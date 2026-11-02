मौका! Flipkart Diwali Sale में सस्ते मिल रहे ASUS के लैपटॉप, मिल रही 18 हजार रुपये तक की छूट
Flipkart Diwali Sale में ASUS ExpertBook P1, P3, P5 और Ultra लैपटॉप पर 18,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। ASUS ने अपनी ExpertBook सीरीज के चुनिंदा लैपटॉप मॉडल्स पर खास डिस्काउंट का ऐलान किया है। इस सेल में ASUS ExpertBook P1, P3, P5 और ExpertBook Ultra सीरीज के लैपटॉप कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। कुछ चुनिंदा मॉडल पर ग्राहकों को 18,000 रुपये तक की सीधी छूट मिल रही है। वहीं, बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा उठाकर ग्राहक और भी बचत कर सकते हैं।
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ASUS की इस सेल में लैपटॉप की शुरुआती कीमत 50,990 रुपये रखी गई है। ये लैपटॉप खासतौर पर ऑफिस वर्क, बिजनेस प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इनमें Intel Core और Core Ultra प्रोसेसर के विकल्प मिलते हैं।
ASUS ExpertBook लैपटॉप पर मिल रही है छूट
सेल में सबसे अफॉर्डेबल ऑप्शन ASUS ExpertBook P1 सीरीज है। इसके 14 इंच वाले मॉडल में Intel Core 3-100U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत 65,990 रुपये है, लेकिन सेल में इसे 50,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यानी इस पर 15,000 रुपये की सीधी बचत होगी।
वहीं, इसी सीरीज के 16GB रैम और 512GB SSD वाले मॉडल की कीमत 81,990 रुपये है। सेल में यह 63,990 रुपये में उपलब्ध है। इस तरह ग्राहक इस मॉडल पर 18,000 रुपये बचा सकते हैं। 15.6 इंच डिस्प्ले वाले ExpertBook P1 के विकल्प भी इसी कीमत के आसपास मिल रहे हैं।
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ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाहने वाले ग्राहकों के लिए भी चुनिंदा विकल्प मौजूद हैं। Intel Core 5-210H प्रोसेसर और 32GB रैम वाले ExpertBook P1 की कीमत 88,990 रुपये है। इसे सेल में 74,990 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
ExpertBook P3 और P5 पर भी ऑफर
ASUS ExpertBook P3 सीरीज भी डिस्काउंट के साथ मिल रही है। इसके 14 इंच और 16 इंच डिस्प्ले वाले मॉडल में Intel Core Ultra 5-225H प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम मिलती है। इनकी कीमत 94,990 रुपये से घटकर 86,990 रुपये हो गई है। वहीं, Core 5-320 प्रोसेसर वाले कुछ विकल्प 91,990 रुपये में उपलब्ध हैं।
प्रीमियम सेगमेंट में ASUS ExpertBook P5 एक अच्छा विकल्प है। इसके Core Ultra 7 प्रोसेसर और 32GB रैम वाले मॉडल की कीमत 1,89,990 रुपये है। सेल में यह 1,79,990 रुपये में मिल रहा है। इस पर 10,000 रुपये की सीधी छूट मिल रही है।
ASUS ExpertBook Ultra पर भी मिलेंगे ऑफर
कंपनी की प्रीमियम ExpertBook Ultra सीरीज भी फ्लिपकार्ट सेल का हिस्सा है। इसकी कीमत 1,79,990 रुपये से शुरू होकर 3,49,990 रुपये तक जाती है। इसमें 14 इंच का 3K Tandem OLED डिस्प्ले, Intel Core Ultra प्रोसेसर और 70Wh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप 26 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।
बैंक ऑफर और एक्सचेंज का भी मिलेगा फायदा
फ्लैट डिस्काउंट के अलावा ग्राहकों को चुनिंदा मॉडल पर 10,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है। हालांकि, इन ऑफर्स की उपलब्धता लैपटॉप मॉडल और पेमेंट मेथड पर निर्भर करेगी। शॉपिंग से पहले फ्लिपकार्ट पर मौजूदा कीमत और मिलने वाले ऑफर्स जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।