अब दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु में बस-मेट्रो में एक ही कार्ड चलेगा; Blinkit लाया ₹50 का ट्रैवल कार्ड, लाइन में लगने का झंझट

संक्षेप: Blinkit ने सिर्फ 50 रुपए में NCMC Bharat Yatra Card लॉन्च किया है। ये एक RuPay-पावर्ड ट्रैवल कार्ड जिससे आप भारत के कई शहरों में बस और मेट्रो यात्रा कर सकते हैं।

भारत में सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो) का इस्तेमाल हर दिन लाखों लोग करते हैं, लेकिन अलग-अलग शहरों में अलग-अलग ट्रैवल कार्ड रखना आम समस्या रही है। इसे आसान बनाने के लिए Blinkit ने अब NCMC Bharat Yatra Card लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत केवल 50 रुपए है। कार्ड को बिना KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया के सीधे घर पर मंगाया जा सकता है और इसे UPI के जरिये तुरंत टॉप-अप भी किया जा सकता है।

यह पहल उन यात्रियों के लिए खास है जो पहली बार ट्रांसपोर्ट कार्ड लेना चाहते हैं या जिनके लिए वर्तमान में उपलब्ध कार्ड महंगे या जटिल हैं। फिलहाल यह कार्ड Blinkit से दिल्ली-NCR, बेंगलुरु, मुंबई, चेंनई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में डिलीवर किया जा रहा है।

Bharat Yatra Card: क्या है और कैसे काम करता है? Bharat Yatra Card भारत सरकार के National Common Mobility Card (NCMC) फ्रेमवर्क पर आधारित एक ट्रैवल पेमेंट कार्ड है। इसे Blinkit ने RuPay-पावर्ड रूप में लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कि यह कार्ड:

✔ Bus और Metro दोनों में काम करेगा

✔ एक ही कार्ड से कई शहरों का ट्रैवल संभव है

✔ Tap-and-Pay (टैप करके भुगतान) सपोर्ट करता है

✔ UPI के जरिये तुरंत टॉप-अप संभव है

✔ घर पर Blinkit डिलीवरी के जरिए आसानी से मिलेगा

इस कार्ड की खास बात यह है कि आपको अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग ट्रैवल कार्ड रखने की जरूरत नहीं होती।

NCMC और RuPay का मतलब क्या है? NCMC (National Common Mobility Card) एक ऐसा कार्ड है जिसे भारत सरकार की One Nation, One Card पहल के तहत पेश किया गया है। इसका उद्देश्य है कि एक ही कार्ड से: मेट्रो, बस, पार्किंग, टोल टैक्स, रिटेल भुगतान, जैसे कई जगहों पर भुगतान कर सकें। RuPay भारतीय भुगतान नेटवर्क है जो NPCI (National Payments Corporation of India) द्वारा संचालित होता है।

कैसे काम करता है Bharat Yatra Card? - ₹50 में कार्ड Blinkit ऐप या डिलीवरी के द्वारा खरीदें

- कार्ड को एक्टिवेट करें बिना KYC के फोन नंबर के साथ

- UPI से तुरंत बैलेंस टॉप-अप करें

- मेट्रो/बस के टर्मिनल पर टैप करें