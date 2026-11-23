Apple लाने जा रहा है कई सस्ते डिवाइस! iPhone 18e और MacBook Neo 2 पर बड़ा अपडेट
Apple फरवरी-मार्च 2027 में कई नए बजट और अफॉर्डेबल डिवाइस लॉन्च कर सकता है, जिसमें iPhone 18e, iPhone 18, MacBook Neo 2 और नया एंट्री-लेवल iPad शामिल हैं। इनसे जुड़ी रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं।
कैलिफोर्निया का प्रीमियम टेक ब्रैंड Apple अगले साल की शुरुआत में अपने बजट और अफॉर्डेबल डिवाइसेज की नई रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Bloomberg के Mark Gurman की रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी फरवरी से मार्च, 2027 के बीच कई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। खास बात यह है कि इस बार Apple का फोकस प्रीमियम डिवाइसेज के बजाय उन मॉडल्स पर रहने वाला है, जो कम कीमत में Apple का एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
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नए लाइनअप में iPhone 18e, स्टैंडर्ड iPhone 18, एंट्री-लेवल iPad, MacBook Neo 2 और नया MacBook Air शामिल होने की उम्मीद है। यानी Apple लवर्स के पास अगले साल की शुरुआत में iPhone से लेकर MacBook और iPad तक खरीदने के लिए कई नए ऑप्शंस हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी इन डिवाइस की आधिकारिक लॉन्च डेट या स्पेसिफिकेशंस की घोषणा नहीं की है।
iPhone 18e
सबसे ज्यादा नजरें iPhone 18e पर होंगी, क्योंकि इसे Apple की बजट iPhone रेंज का नया मॉडल माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18e और स्टैंडर्ड iPhone 18 दोनों में A20 चिप मिल सकती है। दोनों फोन्स में 9GB RAM और बेहतर बैटरी लाइफ मिलने की भी बात सामने आई है। अगर Apple अपने नए A20 चिप को इन मॉडल्स में देता है, तो कम कीमत वाले iPhone में भी परफॉर्मेंस और AI फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है।
MacBook Neo 2
दूसरा बड़ा बजट प्रोडक्ट MacBook Neo 2 हो सकता है। मौजूदा MacBook Neo को Apple के सबसे अफॉर्डेबल MacBook के तौर पर पेश किया गया है। अगली जेनरेशन के मॉडल में A19 Pro चिप और 12GB RAM मिलने की उम्मीद है। इससे यह लैपटॉप स्टूडेंट्स और उन यूजर्स के लिए दमदार विकल्प बन सकता है, जिन्हें अपने काम, पढ़ाई, ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क के लिए कम कीमत में MacBook चाहिए।
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New iPad
इसके अलावा नया एंट्री-लेवल iPad भी लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें A19 चिप के साथ Apple Intelligence का सपोर्ट मिल सकता है। इसमें Apple का N1 वायरलेस चिप भी दिया जा सकता है, जिससे Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। सेल्युलर मॉडल में C1X मॉडेम भी मिल सकता है।
बताते चलें, MacBook Air को भी इस दौरान अपडेट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में नए मॉडल में M6 चिप मिलने की बात कही गई है। हालांकि यह MacBook Neo की तरह बजट मॉडल नहीं होगा, लेकिन Apple की शुरुआती 2027 लॉन्च स्ट्रेटजी में इसे भी शामिल किया गया है। फिलहाल ऐपल की ओर से किए जाने वाले ऑफीशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।