सैमसंग को बड़ी टेंशन दे सकता है ऐपल, गैलेक्सी Z फ्लिप जैसा फोन लॉन्च करने की तैयारी

सैमसंग को बड़ी टेंशन दे सकता है ऐपल, गैलेक्सी Z फ्लिप जैसा फोन लॉन्च करने की तैयारी

संक्षेप:

ऐपल सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप जैसा फोन लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फोन के डाइमेंशन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप जैसे हो सकते हैं। दिखने में फोल्डेबल आईफोन फ्लिप दूसरे क्लैमशेल स्मार्टफोन्स के जैसा हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Feb 02, 2026 10:52 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऐपल, सैमसंग को बड़ी टेंशन देने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इस साल अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाली है। इसी के साथ ऐपल एक और फोन पर काम कर रहा है, जो गैलेक्सी Z फ्लिप सीरीज की तरह एक फ्लिप फोन होगा। ऐपल के इस क्लैमशेल डिजाइन वाले फोन के बारे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार फोन के डाइमेंशन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप जैसे हो सकते हैं। रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी अपने आईफोन फोल्ड को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इससे और भी फोल्डेबल आईफोन्स की डिमांड बढ़ेगी।

साइज में दूसरे फ्लिप फोन्स से हो सकता है छोटा

उम्मीद की जा रही है कि आईफोन फोल्ड कंपनी का एक अनोखा डिवाइस होगा, जो सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 या गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड जैसे डिवाइसेज से छोटा हो सकता है। हालांकि, फोल्डेबल आईफोन फ्लिप दूसरे क्लैमशेल स्मार्टफोन्स के जैसा हो सकता है।

यूजर्स को दे सकता है आईफोन जैसा ही एक्सपीरियंस

ऐपल के अपकमिंग फ्लिप फोन के बारे में अभी ज्यादा डीटेल्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन मार्केट में मौजूद दूसरे क्लैमशेल डिवाइस, जैसे सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 से हम इसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। Z फ्लिप 7 का आउटर डिस्प्ले 4.1 इंच का है। अनफोल्ड करने पर फोन के डिस्प्ले का साइज 6.9 इंच हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन में ऑफर किए जाने वाले डिस्प्ले साइज के बराबर है। ऐसे में अगर रिपोर्ट सही साबित होती है, तो फोल्डेबल फ्लिप आईफोन को फोल्ड करने पर उसका आकार कॉम्पैक्ट हो सकता है और डिवाइस को ओपन करने पर यह यूजर्स को आईफोन जैसा ही एक्सपीरियंस दे सकता है।

ये भी पढ़ें:जियो से मात्र 1 रुपये महंगा प्लान, यूजर्स को 4 हजार रुपये का फायदा, ओटीटी भी

लॉन्च के बारे में फिलहाल कुछ भी पक्का नहीं

रिपोर्ट से यह तो पता चल रहा कि ऐपल एक क्लैमशेल iPhone लॉन्च करने की सोच रहा है। हालांकि, यह फोन लॉन्च होगा या नहीं इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कंपनी फ्लिप iPhone लॉन्च करने का फैसला भी करती है, तो भी यह कम से कम 2027 तक इसके सेल के लिए उपलब्ध होने की संभावना बेहद कम है।

ये भी पढ़ें:₹5 हजार सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, 15 मिनट में 50% चार्ज

(Main Image: apple scoop)

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
