हवा में घुल रहा जहर! 100 से ऊपर है AQI, बच्चों और बुजुर्गों को बचाएंगे रियल-टाइम डिस्प्ले वाले ये Air Purifiers
AQI 100 के पार पहुंचने पर बच्चों और बुजुर्गों को साफ हवा देने के लिए रियल-टाइम AQI डिस्प्ले वाले स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बेहद काम आते हैं। आप अपने कमरे के साइज और बजट के हिसाब से Amazon पर मौजूद बेहतरीन विकल्प और ऑफर्स देख सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ते प्रदूषण के कारण कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 100 के पार पहुंच गया है। जब AQI 100 से ऊपर जाता है, तो हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे बारीक कण संवेदनशील लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। खासकर घर के बच्चों, बुजुर्गों और सांस या अस्थमा से जुड़ी दिक्कत झेल रहे लोगों को साफ हवा मिलना बेहद जरूरी हो जाता है।
बाहर की हवा को तुरंत बदलना भले ही आसान न हो, लेकिन घर के अंदर एक साफ और सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सकता है। ऐसे एयर प्यूरीफायर जिनमें रियल-टाइम AQI डिस्प्ले और भरोसेमंद फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है, वे कमरे की हवा की स्थिति को लगातार मॉनिटर करने और उसे शुद्ध रखने में मदद करते हैं। अगर आप इस बढ़ते प्रदूषण के बीच घर के लिए विकल्प देख रहे हैं, तो Amazon पर उपलब्ध इन खास खूबियों वाले एयर प्यूरीफायर्स पर नजर डाल सकते हैं।
1. Xiaomi Air Purifier 4 Lite for home|360 m3/hr CADR covers 640 sq.ft.|3Stage HighEfficiencyFilter| 160 Sq.ft in 6 mins | App+Voice control|Realtime filter usage + AQI Monitor|1yr replacement warranty
100 के पार जाते AQI के बीच बच्चों और बुजुर्गों को घर में साफ हवा देने के लिए Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite एक दमदार और स्मार्ट विकल्प है। इसमें रियल-टाइम AQI LED डिस्प्ले, 3-लेयर HEPA फिल्ट्रेशन और ऐप-वॉयस कंट्रोल मिलता है, जो 160 sq.ft के कमरे की हवा को महज 6 मिनट में शुद्ध कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कंट्रोल और सर्टिफिकेशन
लो नॉइज और स्लीप मोड
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले
तेज एयर प्यूरिफिकेशन
3-स्टेज HEPA फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च
कॉर्डेड डिजाइन
फिल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च
हाई स्पीड पर हल्की आवाज
2. Philips 3400 Series 2-in-1 Air Purifier and Humidifier, HEPA NanoProtect + Activated Carbon Filter, Hygienic Humidification with 650 ml/h, CADR 300m³/h for 78 m² (AC3420/60)
बढ़ते AQI और सूखी हवा से बच्चों व बुजुर्गों को बचाने के लिए Philips 3400 Series 2-in-1 Air Purifier and Humidifier एक प्रीमियम और ऑल-इन-वन समाधान है। यह न केवल 3-लेयर HEPA NanoProtect फिल्टर से हवा को शुद्ध करता है, बल्कि NanoCloud तकनीक से कमरे की नमी (ह्यूमिडिटी) को भी संतुलित रखता है और स्क्रीन पर रियल-टाइम AQI भी दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 प्यूरीफायर और ह्यूमिडिफायर
अल्ट्रा-फाइन HEPA NanoProtect फिल्ट्रेशन
AeraSense रियल-टाइम डिस्प्ले
बड़ा वॉटर टैंक और स्मार्ट ऐप
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
सिर्फ 2.4GHz Wi-Fi सपोर्ट
नियमित देखभाल और वजन
3. Qubo Q500 Smart Air Purifier for bedroom by Hero Group| Up to 500 SqFt| True HEPA H13|Removes 99.99% Dust, Allergens, Smoke, Virus & PM2.5|380 m³/h CADR|5-Stage Filter|App Control|9000 Hrs Filter Life
100 के पार जाते AQI में बच्चों और बुजुर्गों को साफ हवा देने के लिए Hero Group का Qubo Q500 Smart Air Purifier एक किफायती और दमदार विकल्प है। इसमें 5-स्टेज True HEPA H13 फिल्ट्रेशन, लाइव PM 2.5 नंबर डिस्प्ले और स्मार्ट AI मोड मिलता है, जो 500 sq.ft तक के कमरे की हवा को तेजी से शुद्ध करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लाइव PM 2.5 नंबर डिस्प्ले
5-स्टेज True HEPA H13 फिल्ट्रेशन
लंबी फिल्टर लाइफ (9000 घंटे)
QSensAI और 4 स्मार्ट मोड
क्यों खोजें विकल्प
साधारण प्लास्टिक बॉडी
पीक सीजन में फिल्टर की उपलब्धता
4. Eureka Forbes Air Purifier 355|True Hepa H13 Filter & Surround 360° Air Tech|Removes 99.97% Dust & Particulate Matter|4-Stage Purification |Covers 480 Sq. Ft.|2 Years of Warranty|Low Filter Costs
100 के पार जाते AQI में बच्चों और बुजुर्गों को घर में सुरक्षित हवा देने के लिए Eureka Forbes Air Purifier 355 एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें 4-स्टेज True HEPA H13 और प्लाज्मा फिल्ट्रेशन के साथ रियल-टाइम PM 2.5 डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो 10 मिनट में कमरे की हवा साफ कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रियल-टाइम PM 2.5 डिजिटल डिस्प्ले
