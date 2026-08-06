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15 इंच की डिस्प्ले, 12.5 घंटे की बैटरी, Google AI के साथ आया ASUS का सुपर मजबूत मिलिट्री ग्रेड Laptop, कीमत सिर्फ ₹47999

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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ASUS का नया Chromebook CX15 (CX1505CTA) लैपटॉप भारत में 50000 रुपए से कम की कीमत पर लॉन्च हो गया है। इसमें 15.6-इंच Full HD डिस्प्ले, Intel Processor N50, 8GB LPDDR5 RAM, Google AI Pro मेंबरशिप, 12.5 घंटे तक की बैटरी, Wi-Fi 6 और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती मिलती है।

15 इंच की डिस्प्ले, 12.5 घंटे की बैटरी, Google AI के साथ आया ASUS का सुपर मजबूत मिलिट्री ग्रेड Laptop, कीमत सिर्फ ₹47999
ASUS का नया Chromebook भारत में लॉन्च, 12.5 घंटे बैटरी, Google AI और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ

अगर आप ऐसा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ मजबूत भी हो तो ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह लैपटॉप US MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, यानी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर मजबूती देने के लिए डिजाइन किया गया है। ASUS Chromebook CX15 सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि AI फीचर्स के मामले में भी काफी खास है। कंपनी इसके साथ 3 महीने की Google AI Pro मेंबरशिप दे रही है। इसके अलावा लैपटॉप में 42Wh बैटरी दी गई है, जिसे लेकर कंपनी 12.5 घंटे तक के बैटरी बैकअप का दावा करती है। जानिए फोन की कीमत और फीचर्स:

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ASUS Chromebook CM1505 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 64GB SSD, FHD, 15.6"(39.6 cm), 60Hz, Chrome OS, Fabric Blue, 1.49 Kg, CM1505CM4A-S70080, Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CM1505 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 64GB SSD, FHD, 15.6"(39.6 cm), 60Hz, Chrome OS, Fabric Blue, 1.49 Kg, CM1505CM4A-S70080, Thin & Light Laptop

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₹30990

₹40990

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ASUS Chromebook CM1405 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 64GB SSD, FHD, 14"(35.5 cm), 60Hz, Chrome OS, Pure Grey, 1.37 Kg, CM1405CM4A-S60034, Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CM1405 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 64GB SSD, FHD, 14"(35.5 cm), 60Hz, Chrome OS, Pure Grey, 1.37 Kg, CM1405CM4A-S60034, Thin & Light Laptop

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₹24990

₹37990

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ASUS Chromebook CX1405 (2026), Smartchoice,Intel N50 Processor, Intel UHD iGPU, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14" (35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.39 Kg, CX1405CTA-S60622, 42WHrs, Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CX1405 (2026), Smartchoice,Intel N50 Processor, Intel UHD iGPU, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14" (35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.39 Kg, CX1405CTA-S60622, 42WHrs, Thin & Light Laptop

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  • checkSmartchoice
  • checkIntel N50 Processor
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₹27990

₹31990

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ASUS Chromebook CM32 Detachable (2026),Smartchoice,MediaTek Kompanio 540 Processor,4GB RAM,64GB SSD,Touchscreen,12.1"(30.7 cm),Chrome OS,Cloud Titanium,0.64 Kg,CM3206DM4A-TR0118,Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CM32 Detachable (2026),Smartchoice,MediaTek Kompanio 540 Processor,4GB RAM,64GB SSD,Touchscreen,12.1"(30.7 cm),Chrome OS,Cloud Titanium,0.64 Kg,CM3206DM4A-TR0118,Thin & Light Laptop

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₹31990

₹51990

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ASUS Chromebook CX1405 (2026), Smartchoice,Intel N50 Processor, Intel UHD iGPU, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14" (35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.39 Kg, CX1405CTA-S60622, 42WHrs, Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CX1405 (2026), Smartchoice,Intel N50 Processor, Intel UHD iGPU, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14" (35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.39 Kg, CX1405CTA-S60622, 42WHrs, Thin & Light Laptop

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  • checkIntel N50 Processor
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₹33990

₹51990

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ASUS Chromebook CX15 की कीमत और उपलब्धता

