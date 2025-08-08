Aquaguard के बेस्ट वॉटर प्यूरीफायर: कम कीमत में मिलेगी सेहत से भरपूर लाइफ
Aquaguard Water Purification: अगर आप एक नया वाटर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Aquaguard अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसे अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल मे कम कीमत में वाटर प्यूरीफायर खरीदा जा सकता है।
आज के वक्त में पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है। पानी के प्रदूषित होने की वजह से बीमारियां भी बढ़ गई है। अगर आप मेट्रो सिटी या फिर किसी बडे़ शहर में रहते हैं, तो पानी प्रदूषित होना आम बात है। ऐसे में वाटर प्यूरीफायर एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन पानी को प्रदूषण रहित होने के साथ ही उसे मिनरल्स के साथ पीने योग्य बनाने का काम एक्वॉगर्ड वाटर प्यूरीफायर करते हैं, अमेजन पर एक्वॉगार्ड की लंबी रेंज मौजूद है। ऐसे में हम आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एक्वॉगार्ड वाटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं, जो बेहद कीमत और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आते हैं।
यह एक बेहतरीन वाटर प्यूरीफायर है, जो 9-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। इसमें RO, UV, UF और एक बेहतरीन फिल्टर दिया गया है, जो पानी को कई तरह के प्रदूषकों से साफ करता है। प्यूरीफायर में नैनो फिल्टर टेक्नोलॉजी है, जो पानी में पेस्टिसाइड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, भारी धातुएं, बैक्टीरिया, वायरस, और कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 60% ज्यादा पानी की रिकवरी दी जाती है, जो पुराने RO प्यूरीफायर से कहीं बेहतर है। प्यूरीफायर पानी में मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाता है, जिससे पानी का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बेहतर होते हैं। इसकी कीमत 11,999 रुपये है।
9-स्टेज प्यूरीफिकेशन, ज्यादा पानी की रिकवरी, फ्री इंस्टालेशन और सर्विस
कोई ज्यादा कमी नहीं है
यह एक लेटेस्ट फीचर वाला वाटर प्यूरीफायर है, जो RO+UV+ जैसे फ्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह प्यूरीफायर 8-स्टेज प्यूर फिकेशन प्रोसेस के साथ पानी को पूरी तरह से साफ और शुद्ध करता है। इसमें स्टेनलेस स्टील ड्यूल टैंक दिया गया है, जो पानी के तापमान को बेहतर बनाए रखता है। इसमें Active Copper Technology है, जो पानी में कॉपर मिनरल्स डालकर पानी की गुणवत्ता और स्वाद को सुधारता है। साथ ही, 40% ज्यादा पानी की बचत के साथ यह पारंपरिक RO प्यूरीफायर से अधिक कुशल है। इसकी कीमत 24,999 रुपये है।
8-स्टेज प्यूरीफिकेशन (RO + UV + Active Copper Tech), पानी की बचत, ड्यूल स्टेनलेस स्टील टैंक
5.6 लीटर
यह एक बेहतरीन प्यूरीफायर है, जो RO+UV+UF+MC Tech के साथ आता है। इसमें 9-स्टेज प्यूरीफिकेशन है, जो पानी को पूरी तरह से शुद्ध करता है। साथ ही पानी की बचत भी करता है, जो इसे पुराने RO प्यूरीफायर से कहीं बेहतर है। इसमें RO Maxx तकनीक है, जो पानी से लीड, पेस्टीसाइड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स और अन्य हानिकारक तत्वों को हटाती है। इसमें पानी में मौजूद बारीक कण भी साफ हो जाते हैं। यह प्यूरीफायर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मिनरल्स डालती है। इसकी कीमत 9,999 रुपये है।
9-स्टेज प्यूरीफिकेशन (RO + UV + UF), 60% पानी की बचत, फ्री इंस्टालेशन और सर्विस
6.2 लीटर कैपेसिटी
यह एक लेटेस्ट फीचर्स वाला 10-स्टेज वाटर प्यूरीफायर है, जो RO, UV, UF के साथ आता है। इसमें एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह 60 फीसद पानी की बचत करता है और आपको हर बार स्वादिष्ट और शुद्ध पानी देता है। इसमें 3-इन-1 पेटेंट एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी है, जो पानी में आवश्यक मात्रा में कॉपर मिलाता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, फ्री एलकाइन बॉटल भी मिलती है, जो पानी को और अधिक शुद्ध और पोषक बनाती है। इसकी कीमत 12,499 रुपये है।
10-स्टेज प्यूरीफिकेशन, 60 फीसद पानी की बचत, स्मार्ट सर्विस अलर्ट्स
6.2 लीटर
यह एक बेहतरीन वाटर प्यूरीफायर है, जो 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन तकनीक के साथ आता है। इसमें RO, UV, और Active Copper टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे पानी शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनता है। यह तकनीक पुराने RO प्यूरीफायर की तुलना में ज्यादा पानी बचाती है। इसके अलावा, इसमें एक खास तरह का फिल्टर दिया गया है, जो गंदगी और धूल को हटाता है और 2 साल तक सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती।
7-स्टेज प्यूरीफिकेशन, पानी की बचत, 2 साल तक फ्री सर्विस, 7 लीटर स्टोरेज
पानी की रिकवरी कम
