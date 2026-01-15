ASUS लैपटॉप्स पर रिपब्लिक डे धमाका! Flipkart पर 35990 रुपये से शुरू, ₹16000 तक छूट

संक्षेप: ASUS ने Flipkart Republic Day Sale 2026 में अपनी ExpertBook P Series बिजनेस लैपटॉप्स पर 16,000 रुपये तक की बड़ी छूट दी है। ये लैपटॉप 35,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं।

Jan 15, 2026 12:38 pm IST

भारत में रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर ASUS इंडिया ने बिजनेस यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। बिजनेस PC ब्रैंड ASUS ने अपनी 4+ स्टार रेटिंग वाली ExpertBook P Series को Flipkart की Republic Day Sale में उतार दिया है। यह सीरीज खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, SMEs और एंटरप्राइजेस के लिए तैयार की गई है, जो भरोसेमंद, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले लैपटॉप की तलाश में हैं। ASUS का कहना है कि ExpertBook P Series को 'Worry-Free Business' एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

तीन मॉडल वाले 14 वेरिएंट्स ExpertBook P Series में P1, P3 और P5 मॉडल शामिल हैं। ये सभी एंटरप्राइज-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स और फ्यूचर-रेडी एक्सपेंडेबिलिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा ASUS की ऑन-साइट सर्विस और बिजनेस-ग्रेड सपोर्ट इन्हें आम कंज्यूमर लैपटॉप्स से अलग बनाता है। कंपनी ने यह सीरीज खास तौर पर उस गैप को ध्यान में रखकर तैयार की है, जहां आज भी कई बिजनेस कंज्यूमर-ग्रेड लैपटॉप्स पर डिपेंड हैं। ExpertBook P Series लंबे समय तक स्टेबल परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सर्विस सपोर्ट का वादा कर रही है।

लैपटॉप्स की कीमत और ऑफर्स Flipkart Republic Day Sale में ASUS ExpertBook P Series पर मिल रही डील्स बिजनेस यूजर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हैं। इस सेल में ASUS के तीन मॉडल और कुल 14 वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 35,990 रुपये रखी गई है। कंपनी इन लैपटॉप्स पर 13.85 प्रतिशत तक की सीधी छूट दे रही है, जिससे कुल बचत 16,000 रुपये तक हो सकती है। एंट्री-लेवल से लेकर हाई-एंड बिजनेस लैपटॉप तक, हर सेगमेंट के लिए अलग-अलग ऑफर मिल रहे हैं।