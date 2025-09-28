WhatsApp को कड़ी टक्कर दे सकता है देसी मेसेजिंग ऐप Arattai , वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर भी

मेसेजिंग ऐप- Arattai आजकल काफी चर्चा में है। इस ऐप को Zoho Corporation ने डिवेलप किया है। यह इंडियन ऐप वॉट्सऐप का मेड-इन-इंडिया विकल्प बनने का दम रखता है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसे प्रोमोट किया है।

देसी मेसेजिंग ऐप- Arattai आजकल काफी चर्चा में है। इस ऐप को Zoho Corporation ने डिवेलप किया है। यह इंडियन ऐप वॉट्सऐप का मेड-इन-इंडिया विकल्प बनने का दम रखता है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी X पोस्ट में इसे प्रोमोट किया है, जिससे इसकी काफी चर्चा हो रही है। प्रधान ने एक्स पोस्ट में Arattai को फ्री, यूज करने में आसान, सिक्योर और सेफ बताया। साथ ही उन्होंने नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान के तहत भारत में डिवेलप हुए ऐप्स को अपनाने की अपील भी की।

तमिल में Arattai का मतलब 'कैजुअल चैट' होता है, जो इसे रोजमर्रा की आम बातचीत पर फोकस करने वाले ऐप की तरह पेश करता है। यह ऐप टेक्स्ट मेसेजिंग, इमेज और वीडियो शेयरिंग, वॉइस और वीडियो कॉल, स्टोरीज, डॉक्युमेंट्स और यहां तक कि बिजनेस के लिए चैनल-बेस्ड ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट करता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस ऐप के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर के साथ वॉइस और वीडियो कॉलिंग Arattai में वॉयस और वीडियो कॉलिंग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर के साथ ऑफर किया जा रहा है, ताकि यूजर्स की प्राइवेसी बरकरार रहे। हालांकि, मेसेजेस के मामले में यह वॉट्सऐप के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़ा पीछे है। मेसेजेस के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को बड़े लेवल पर पर्सनल और प्रोफेशनल कम्यूनिकेशन की सिक्योरिटी के लिए एक बेसलाइन यानी आधार माना जाता है और इसके न होने से ज्यादा प्राइवेसी-पसंद यूजर Arattai को यूज करने से पहले थोड़ा हिचकिचा सकते हैं।