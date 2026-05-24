अब Refurbished फोन अपना रहे ग्राहक, तेजी से बढ़ रही ग्रोथ, इस फोन की जबर्दस्त मांग

रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सेगमेंट में नई तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि नए फोनों की बढ़ती कीमतों के कारण ज्यादा खरीदार सर्टिफाइड प्री-ओन्ड डिवाइसों की ओर रुख कर रहे हैं। पूरे बाजार में, एक बात लगातार साफ नजर आ रही है, iPhone की मांग मजबूत बनी हुई है।

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चिप की बढ़ती कीमतों के कारण Smartphones की कीमतों में भी तेजी इजाफा हो रहा है। ऐसे में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सेगमेंट में नई तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि नए फोनों की बढ़ती कीमतों के कारण ज्यादा खरीदार सर्टिफाइड प्री-ओन्ड डिवाइसों की ओर रुख कर रहे हैं। काउंटरपॉइंट रिसर्च और इंडस्ट्री के अधिकारियों के अनुमानों के अनुसार, सेकेंडरी स्मार्टफोन मार्केट में 2025 में मजबूत डिमांड रही और 2026 में भी इसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

iPhone की मांग मजबूत बनी हुई है पूरे बाजार में, एक बात लगातार साफ नजर आ रही है, iPhone की मांग मजबूत बनी हुई है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, Apple ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना हिस्सा 2019 के लगभग 2 प्रतिशत से बढ़ाकर आज लगभग 9 प्रतिशत कर लिया है। इस बढ़त के पीछे एक अहम वजह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रीफर्बिश्ड iPhone की बढ़ती उपलब्धता है, जिसने इस सेगमेंट को ज्यादा सुलभ और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने में मदद की है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, कैशिफाई के को-फाउंडर और सीएमओ नकुल कुमार ने बताया कि “फ्लैगशिप-ग्रेड कैमरों और दमदार प्रोसेसर से लेकर 5G परफॉर्मेंस और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट तक, यूजर्स नए डिवाइसों के मुकाबले लगभग 40–60% कम कीमत पर प्रीमियम स्मार्टफोन का अनुभव पा सकते हैं। कई खरीदारों के लिए, खासकर युवा ग्राहकों और प्रीमियम टेक्नोलॉजी की चाह रखने वाले यूजर्स के लिए, रिफर्बिश्ड डिवाइस प्रीमियम टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का एक ज्यादा समझदारी भरा और किफायती तरीका है।”

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भारतीय रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बाजार में आई तेजी, बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और उपभोक्ता के बदलते व्यवहार का सीधा परिणाम है। इसके पीछे ये 5 मुख्य कारण हैं:

1. जबर्दस्ती प्रीमियम बनाना और कंपोनेंट की बढ़ती कीमतें एंट्री-लेवल स्मार्टफोन (10,000 रुपये से कम) की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव की वजह से मेमोरी चिप्स और प्रोसेसर जैसे जरूरी कंपोनेंट की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसी वजह से, स्मार्टफोन ब्रांड कम मुनाफे वाले बजट सेगमेंट से दूर हो गए हैं। ऐसे ग्राहक के लिए, जो पहले कोई सस्ता नया फोन खरीदता था, अब बजट में रहने का एकमात्र सही तरीका एक अच्छी क्वालिटी का रीफर्बिश्ड डिवाइस खरीदना है।

कुमार ने कहा, “नए स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतें इस बदलाव को और तेज कर रही हैं। ग्राहक अब पैसे की ज्यादा परवाह करने लगे हैं और पहली बार फोन खरीदने के बजाय पूरे अनुभव को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।”

2. व्यवस्थित मार्केटप्लेस के जरिए भरोसा बनाना ऐतिहासिक रूप से, भारत में इस्तेमाल किया हुआ फोन खरीदने का मतलब था एक अव्यवस्थित स्थानीय बाजार में घूमना, जहां फोन के छिपे हुए दोषों का काफी ज्यादा जोखिम होता था। भरोसेमंद और व्यवस्थित री-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के तेजी से बढ़ने से ग्राहकों का भरोसा पूरी तरह से बदल गया है। ये प्लेटफॉर्म्स रीफर्बिश्ड फोन को नए प्रोडक्ट्स की तरह ही मानते हैं, और 6 से 12 महीने की वारंटी, एक जैसा कॉस्मेटिक ग्रेडिंग और पारदर्शी कीमत जैसी सुविधाएं देते हैं।

कुमार ने कहा, "इस कैटेगरी की ग्रोथ की एक वजह व्यवस्थित प्लेयर्स पर बढ़ता भरोसा भी है। डायग्नोस्टिक्स, ग्रेडिंग, वारंटी, बैटरी की क्वालिटी और सर्टिफाइड डेटा वाइपिंग को लेकर ज्यादा पारदर्शिता ने उन कई चिंताओं को दूर करने में मदद की है, जिन्हें ग्राहक पहले रीफर्बिश्ड मार्केट से जोड़कर देखते थे।"

3. एस्पिरेशनल गैप (प्रीमियम ब्रांड, मिड-रेंज कीमतों पर) भारत के "एस्पिरेशनल" मिडिल क्लास, मिलेनियल्स और Gen Z में जबर्दस्त उछाल आया है। ये लोग प्रीमियम-टियर डिवाइस, खास तौर पर Apple iPhones और Samsung Galaxy S-सीरीज के फ्लैगशिप फोन चाहते हैं, लेकिन नए लॉन्च हुए डिवाइस की आसमान छूती कीमतों की वजह से उन्हें मुश्किल होती है। रिफर्बिश्ड चैनल इस गैप को भरते हैं। वे कुछ जेनरेशन पहले के पूरी तरह से काम करने वाले प्रीमियम डिवाइस, उनकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत से 40% से 50% कम दाम पर देते हैं। इससे खरीदारों को बिना किसी भारी कर्ज के, सोशल वैलिडेशन और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है।

उन्होंने कहा कि "हम अपग्रेड करने के तरीकों में भी एक साफ बदलाव देख रहे हैं। एक तय बजट के अंदर कम-स्पेसिफिकेशन वाला नया डिवाइस खरीदने के बजाय, यूजर्स अब ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम रिफर्बिश्ड फ्लैगशिप डिवाइस चुन रहे हैं। ये डिवाइस उसी कीमत पर कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और फीचर्स देते हैं।"