इस Laptop के आगे अच्छे-अच्छे फेल, 96GB रैम और 16 इंच स्क्रीन; 6TB तक स्टोरेज भी

Mar 28, 2026 02:48 pm IST

नया Asus ExpertBook B3 G1 Laptop 14-इंच और 16-इंच स्क्रीन साइज में आता है। इसमें 96GB तक रैम और 6TB तक स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप 14 इंच और 16 इंच साइज में आता है। कंपनी ने इसे कई प्रोसेसर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है।

हैवी रैम वाला तेजतर्रार स्पीड वाला लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो आसुस का नया डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दरअसल, आसुस अपने बिजनेस लैपटॉप लाइनअप में एक और ऑप्शन जोड़ रहा है, जिसका नाम है Asus ExpertBook B3 G1 Laptop। इसे कंपनी ने फिलहाल अपने घरेलू बाजार ताइवान में लॉन्च किया है। यह लैपटॉप 14-इंच और 16-इंच स्क्रीन साइज में आता है; जो कि उन बिजनेस लैपटॉप्स के लिए काफी आम बात है, जो काम की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

इसमें कई प्रोसेसर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कोर अल्ट्रा 5 225H, कोर अल्ट्रा 5 vPro 235H, कोर अल्ट्रा 7 255H, और कोर अल्ट्रा 7 vPro 265H। ग्राफिक्स का काम आर्क 140T iGPU तक संभालता है। मेमोरी को 96GB DDR5-5600 तक कॉन्फिगर किया जा सकता है, जबकि स्टोरेज में दो M.2 PCIe 4.0 स्लॉट शामिल हैं, जो कुल 6TB तक की कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं।

Asus ExpertBook B3 G1 की खासियत आसुस सामने की तरफ दो अलग-अलग पैनल का भी इस्तेमाल कर रहा है। एक में 1920x1200 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली आईपीएस स्क्रीन है, जबकि दूसरा 2560x1600 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाले आईपीएस स्क्रीन के साथ आता है। यह दूसरा विकल्प ब्राइटनेस को 400 निट्स तक बढ़ा देता है, इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट शामिल है, और यह sRGB कलर गैमट का 100 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है।

16-इंच वाले वेरिएंट में टचस्क्रीन पैनल का ऑप्शन भी जोड़ा गया है। लेकिन इस मॉडल में 1920x1200 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसकी कुल मिलाकर विशेषताएँ भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाले पैनल जैसी ही हैं।

इस लैपटॉप में सभी जरूरी पोर्ट विकल्प मौजूद हैं, जिनमें थंडरबोल्ट 4, दो यूएसबी-ए 3.2 जेन 1 पोर्ट, एचडीएमआई 2.1, एक 3.5 एमएम हेडफोन जैक और एक गीगाबिट इथरनेट पोर्ट शामिल हैं।

ExpertBook B3 G1, 50Wh और 70Wh की बैटरी पर चलता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिमोट वर्क के लिए, आसुस कई वेबकैम ऑप्शन भी दे रहा है, जिनमें एचडी, फुल एचडी और FHD+IR वेरिएंट शामिल हैं; इनमें से आखिरी वाला शायद विंडोज हैलो फेशियल रिकग्निशन के लिए है। कंपनी ने अभी तक कीमत या उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जैसे इसकी कीमत सामने आएगी, हम तुरंत अपडेट करेंगे।