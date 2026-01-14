आप मर गए क्या? पता लगाएगा यह अनोखा ऐप, लोग धड़ाधड़ कर रहे डाउनलोड, दुनियाभर में वायरल

संक्षेप: Are You Dead App: चीन का एक नया स्मार्टफोन ऐप एक बहुत ही अजीब वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इस ऐप का नाम Are You Dead है, और यह ठीक वही करता है जो इसके नाम से पता चलता है। यह अनोखा ऐप हर 48 घंटे में, यूजर्स को यह कंफर्म करने के लिए एक मैसेज भेजता है कि वे जिंदा हैं।

Are You Dead App: चीन का एक नया स्मार्टफोन ऐप एक बहुत ही अजीब वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इस ऐप का नाम "Are You Dead?" है, और यह ठीक वही करता है जो इसके नाम से पता चलता है। दरअसल, यह अनोखा ऐप हर 48 घंटे में, यूजर्स को यह कंफर्म करने के लिए एक मैसेज भेजता है कि वे जिंदा हैं। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो ऐप यूजर द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति, जैसे दोस्त या परिवार के सदस्य को अलर्ट करता है। इस खासतौर से ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है, जो लोग परिवार से दूर अकेले रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पैड ऐप बन गया है।

कैसे काम करता है ऐप? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह ऐप इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। इसे डाउनलोड करने के बाद, यूजर्स किसी ऐसे व्यक्ति की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं। हर दो दिन में, ऐप एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें उनसे यह दिखाने के लिए एक बटन टैप करने को कहा जाता है कि वे ठीक हैं। अगर यूजर तय समय के अंदर जवाब नहीं देता है, तो ऐप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को एक मैसेज भेजता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है।

यह ऐप फ्री नहीं है, लेकिन यह सस्ता है। इसकी कीमत बहुत कम है, लगभग एक कप चाय की कीमत के बराबर। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में इसकी कीमत 8 युआन (यानी लगभग 100 रुपये) है। अपने बेसिक डिजाइन के बावजूद, यह बहुत पॉपुलर हो गया है, खासकर बड़े शहरों में जहां बहुत से लोग अकेले रहते हैं।

लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? शुरू में, ऐप का नाम अजीब और अटपटा लगता है। कुछ लोग तो इसकी सादगी पर हंसते भी हैं। लेकिन इसकी सफलता के पीछे का कारण गंभीर है। आजकल बहुत से लोग परिवार और करीबी दोस्तों से दूर अकेले रहते हैं। अगर घर पर उनके साथ कुछ होता है, तो लंबे समय तक उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं हो सकता।

यह ऐप यूजर्स को सुरक्षा का एहसास कराता है। युवा प्रोफेशनल्स, बुजुर्गों, या अकेले रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, यह एक डिजिटल चेक-इन सिस्टम की तरह काम करता है। यह जानकर कि अगर वे जवाब नहीं देंगे तो किसी को अलर्ट किया जाएगा, यह सुकून देने वाला हो सकता है।

ऑनलाइन मिला-जुला रिएक्शन हर किसी को यह ऐप पसंद नहीं है। कुछ यूजर्स को लगता है कि नाम बहुत कठोर और नेगेटिव है। दूसरे लोग प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए किसी ऐप पर भरोसा किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी असली इंसानी कनेक्शन की जगह नहीं ले सकती। फिर भी, कई यूजर्स कहते हैं कि यह ऐप उन्हें कम अकेला महसूस कराता है। उनके लिए, यह डर के बारे में नहीं, बल्कि तसल्ली के बारे में है।