4-स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन
Surround 360° एयर इनटेक
2 साल की वारंटी और कम मेंटेनेंस खर्च
क्यों खोजें विकल्प
बेस मॉडल में वाई-फाई/ऐप कंट्रोल नहीं
कॉर्डेड डिजाइन और वजन
5. Honeywell Air Purifier For Home, 5 Stage Filtration, Covers 543 sq.ft, UV LED & Ionizer, Anti-Bacterial, Activated Carbon & H13 HEPA Filter, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - Air touch V4
100 के पार जाते AQI में बच्चों और बुजुर्गों को घर में सुरक्षित व साफ हवा देने के लिए Honeywell Air Touch V4 एक बेहद भरोसेमंद विकल्प है। इसमें 5-स्टेज H13 HEPA फिल्ट्रेशन के साथ UV LED, आयोनाइजर और रियल-टाइम PM 2.5 इंडिकेटर मिलता है, जो 543 sq.ft तक के बड़े कमरे की हवा को हर 12 मिनट में प्यूरीफाई करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन + UV LED और आयोनाइजर
रियल-टाइम PM 2.5 इंडिकेटर
रिमोट कंट्रोल और आसान इस्तेमाल
तेज प्यूरिफिकेशन और बड़ा कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप या Wi-Fi कंट्रोल नहीं
डिजिटल नंबर डिस्प्ले की कमी
6. Blueair 311i max air purifier | 929 sq. ft coverage in 30 mins | Quiet Mark Certified, Zero Ozone Certified, Energy Star Certified
100 के पार जाते AQI में बच्चों और बुजुर्गों को घर में सुरक्षित और शुद्ध हवा देने के लिए Blueair 311i Max एक प्रीमियम और बेहद शांत विकल्प है। यह Quiet Mark और Zero Ozone सर्टिफाइड एयर प्यूरीफायर सिर्फ 30 मिनट में 929 sq.ft तक के बड़े एरिया की हवा साफ करता है और मोबाइल ऐप के जरिए रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Zero Ozone और Quiet Mark सर्टिफाइड
929 sq.ft तक का बड़ा कवरेज
स्मार्ट ऐप और रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग
RealTrack फिल्टर ट्रैकिंग और वॉशेबल प्री-फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
डिवाइस पर नंबर डिस्प्ले नहीं
रिमोट कंट्रोल की कमी
7. WINIX 5500-2 Air Purifier for Large Rooms up to 1881 Sq. Ft., True HEPA, PM1 & PM2.5 Air Quality Monitor, Carbon Filter, Auto Mode, Captures Pet Allergies, Smoke & Dust, 8-Year Warranty
100 के पार जाते AQI में बच्चों और बुजुर्गों को घर में सुरक्षित व शुद्ध हवा देने के लिए WINIX 5500-2 Air Purifier एक बेहद दमदार और भरोसेमंद विकल्प है। इसमें True HEPA फिल्टर, वॉशेबल AOC कार्बन फिल्टर, PlasmaWave तकनीक और स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर मिलता है, जो बड़े कमरों की हवा को तेजी से साफ करता है और 8 साल तक की वारंटी कवरेज के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन और PlasmaWave तकनीक
वॉशेबल कार्बन फिल्टर और कम मेंटेनेंस
स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर और ऑटो मोड
रिमोट कंट्रोल और शांत स्लीप मोड
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या मोबाइल ऐप कंट्रोल नहीं
डिजिटल नंबर डिस्प्ले की कमी
- क्यों खास हैं रियल-टाइम AQI डिस्प्ले वाले Air Purifiers?
तुरंत दिखती है हवा की स्थिति: डिजिटल या कलर-कोडेड डिस्प्ले से यह साफ पता चलता है कि कमरे के अंदर की हवा इस वक्त कितनी साफ या खराब है।
बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुकून: जिन घरों में छोटे बच्चे या बुजुर्ग रहते हैं, वहां हवा की क्वालिटी पर नजर रखना और उसे संतुलित रखना परिवार को दिन-रात की बेचैनी और एलर्जी जैसी परेशानियों से राहत दिला सकता है।
ऑटो मोड का फायदा: कई स्मार्ट एयर प्यूरीफायर्स कमरे के प्रदूषण स्तर के हिसाब से खुद अपनी फैन स्पीड बदल लेते हैं, जिससे आपको बार-बार सेटिंग्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
फिल्ट्रेशन तकनीक: बेहतर परफॉर्मेंस के लिए HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन जैसे लेयर्स वाले विकल्प धूल, पराग और घर के अंदर की दुर्गंध या हानिकारक कणों को छानने का काम करते हैं।
2. Amazon से Air Purifier चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें?
रूम साइज और CADR: अपने कमरे के आकार के हिसाब से सही कवरेज एरिया और Clean Air Delivery Rate (CADR) वाला मॉडल चुनें, ताकि हवा जल्दी साफ हो सके।
नॉइज लेवल : रात में बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में इस्तेमाल करना हो, तो स्लीप मोड और कम शोर वाले विकल्प ज्यादा सुविधाजनक रहते हैं।
फिल्टर बदलने का खर्च: खरीदने से पहले यह भी देख लें कि रिप्लेसमेंट फिल्टर आसानी से उपलब्ध हैं या नहीं और उनकी कीमत कितनी है।
बैंक और EMI ऑफर्स: Amazon पर खरीदारी करते समय उपलब्ध बैंक डिस्काउंट, कैशबैक या नो-कॉस्ट EMI विकल्पों की जांच कर लें, जिससे बजट मैनेज करना आसान हो जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।