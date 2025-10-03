अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की पांच NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी, अब घर बैठे सीखिए AI और डेटा साइंस

अश्विनी वैष्णव ने नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है, जिसका मकसद युवाओं को घर-घर तक क्वॉलिटी डिजिटल एजुकेशन पहुंचाना है। इस प्लेटफॉर्म पर AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचर-रेडी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे।

डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने और देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नाइलेट (NIELIT) डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खासकर उन टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा, जिनकी डिमांड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इस पहल से देश के लाखों स्टूडेंट्स को हाई-क्वॉलिटी डिजिटल एजुकेशन तक आसान पहुंच मिलेगी। नाइलेट का उद्देश्य देश के तकनीकी भविष्य को नया आकार देना है और इस लॉन्च से यह अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा।

डिजिटल एजुकेशन को घर-घर पहुंचाने का नया प्लेटफॉर्म नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म को हाई-क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां इंडस्ट्री पर केंद्रित प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्यॉरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और इनसे जुड़ी खास टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ये कोर्सेज फ्लेक्सिबल डिजिटल लर्निंग मोड और वर्चुअल लैब्स के साथ पेश किए जाएंगे, ताकि युवा भविष्य के लिए तैयार स्किल्स सीख सकें।

5 नए NIELIT सेंटर, इन राज्यों को होगा सीधा फायदा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर पांच नए NIELIT सेंटर्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। ये सेंटर्स देश के अलग-अलग हिस्सों में शुरू किए गए हैं। इनमें मुजफ्फरपुर (बिहार), बालासोर (ओडिशा), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), लुंगलेई (मिजोरम) और दमन (दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव) शामिल हैं। इन नए सेंटरों से NIELIT की पहुंच और मजबूत होगी, जिससे यह संस्थान देश के तकनीकी भविष्य को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

इंडस्ट्री के साथ हुए बड़े MoU, और क्या-क्या हुआ इस इवेंट के दौरान इंडस्ट्री और एकेडमी के सहयोग को मजबूत करने के लिए अग्रणी इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एमओयू साइन किए गए। इन एमओयू से कोर्सेज को डिजाइन करने में मदद मिलेगी, जिससे स्किल्स एजुकेशन गैप को भरा जा सके। कार्यक्रम में 'डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में AI की भूमिका' पर एक्सपर्ट्स के साथ एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। साथ ही, NIELIT और Kyndryl द्वारा मिलकर चलाए गए DevSecOps कोर्स के टॉप-परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में 1,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, शिक्षाविद और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स शामिल हुए।