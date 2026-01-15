Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़ASUS ExpertBook P Series Business Laptops Get Up to 16000 Rupees Discount in Flipkart Republic Day Sale 2026
ASUS लैपटॉप्स पर रिपब्लिक डे धमाका! Flipkart पर 35990 रुपये से शुरू, ₹16000 तक छूट

ASUS लैपटॉप्स पर रिपब्लिक डे धमाका! Flipkart पर 35990 रुपये से शुरू, ₹16000 तक छूट

संक्षेप:

ASUS ने Flipkart Republic Day Sale 2026 में अपनी ExpertBook P Series बिजनेस लैपटॉप्स पर 16,000 रुपये तक की बड़ी छूट दी है। ये लैपटॉप 35,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं।

Jan 15, 2026 12:38 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

56% OFF

Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405), B3 (B3405), B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin, Anti-Spill Laptop Keyboard Protector

Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405), B3 (B3405), B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin, Anti-Spill Laptop Keyboard Protector

  • checkSaco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405)
  • checkB3 (B3405)
  • checkB5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin
amazon-logo

₹399

₹900

खरीदिये

discount

30% OFF

mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear

mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear

  • checkmCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear
amazon-logo

₹7037

₹10037

खरीदिये

discount

18% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, Thin and Light Laptop, 14" (35.56 cm) FHD, (8 GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/42WHr /Silver/1.38 kg), E1404FA-NK321WS

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, Thin and Light Laptop, 14" (35.56 cm) FHD, (8 GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/42WHr /Silver/1.38 kg), E1404FA-NK321WS

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 3 7320U
  • checkThin and Light Laptop
amazon-logo

₹32690

₹39990

खरीदिये

discount

23% OFF

ASUS S501SER, Small Form Factor, 14th Gen, Intel Core i3-14100, (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/M365 Basic (1Year)*/Office 2024/With Wired Keyboard & Mouse/Dark Gray/6 Kg), S501SER-314100003WS

ASUS S501SER, Small Form Factor, 14th Gen, Intel Core i3-14100, (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/M365 Basic (1Year)*/Office 2024/With Wired Keyboard & Mouse/Dark Gray/6 Kg), S501SER-314100003WS

  • checkASUS S501SER
  • checkSmall Form Factor
  • check14th Gen
amazon-logo

₹40990

₹52990

खरीदिये

भारत में रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर ASUS इंडिया ने बिजनेस यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। बिजनेस PC ब्रैंड ASUS ने अपनी 4+ स्टार रेटिंग वाली ExpertBook P Series को Flipkart की Republic Day Sale में उतार दिया है। यह सीरीज खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, SMEs और एंटरप्राइजेस के लिए तैयार की गई है, जो भरोसेमंद, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले लैपटॉप की तलाश में हैं। ASUS का कहना है कि ExpertBook P Series को 'Worry-Free Business' एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

सम्बंधित सुझाव

discount

56% OFF

Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405), B3 (B3405), B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin, Anti-Spill Laptop Keyboard Protector

Saco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405), B3 (B3405), B5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin, Anti-Spill Laptop Keyboard Protector

  • checkSaco Keyboard Cover for ASUS ExpertBook P3 (P3405)
  • checkB3 (B3405)
  • checkB5 (B5405) & P5 (P5405) | Ultra-Thin
amazon-logo

₹399

₹900

खरीदिये

discount

30% OFF

mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear

mCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear

  • checkmCover Case ONLY Compatible with 2021~2022 14-inch ASUS ExpertBook P2 P2451 Series Windows Laptop Computers ( NOT Fitting Any Other ASUS Models ) - Clear
amazon-logo

₹7037

₹10037

खरीदिये

discount

18% OFF

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, Thin and Light Laptop, 14" (35.56 cm) FHD, (8 GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/42WHr /Silver/1.38 kg), E1404FA-NK321WS

ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, Thin and Light Laptop, 14" (35.56 cm) FHD, (8 GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/42WHr /Silver/1.38 kg), E1404FA-NK321WS

  • checkASUS Vivobook Go 14
  • checkAMD Ryzen 3 7320U
  • checkThin and Light Laptop
amazon-logo

₹32690

₹39990

खरीदिये

discount

23% OFF

ASUS S501SER, Small Form Factor, 14th Gen, Intel Core i3-14100, (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/M365 Basic (1Year)*/Office 2024/With Wired Keyboard & Mouse/Dark Gray/6 Kg), S501SER-314100003WS

ASUS S501SER, Small Form Factor, 14th Gen, Intel Core i3-14100, (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/M365 Basic (1Year)*/Office 2024/With Wired Keyboard & Mouse/Dark Gray/6 Kg), S501SER-314100003WS

  • checkASUS S501SER
  • checkSmall Form Factor
  • check14th Gen
amazon-logo

₹40990

₹52990

खरीदिये

तीन मॉडल वाले 14 वेरिएंट्स

ExpertBook P Series में P1, P3 और P5 मॉडल शामिल हैं। ये सभी एंटरप्राइज-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स और फ्यूचर-रेडी एक्सपेंडेबिलिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा ASUS की ऑन-साइट सर्विस और बिजनेस-ग्रेड सपोर्ट इन्हें आम कंज्यूमर लैपटॉप्स से अलग बनाता है। कंपनी ने यह सीरीज खास तौर पर उस गैप को ध्यान में रखकर तैयार की है, जहां आज भी कई बिजनेस कंज्यूमर-ग्रेड लैपटॉप्स पर डिपेंड हैं। ExpertBook P Series लंबे समय तक स्टेबल परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सर्विस सपोर्ट का वादा कर रही है।

ये भी पढ़ें:Samsung यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन फोन्स को मिलेगा अपडेट; मिलेंगे ये नए फीचर्स

लैपटॉप्स की कीमत और ऑफर्स

Flipkart Republic Day Sale में ASUS ExpertBook P Series पर मिल रही डील्स बिजनेस यूजर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हैं। इस सेल में ASUS के तीन मॉडल और कुल 14 वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 35,990 रुपये रखी गई है। कंपनी इन लैपटॉप्स पर 13.85 प्रतिशत तक की सीधी छूट दे रही है, जिससे कुल बचत 16,000 रुपये तक हो सकती है। एंट्री-लेवल से लेकर हाई-एंड बिजनेस लैपटॉप तक, हर सेगमेंट के लिए अलग-अलग ऑफर मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:डील! Lenovo का लैपटॉप 15 हजार रुपये से कम में, AI फीचर्स और ढेरों ऐप्स का सपोर्ट

ExpertBook P1403CVA को 4,000 रुपये की छूट के साथ 35,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो रोज के ऑफिस वर्क और स्टार्टअप्स के लिए अफॉर्डेबल ऑप्शन है। वहीं, ज्यादा पावर और मल्टीटास्किंग करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ExpertBook P3405CVA पर 9,000 रुपये की बचत मिल रही है और इसका सेल प्राइस 55,990 रुपये है। टॉप-एंड AI पावर्ड ExpertBook P5405CSA पर सबसे बड़ी 16,000 रुपये की छूट दी जा रही है, जिसके बाद इसकी कीमत 103,990 रुपये रह गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Laptops Flipkart Flipkart Sale

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।