF
Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405), B3 (B3405), B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin, Anti-Spill Laptop Keyboard Protector
- Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405)
- B3 (B3405)
- B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin
₹399₹900
खरीदिये
30% OFF
mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear
- mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear
₹7037₹10037
खरीदिये
18% OFF
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, Thin and Light Laptop, 14" (35.56 cm) FHD, (8 GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/42WHr /Silver/1.38 kg), E1404FA-NK321WS
- ASUS Vivobook Go 14
- AMD Ryzen 3 7320U
- Thin and Light Laptop
₹32690₹39990
खरीदिये
भारत में रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर ASUS इंडिया ने बिजनेस यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। बिजनेस PC ब्रैंड ASUS ने अपनी 4+ स्टार रेटिंग वाली ExpertBook P Series को Flipkart की Republic Day Sale में उतार दिया है। यह सीरीज खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, SMEs और एंटरप्राइजेस के लिए तैयार की गई है, जो भरोसेमंद, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले लैपटॉप की तलाश में हैं। ASUS का कहना है कि ExpertBook P Series को 'Worry-Free Business' एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।
सम्बंधित सुझाव
56% OFF
Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405), B3 (B3405), B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin, Anti-Spill Laptop Keyboard Protector
- Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405)
- B3 (B3405)
- B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin
₹399₹900
खरीदिये
30% OFF
mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear
- mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear
₹7037₹10037
खरीदिये
18% OFF
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, Thin and Light Laptop, 14" (35.56 cm) FHD, (8 GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/42WHr /Silver/1.38 kg), E1404FA-NK321WS
- ASUS Vivobook Go 14
- AMD Ryzen 3 7320U
- Thin and Light Laptop
₹32690₹39990
खरीदिये
तीन मॉडल वाले 14 वेरिएंट्स
ExpertBook P Series में P1, P3 और P5 मॉडल शामिल हैं। ये सभी एंटरप्राइज-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स और फ्यूचर-रेडी एक्सपेंडेबिलिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा ASUS की ऑन-साइट सर्विस और बिजनेस-ग्रेड सपोर्ट इन्हें आम कंज्यूमर लैपटॉप्स से अलग बनाता है। कंपनी ने यह सीरीज खास तौर पर उस गैप को ध्यान में रखकर तैयार की है, जहां आज भी कई बिजनेस कंज्यूमर-ग्रेड लैपटॉप्स पर डिपेंड हैं। ExpertBook P Series लंबे समय तक स्टेबल परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सर्विस सपोर्ट का वादा कर रही है।
लैपटॉप्स की कीमत और ऑफर्स
Flipkart Republic Day Sale में ASUS ExpertBook P Series पर मिल रही डील्स बिजनेस यूजर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हैं। इस सेल में ASUS के तीन मॉडल और कुल 14 वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 35,990 रुपये रखी गई है। कंपनी इन लैपटॉप्स पर 13.85 प्रतिशत तक की सीधी छूट दे रही है, जिससे कुल बचत 16,000 रुपये तक हो सकती है। एंट्री-लेवल से लेकर हाई-एंड बिजनेस लैपटॉप तक, हर सेगमेंट के लिए अलग-अलग ऑफर मिल रहे हैं।
ExpertBook P1403CVA को 4,000 रुपये की छूट के साथ 35,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो रोज के ऑफिस वर्क और स्टार्टअप्स के लिए अफॉर्डेबल ऑप्शन है। वहीं, ज्यादा पावर और मल्टीटास्किंग करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ExpertBook P3405CVA पर 9,000 रुपये की बचत मिल रही है और इसका सेल प्राइस 55,990 रुपये है। टॉप-एंड AI पावर्ड ExpertBook P5405CSA पर सबसे बड़ी 16,000 रुपये की छूट दी जा रही है, जिसके बाद इसकी कीमत 103,990 रुपये रह गई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।