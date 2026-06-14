लैपटॉप बनाने वाला ब्रांड लाया छोटू स्पीकर, पानी में भी खराब नहीं होगा, साउंड भी जबर्दस्त

Asus Adol PO102 Bluetooth speaker: कम दाम में लंबी बैटरी लाइफ और दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो आसुस का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने 10 घंटे चलने वाला छोटू स्पीकर लॉन्च किया है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं

लैपटॉप बनाने वाली पॉपुलर कंपनी Asus ने अपना नया ऑडियो डिवाइस लॉन्च कर दिया है। दरअसल, आसुस चीन में एक नया अल्ट्रा-बजट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आई है और इसकी कीमत के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन काफी तगड़े हैं। कंपनी ने नए Asus Adol PO102 की कीमत 139 युआन (लगभग 1900 रुपये) रखी है। स्पीकर न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, बल्कि साउंड और बैटरी लाइफ के मामले में भी दमदार है। चलिए डिटेल में जानते हैं स्पीकर के बारे में सबकुछ...

Asus Adol PO102 की खासियत इसके बाहरी हिस्से को बेहतर ग्रिप देने के लिए फैब्रिक ग्रिल और नॉन-स्लिप सिलिकॉन शेल के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। आसुस ने इसके डिजाइन में एक कैरी स्ट्रैप भी दिया है, ताकि यूजर्स इसे बैकपैक से जोड़ सकें या कहीं लटका सकें। यह स्पीकर तीन कलर्स - मीटियोराइट ग्रे, आइरिस पर्पल और सेज ग्रीन में उपलब्ध है। स्पीकर कॉम्पैक्ट साइज और लाइटवेट बॉडी के साथ आता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। केवल 200 ग्राम वजनी इस स्पीकर का साइज 109.5x82.5x38 एमएम है, जिससे इसे बैग या कोट की बड़ी जेब में रखकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

6W का पावरफुल साउंड भी साउंड की बात करें तो स्पीकर 6W का शक्ति आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट का यह लेवल इस साइज के स्पीकर के लिए परफेक्ट है। और पर्सनल यूज के लिए पर्याप्त है। कंपनी ने इसमें TWS पेयरिंग का सपोर्ट जोड़ा है। यानी स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस के लिए दो स्पीकर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।

कनेक्टिविटी के लिए, इसमें ब्लूटूथ 6.0 सपोर्ट मिलता है और यह 10-मीटर तक वायरलेस रेंज प्रदान करता है। स्पीकर में ऑराकास्ट ब्रॉडकास्ट ऑडियो सपोर्ट भी शामिल है, जो एक ऐसी सुविधा है, जो ऑडियो को एक ही समय में कई कम्पैटिबल डिवाइसों पर वायरलेस तरीके से शेयर करने की अनुमति देती है।

फुल चार्ज में 10 घंटे गाने सुन सकेंगे दो यूजर्स स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर नहीं रहना पसंद करते हैं, उनके लिए स्पीकर में सीधे, ऑफलाइन गाने सुनने के लिए एक माइक्रोएसडी (टीएफ) कार्ड स्लॉट शामिल है। इसके अलावा, इसमें हैंड्स-फ्री फोन कॉल का सपोर्ट करने के लिए एक इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी है। फोन में 2600mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह स्पीकर 50 फीसदी वॉल्यूम लेवल पर 10 घंटे तक लगातार गाने सुना सकता है। चार्जिंग के लिए, इसमें टाइप-सी पोर्ट दिया गया है, यानी आप इसे अपने फोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज होने में इसे दो से तीन घंटे का समय लगता है।