ASUS Chromebook CX15 की भारत में कीमत 47,990 रुपए रखी गई है। यह Pure Grey कलर में उपलब्ध है। ग्राहक इसे ASUS eShop, ASUS Exclusive Stores, ROG Stores, ASUS Authorised Retail Partners, Reliance Digital और अन्य प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। कंपनी 3,999 रुपए प्रति माह से No-Cost EMI, 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 1 साल की Accidental Damage Protection भी ऑफर कर रही है।

ASUS Chromebook CX15 में मिलेंगे ये फीचर्स

ASUS ने इस लैपटॉप में 15.6-इंच Full HD IPS NanoEdge एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है। डिस्प्ले में 300 निट्स ब्राइटनेस, 87% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और 45% NTSC कलर गैमट मिलता है, जिससे ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर होता है।

परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप में Intel Processor N50 और Intel UHD Graphics दिया गया है। इसके साथ 8GB LPDDR5 RAM और 128GB eMMC स्टोरेज मिलती है। यह ChromeOS पर चलता है, जिसमें ऑटोमैटिक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहते हैं। कंपनी लैपटॉप के साथ 3 महीने की Google AI Pro मेंबरशिप भी दे रही है। इसके जरिए यूजर्स को Gemini, Gemini Notebook, Gmail, Docs और Sheets के AI फीचर्स, Google Flow, Nano Banana AI इमेज जेनरेशन, Google Photos के एडवांस AI एडिटिंग टूल्स, YouTube Premium Lite और 5TB क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

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ASUS Chromebook CM32 Detachable (2026),Smartchoice,MediaTek Kompanio 540 Processor,8GB RAM,128GB SSD,Touchscreen,12.1"(30.7 cm),Chrome OS,Cloud Titanium,0.64 Kg,CM3206DM4A-TR0119,Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CM32 Detachable (2026),Smartchoice,MediaTek Kompanio 540 Processor,8GB RAM,128GB SSD,Touchscreen,12.1"(30.7 cm),Chrome OS,Cloud Titanium,0.64 Kg,CM3206DM4A-TR0119,Thin & Light Laptop

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ASUS Chromebook CM1505 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 128GB SSD, FHD, 15.6"(39.6 cm), 60Hz, Chrome OS, Fabric Blue, 1.49 Kg, CM1505CM4A-S70081, Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CM1505 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 128GB SSD, FHD, 15.6"(39.6 cm), 60Hz, Chrome OS, Fabric Blue, 1.49 Kg, CM1505CM4A-S70081, Thin & Light Laptop

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ASUS Chromebook Intel Celeron Dual Core N4500 - (4 GB/64 GB EMMC Storage/Chrome OS) CX1400CKA-NK0453 Chromebook (14 Inch, Transparent Silver, 1.47 Kg)

ASUS Chromebook Intel Celeron Dual Core N4500 - (4 GB/64 GB EMMC Storage/Chrome OS) CX1400CKA-NK0453 Chromebook (14 Inch, Transparent Silver, 1.47 Kg)

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₹35990

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ASUS Chromebook CM1405 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14"(35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.37 Kg, CM1405CM4A-S60033, Thin & Light Laptop

ASUS Chromebook CM1405 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 8GB RAM, 128GB SSD, FHD, 14"(35.5 cm), Chrome OS, Pure Grey, 1.37 Kg, CM1405CM4A-S60033, Thin & Light Laptop

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₹39990

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HP OmniBook Ultra Flip (Previously Spectre) Intel Core Ultra 7 256V 47 Tops (16GB LPDDR5X, 1TB SSD) OLED, 500 nits,14''/35.6cm, Touch 2-in-1, Win11, Office21, Gray,1.34kg, fh0026TU Next Gen AI Laptop

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ASUS Chromebook CX15 में 42Wh की 3-सेल लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जिसे 45W USB Type-C फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप एक बार फुल चार्ज होने पर 12.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, दो USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, HDMI 1.4 और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए इसमें Titan-C सिक्योरिटी चिप और Kensington Nano Security Slot मिलता है। वीडियो कॉलिंग के लिए 720p HD वेबकैम के साथ फिजिकल प्राइवेसी शटर, बिल्ट-इन स्पीकर्स और माइक्रोफोन भी दिए गए हैं।

इसके अलावा लैपटॉप में स्पिल-रेसिस्टेंट Chiclet कीबोर्ड मिलता है। इसका वजन 1.59kg है और यह US MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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